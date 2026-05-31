Снова в черном: нуарная рецензия на супергеройский сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

ДЕЛО №1933: «ПАУК-НУАР». ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Я снял палец с лежащего передо мной отчета о мировых киносборах за прошлый год — все они были мертвы. Кто мертв, спросите вы? Да почти вся эта цветастая шайка в супергеройском трико, что последние годы лезла из каждого кинотеатра, как тараканы из-под плинтуса. Но прикончила их не пуля и не нож в спину. Не-е-ет. Их убило нечто похуже — продюсерская жадность. Жадность коммерсантов в дорогих костюмах, которые думали, что могут вечно кормить зрителей одним и тем же давно протухшим товаром.
Голливуд — прогнившее место, где за каждой улыбкой прячется оскал акулы капитализма. Но иногда, когда ночь особенно черна, в этой сточной канаве можно найти жемчужину. Или хотя бы что-то, что блестит по-настоящему. Моя работа — как раз выяснить: фальшивка это или чистый карат?
Меня зовут Иван — и я специалист по Николасу Кейджу. Целый отчет о его актерских достижениях и преступлениях написал. Можно сказать, не один хот-дог на этом съел. Что касается дела под названием «Паук-Нуар» с участием Кейджа, то оно легло на моей стол в конце дождливого мая 2026 года. За ним стояли серьезные ребята из Sony и Amazon. Титаны киноиндустрии, которые держат этот город за горло.
Конкретно мозговым центром выступили продюсеры и режиссеры Лорд и Миллер — те самые, что уже однажды провернули одну хитрую, но крайне удачную аферу с мультяшным «Пауком» из мультивселенной, а недавно заставили весь мир заново полюбить Райана Гослинга в фильме про космос и камень с пятью ногами. Словом, настоящие умники. Они сразу дали понять, что это дело никак не связано с их предыдущими проделками.
СВИДЕТЕЛИ: Фил Лорд и Кристофер Миллер
СТАТУС: Продюсеры
МЕСТО ДОПРОСА: Панель Contenders TV
ЗАПИСЬ: «Важно отметить, что это самостоятельный проект. Он не связан с „Человеком-пауком: Через вселенные“».
Ясно. Концы в воду. Этот Паук ползает в одиночку — и, пожалуй, к лучшему. Вообще картина в «Пауке-Нуаре» вырисовывалась достаточно депрессивная. Нью-Йорк, 1933 год. Город задыхается от Великой депрессии, воздух густой от отчаяния. В этом котле варится Бен Райли, частный сыщик, чья контора видала дни и получше. Когда-то он был единственным в городе, кто надевал маску не для того, чтобы грабить банки, а чтобы наоборот ловить преступников. Его звали Паук. Его печальное прошлое — это шрам, который всегда ноет к непогоде. А непогода в этом городе, подобно пушки в кармане гангстера — всегда с ним.
Новое дело, простое на вид, тащит Бена Райли обратно в ту тьму, из которой он так старался выползти. На пути у него встает мафиози Сильвермейн и целая банда фриков с суперспособностями: от Песочного человека до Мегаватта. А еще он влюбляется в подружку Сильвермейна, певичку Фелицию Кэт Харди. История стара как мир: сломленный человек получает право на второй шанс. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. А детали тут в том, то, как вся эта мрачная история выглядит.
Тени здесь густые, а свет режет кадр, как бритва. Каждый ракурс выстроен так, будто его высекли из камня. Вам предложат два варианта: цветной и ч/б. Не совершайте ошибку: настоящий нуар может быть только черно-белым, ведь правда — в пятидесяти оттенках серого. Впрочем, все это было бы просто красивой открыткой, если бы не главное действующее лицо: Николас Кейдж. Всю жизнь он рвался сыграть супергероя в синем трико лупящего лазерами из глаз, а в итоге нашел себя в этом грязном городе, где его безумная харизма смотрится как влитая. Он и есть Бен Райли. И он знает, как играть эту партию. Его показания — ключ к этому делу.
СВИДЕТЕЛЬ: Николас Кейдж
СТАТУС: Исполнитель главной роли
МЕСТО ДОПРОСА: Телефонная линия журнала Esquire
ЗАПИСЬ: «Я встретился с Ореном [Узилом, сценаристом] пару лет назад в заведении под названием Bottega Louie в центре Лос-Анджелеса и объяснил, чего хочу достичь, какой вижу концепцию. Мы могли взять стиль фильма-нуар 1930-х годов — то есть эту манеру речи, быстрые диалоги в духе Говарда Хоукса — и смешать его с другим культовым элементом вселенной Marvel, а именно с «Человеком-пауком». Это должно было стать столкновение искусств в духе [американского художника и представителя поп-арта] Роя Лихтенштейна. Орену идея понравилась».
Хорошо стелит. Этот парень знал, что делает. Он не просто нацепил маску и плащ. Он еще и влез в шкуру тех актеров Старого Голливуда, что смотрели на мир с прищуром из-под полей шляпы.
ЗАПИСЬ (продолжение): «Я присматривался к [Джеймсу] Кэгни, к Эдварду Дж.Робинсону. Но когда вы смотрите на Хамфри Богарта, он кажется почти мультяшным персонажем, по сравнению со всеми остальными. Это гениально, и от него невозможно оторвать глаз. Вот что делает его таким притягательным и харизматичным. Он просто не был похож ни на кого другого. Это казалось чем-то большим, чем жизнь…
То же самое происходит и у нас. Когда я маскируюсь, поднимаю поля шляпы, надеваю круглые очки и говорю гнусавым голосом, то повторяю за Богартом — также он маскировался в «Глубоком сне»».
Кейдж подтвердил мою главную догадку. Формула проста и гениальна: «70 процентов Богарта и 30 процентов Багза Банни». Взболтать, но не смешивать. Кейдж играл «Мела Бланка, изображающего Богарта, с его саркастическим чувством юмора». Он копнул еще глубже, изучая «животную природу персонажа», его хищную паучью натуру. Сам формат ему в этом помог — к слову, это первый опыт практически анимационного кривляния Кейджа для малого экрана. Получилось недурно.
ЗАПИСЬ (продолжение): «Мне было интересно сделать это для телевидения. Комиксы по своей природе эпизодичны. Я помню, как в детстве с энтузиазмом читал и с большим нетерпением ждал каждый следующий выпуск. Я был настолько погружен в эту вселенную, что хотел знать о ней все. Телевидение подходит для этого, возможно, даже больше, чем кино. Мы хотели передать то чувство, когда ты держишь комикс в руке: осязание, запах бумаги, графика, вот это все. Я понимаю, почему были представлены две версии сериала: цветная и черно-белая. Я сам предложил это в начале.
Помню, когда в Amazon только задумались об этом, они опасались черно-белого цвета. Я сказал: «Необязательно делать только в ч/б. Можно и в цвете, ведь это для всех возрастов». Но меня привлек именно черно-белый вариант. Он соответствует моему представлению того, каким должен быть нуар. В нуаре никто не идеален. Все немного в тени, в серой зоне. Светотени. Разные оттенки каждого персонажа отражены в операторской работе. А яркие цвета в цветной версии напоминают о комиксах.
Когда в Японии вышел „Годзилла: Минус один“, я посмотрел его в цвете. Мне он показался потрясающим. Но когда его перевыпустили в черно-белом варианте, он стал еще более ошеломляющим. Как старый фильм про Годзиллу. И это прекрасно, что я мог насладиться обеими версиями».
Годзилла! Явное влияние Рико Сибаты. Одобряю. Все лучше, чем «Громовержцы*». Конечно, дело не совсем чистое. Есть в нем пара нестыковок и даже больше — косяков.
Иногда кажется, что в «Пауке-Нуаре» в одном переулке собралось слишком много бандитов, и от их толкотни основная нить расследования теряется. В сюжет пытается впихнуть больше, чем можно унести — и история от этого иногда задыхается, как старик, поднявшийся на десятый этаж. Некоторые персонажи так и остаются тенями на стене — красивые, но плоские, им не хватает времени, чтобы по-настоящему раскрыться.
Если сорвать с этого дела шляпу и плащ, то под ними окажется история, которую я уже слышал тысячу раз: парень на дне, последний шанс, старые грехи, которые не смыть ни дождем, ни виски. Это напомнило мне те старые басни, которые рассказывал один стремный тип по фамилии Рейми. В его историях тоже был Паук, а еще они страдали от переизбытка фигурантов. Так и здесь: иногда, когда начинается драка, хочется уединиться где-нибудь в номере дешевой гостиницы, а не торчать на этой суетливой улице.
Но давайте будем честны: в этом деле свидетельских показаний и улик в защиту обвиняемого куда больше. Город в «Пауке-Нуаре» живой. От него несет мокрым асфальтом и несбывшимися мечтами. Каждая подворотня, каждый прокуренный бар — все на своем месте. А диалоги… Каждая фраза отточена, как финка. Это всегда дуэль, где слова ранят не хуже пуль. И здесь блистает не один Кейдж. Брендан Глисон в роли Сильвермейна — глыба, старый волк, который видел все и не скажет лишнего. А парень-репортер, Робби Робертсон в исполнении Ламорна Морриса — его оптимизм так и режет глаза на фоне всего этого мрака, создавая идеальный контраст с цинизмом Райли. Химия между сломленным детективом и верящим в правду журналистом — один из самых крепких столпов всей конструкции.
И все же… все же многое здесь держится на одном парне. Без Кейджа этот карточный домик рухнул бы от первого дуновения ветра. Он — тот самый клей, что скрепляет и нуарный пафос, и комиксовую дурь. Он может быть и Хамфри Богартом, и мультяшным Койотом. Я вообще не склонен кому-либо доверять, но будь я Станиславским, то сказал бы ему: «Верю…».
Поэтому, если выложить все карты на стол, то вердикт будет предельно ясный: «Паук-Нуар» — честная, искренняя работа. Стильная, атмосферная, сделанная с огромным уважением к таким корифеям жанра нуар как Дэшел Хэммет и Реймонд Чандлер, без всей этой новомодной тикток-стилистики. Она не изменит мир, не заставит солнце светить ярче, но в Голливуде, наполненном фальшивками, история «Паука-Нуара» производит впечатление. Она пахнет порохом, дождем и правдой. Дело закрыто.