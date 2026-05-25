«Майкл»: комплиментарный байопик про Майкла Джексона, достойный всех «Золотых малин»

Это исправленная и дополненная версия материала, который впервые был опубликован 7 мая 2026 года.
С детства Майклу Джексону (Джулиано Крю Вальди) было суждено стать великим певцом: все только и говорили, какой у мальчика талант. В это охотно верил и отец ребенка Джо Джексон (Колман Доминго), который не давал спуску парню и его старшим братьям, когда они еще играли вместе в группе The Jackson 5. Однако когда Майкл (Джаафар Джексон) вырос, он решил пойти против воли отца и сам вершить свою судьбу.
Если авторы фильма ставили перед собой задачу обойти все острые углы в биографии Майкла Джексона, то они с ней справились блестяще. Картина была отправлена на пересъемки, после чего полностью был переделан третий акт и удалена, например, линия с подругой певца Дайаной Росс. Сейчас фильм удобно останавливается на 1988 году, когда еще никакими обвинениями в сексуализированном насилии над подростками не пахло, а король поп-музыки находился на пике славы. Да, «Майкл» получит продолжение, но, учитывая то, что режиссер Антуан Фукуа поставил под сомнения обвинения против артиста, озвученные, в частности, в доке «Покидая Неверленд», вряд ли эта тема получит развитие в сиквеле. Так что если вы хотите увидеть альтернативную точку зрения на певца, то лучше посмотрите «Неверленд», который недавно тоже обзавелся продолжением, а его режиссер Дэн Рид, разумеется, раскритиковал «Майкла».
Вообще, байопик Фукуа сложно назвать фильмом. Это скорее панегирик, практически житие святого. Джексону разве что не хватает нимба над головой, так как с самого начала он предстает чуть ли не мучеником. А в роли его истязателя выступает отец-абьюзер Джо, который держит в ежовых рукавицах всех своих сыновей (в фильме они лишены всякой индивидуальности, и вы вряд ли сможете их различить) и бьет почем зря маленького Майкла. Уже тогда юный король поп-музыки, лишенный детства, зачитывался «Питером Пэном» Джеймса Барри и грезил о своем личном Неверленде, где он мог бы быть свободен от деспотии отца. В итоге лучшим другом Майкла становится ручной шимпанзе (с которым он играет в твистер, поскольку вымахавшие братья уже ходят на свидания с девушками), а дом Джексонов превращает в зоопарк с жирафом и ламой, которую музыкант на улице выгуливает на поводке.
Майкл ничего не может возразить отцу. Майкл прячется за солнцезащитными очками. Майклу некомфортно в коже, в которой он живет. Кажется, из всего этого мог бы получиться недурной боди-хоррор наподобие «Мухи» Дэвида Кроненберга (даром что Джексон смотрит оригинальную «Муху» Курта Ноймана во время работы над альбомом «Триллер»), однако фильм Фукуа бесконечно далек от триллера. Как и в мемориальном доке «Майкл Джексон: Вот и все», главный герой ходит с блаженной улыбкой, благодарит всех и во время съемок клипа на песню «Триллер» дает (что важно, через посредника) режиссеру Джону Лэндису дельный совет снимать танцоров в полный рост: «Фред Астер говорил, что важно видеть все тело. Только так зритель чувствует танец». Поэтому мы можем только догадываться, какие черти водятся за этой блаженной улыбкой. И даже больше: мы никогда не знаем, что у этого человека на уме.
Исполнивший главную роль племянник Майкла Джаафар оказался неожиданно хорош. Поджатыми губами, испуганными оленьими глазами, привычкой общаться с людьми через своего юриста и бизнес-консультанта Джона Бранка (Майлс Теллер) он играет какую-то едва уловимую патологию, которая придает фильму (возможно, вопреки замыслу его создателей) нездоровый оттенок.
Очевидно, что «Майкл» задумывался как история о преодолении: весь фильм главный герой пытается пойти против воли отца, похожего тут на карающее ветхозаветное божество. Но из-за того, что Колман Доминго страшно переигрывает (и почти наверняка будет номинирован на «Золотую малину», как и сам фильм), а Фукуа не чурается лобовых приемов (скажем, когда Майкл не может справиться с пламенем обуревающих его чувств, он из-за преждевременного взрыва пиротехники буквально загорается на сцене), конфликт отца и сына неспешно превращается в фарс. И только в один-единственный момент достигает действительно мощного драматического накала, когда Майкл, неспособный дать отпор совсем уж обнаглевшему Джо, сжимает до боли дверную ручку.
Тогда откуда у фильма, показавшего самый удачный старт в истории байопиков и на данный момент заработавшего уже около 800 млн долларов, такая отличная касса? Во-первых, Фукуа («Тренировочной день», «Левша») — хороший режиссер, бывший клипмейкер и дело свое знает. Неудивительно, что во время фильма зрители начинают танцевать. Картина поставлена уверенной рукой так, словно Майкл Джексон действительно вернулся. Во-вторых, вокруг короля поп-музыки сформировался такой религиозный культ, что сеансы байопика про него похожи на причастие. Неважно, что фильм растерли в порошок критики. Важно, что поклонники снова получили возможность прикоснуться к своему кумиру, а родственники Майкла заняться вайтвошингом репутации артиста, который, кажется, так и не смог выбраться с Острова потерянных мальчишек.
Евгения Ткачева
