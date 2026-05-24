Пинать значительного автора — дело низкое и бессмысленное. К тому же кажется, что фильм для Рефна личный и важный, ведь несколько лет назад он пережил клиническую смерть. В «Ее личном аду» происходит своего рода процесс режиссерского окукливания, после которого бабочка порхает из кокона, и ее больше ничего не держит — ни сюжет, ни метафоры, ни конфликт. Остается лишь борьба с внутренними неоновыми демонами; вместо Эдипа и Электры — «Запрещенный прием». У Зака Снайдера, если верить фанатским теориям, все действие фильма с роботами, драконами и боевой героиней Эмили Браунинг было бурной шизофренической фантазией в ответ на изнасилование в приюте. В случае с картиной Рефна разные трактовки удобно примерять, словно платья с пайетками: какая ярче заблестит, с той и останемся.