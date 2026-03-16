Ди Каприо украл усы Паскаля, а Джордан размножился: чем запомнился «Оскар-2026»

Ди Каприо украл усы у Паскаля
Леонардо Ди Каприо вышел на красную дорожку «Оскара» в классическом смокинге, но главной темой обсуждения стали его усы. Пользователи соцсетей назвали их «порно-усами» и предположили, что актер позаимствовал их у коллеги Педро Паскаля, который появился на церемонии гладко выбритым.
«Сегодня вечером впервые, наверное, с 2001 года, так много людей испытывают к Леонардо Ди Каприо сильное сексуальное влечение».
Конан О’Брайен в роли тети Глэдис и «Оскар» для зумеров
Ведущий «Оскара» начал церемонию с абсурдистской комедии. В заранее записанном вступительном ролике О’Брайен перевоплотился в тетушку Глэдис из фильма «Орудия» — персонажа, за которого Эми Мэдиган получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Ведущий в образе Глэдис пробежал по городу от толпы детей, а затем ворвался в сцены из фильмов-номинантов, прежде чем оказаться на самой премии (вместе со всей детской оравой).
О’Брайен успел подколоть Тимоте Шаламе: «Сегодня вечером меры безопасности будут особенно строгими… Мне сказали, что есть опасения по поводу нападений со стороны представителей оперного и балетного сообществ. Они просто в бешенстве из‑за того, что вы не упомянули джаз». Актер во время этих слов рассмеялся.
Позаботился ведущий «Оскара» и о зумерах, включив параллельно с трансляцией геймплей Subway Surfers.
Джорданы и двойные победители
Сначала организаторы «Оскара» показали кадр с десятью Майклами Б. Джорданами, а затем устроили редкую ничью (последняя была в 2013 году за «Лучший звукомонтаж»). В категории «Лучший игровой короткометражный фильм» победителями стали «Певцы» и «Два человека, обменивающихся слюной». Как пошутил О’Брайен, ничья испортила ставки на «Оскар» по всему миру.
Конфликт Сигурни Уивер и Кейт Хадсон из‑за малыша Йоды
На церемонии неожиданно появился звезда «Мандалорца» Малыш Йода. Он сидел в первом ряду, когда его коллеги по экрану Педро Паскаль и Сигурни Уивер объявляли победителей в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшие визуальные эффекты».
Сидевшая рядом Кейт Хадсон умилялась малышу, а Уивер в шутку крикнула: «Отойди от него, сучка!». Она произнесла культовую фразу из своей роли в «Чужих» так точно, что Паскаль даже вздрогнул. Этот номер стал подводкой к показу трейлера фильма «Мандалорец и Грогу», премьера которого запланирована на 22 мая.
Леонардо Ди Каприо снова стал мемом
Во время монолога Конана О’Брайена камеры засняли Ди Каприо с крайне озадаченным лицом. Организаторы даже подписали кадр: «То самое чувство, когда ты на это не подписывался». Зрители в соцсетях уже шутят, что главный вклад актера в культуру — это не «Оскар», а его вечновирусные реакции.
Шон Пенн не пришел
Актер получил свой третий в карьере «Оскар» за роль в фильме «Битва за битвой», но не пришел на церемонию. Награду за него получил Киран Калкин, победитель в этой же категории («Лучшая мужская роль второго плана»). «Шон Пенн не смог присутствовать сегодня вечером или не захотел, так что я приму награду от его имени», — сказал Калкин, принимая статуэтку для своего коллеги.
Анна Винтур в ожидании «Дьявола носит Prada 2»
В преддверии выхода фильма «Дьявол носит Prada 2» на сцену поднялись Энн Хэтэуэй и Анна Винтур — экс-редактор Vogue, послужила прототипом образа Миранды Пристли в ленте. Они вручали награды за лучший дизайн костюмов и лучший грим и прически.
Хэтэуэй появилась на «Оскаре» в черном платье с золотым принтом, открытыми плечами и шлейфом, дополнив образ бриллиантами и театральными перчатками. Винтур выбрала белое макси с черным блейзером и свои знаменитые очки. Хэтэуэй с иронией поинтересовалась, что Винтур думает о ее наряде, но та холодно проигнорировала вопрос и начала зачитывать номинантов, а позже пошутила: «Спасибо, Эмили».
«Кей-поп-охотницы на демонов» выиграли лучший мультфильм и лучшую песню, но их речь прервали
Песня «Golden» из анимационного фильма «Кей-поп: охотницы на демонов» стала первой кей-поп-композицией, получившей награду в категории «Лучшая оригинальная песня». Сам мультфильм также одержал победу в номинации «Лучший анимационный фильм», а его создательница Мэгги Канг стала третьим лауреатом корейского происхождения.
Одним из самых неловких моментов вечера стало то, что оркестр прервал речь авторов песни «Golden» прямо во время вручения награды. Это привычная проблема «Оскара» (речи часто сокращают из‑за нехватки времени). В сети назвали это неуместным, учитывая, насколько была популярна песня весь год и как много времени было уделено скетчам. Исполнительницы песни продолжили свою речь за кулисами, поблагодарив свои семьи, певиц Одри Нуну и Рей Ами, участниц IDO и Тедди Парка за эту «невероятную честь».
Живое исполнение «Golden» певицами EJAE, Rei Ami и Audrey Nuna превратило театр «Долби» в подобие кей-поп концерта: Звезды в зале, включая Леонардо Ди Каприо и Эмму Стоун, синхронно размахивали световыми палочками.
Номер также включал элементы традиционной корейской культуры — пхансори и игру на барабанах.
Эмоциональная речь Майкла Б. Джордана и зажигательный блюз «Грешников»
Майкл Б. Джордан получил «Оскара» за лучшую мужскую роль (фильм «Грешники») и в трогательной речи поблагодарил режиссера Райана Куглера, а также чернокожих актеров-легенд: от Сидни Пуатье до Уилла Смита. Он также посвятил свою речь отцу, который прилетел из Ганы, чтобы увидеть, как сын получает награду.
На сцене «Оскара» ожил вымышленный клуб Juke из фильма «Грешники». Майлс Кейтон и Рафаэл Саадик исполнили песню «I Lied to You», номинированную на лучшую оригинальную песню. Кульминацией стало появление легендарной балерины Мисти Коупленд, которая представляла современный балет, в то время как другие танцоры исполнили тверкинг, брейк-данс, си-цюй, заули и многое другое.
В «Грешниках» песня звучит в момент, когда издольщик Сэмми Мур, известный как Preacher Boy, выходит на сцену того самого клуба. «Меня зовут Preacher Boy, потому что мой отец был пастором. Эту песню я написал для него», — говорит его герой.