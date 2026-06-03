5 новых российских фильмов с фестиваля «Новое движение-2026» глазами молодых кинокритиков

«Мы постарались найти в этих фильмах то, что делает их именно молодыми. Где-то это новаторская форма, где-то акцент на актуальной для молодого поколения проблематике, а где-то просто дух молодого автора», — говорится в «пояснительной записке» от начинающих критиков.
«Трасса „Море — море“», реж. Илья Храмов
Выбор Екатерины Кученевой (3-й курс) и Александры Муравлевой (4-й курс)
Очаровательный роуд-муви, в котором дальняя дорога становится катализатором ссор и разборок между главным героем, его бывшей женой, ее новым женихом и отчаянной автостопщицей. Несмотря на то что персонажам около 30, ведут они себя как подростки. А еще каждый из них стоит перед судьбоносным выбором: старое или новое, покой или отрыв, брачные узы или свобода.
Фильм Ильи Храмова — жанровая конструкция, в которой герои лишь винтики в драматургическом механизме, а финал предсказуемо безоблачен. Тем не менее картина смотрится свежо и легко, отчасти благодаря тому, что наполнена большим количеством юмора и живыми диалогами. Это если не самый зрелый, то самый крепкий фильм конкурса, который, даже будучи достаточно конвенциональным, интересно работает с темой выбора, системностью и нонконформизмом, чувством и расчетом, правдой и ложью, в первую очередь — по отношению к самому себе.
В прокате — с 9 июля.
«Чужой звонок», реж. Светлана Белкина
Выбор Максима Петрова (4-й курс) и Сергея Фадеева (3-й курс)
«Чужой звонок» — уже вторая (после телефильма 1985 года) экранизация одноименной повести Екатерины Марковой. Главная ценность фильма, в котором сюжет рассказывается простым и внятным визуальным языком, — в новом прочтении истории: жизненные проблемы, с которыми сталкиваются герои оригинального произведения, в современных реалиях продолжают волновать и авторов, и зрителей, поддерживая неугасающий интерес к почти что вечным вопросам.
Еще стоит отметить, с какой невероятной нежностью показаны молодые герои в картине Светланы Белкиной. Автор наслаждается их порой противоречивыми поступками, которые объясняются возрастом персонажей. А интерес к школьной мелодраме со стороны молодых режиссеров демонстрирует стремление постановщиков искать ответы в чувствах и переживаниях тех, кто еще только находится в начале большого пути.
«Меня пожирает собственная кровать», реж. Вячеслав Иванов
Выбор Владислава Токманева (3-й курс) и Валерия Кайкова (4-й курс)
Победитель прошлогоднего смотра с фильмом «Привычка нюхать пальцы» Вячеслав Иванов действительно верен творческой свободе, которую он декларирует. Вместо того чтобы следовать жанровым канонам, режиссер отказывается от них. В итоге у него получился наивный, но честный фильм, который никого не оставит равнодушным.
Зрители синхронизируются с точкой зрения героев, становятся соучастниками их измененного восприятия: ослепляющий свет, болезненная гиперфиксация на деталях, превращающая обыденность в сюрреалистическое пространство. Интимность здесь подменяется пустотой. Любовники утратили влечение друг к другу, заменили близость бесконечными, бессмысленными разговорами и телефонными розыгрышами. В моменты уединения главный герой мечется в поисках опоры, и единственным убежищем для него становится вода. Его попытки буквально запить внутреннюю пустоту перерастают в полное погружение, экзистенциальное окунание в самого себя, принятие своей жизни.
«Жужа», реж. Юлия Анищенко
Выбор Полины Зюмченко (1-й курс) и Михаила Евланова (1-й курс)
Одной из самых любимых картин фестиваля для зрителей всех возрастов стала «Жужа». В своем полнометражном дебюте — тихой и романтической истории — Юлии Анищенко удалось нестандартно рассказать о том, как можно встретить свою вторую половинку. Так, по сюжету жизнь девочки Жужи (Варвара Пахомова), находящейся в тени сестры, меняет неслышащий мальчик Юра (Григорий Чеглаков).
Фильм камерный, неспешный и искренний. Режиссер мастерски, без штампов передает атмосферу подростковых будней. Иногда, быть может, ленте не хватает остроты, и она становится слишком сахарной, но одушевляющие историю мелочи (будь то разводы в чашке, или беспорядок, или кусочки ананаса, вынутые из торта) делают ее трогательной. Актерская игра в картине в основном сводится к языку жестов, мимике и взглядам, что приближает фильм к немому кино. В итоге «Жужа» оказывается теплой и ностальгической картиной о дуэли молчания и невозможности говорить.
«Серф животное», реж. Андрей Бурмистров
Выбор Дмитрия Семенова (1-й курс)
«Серф животное» — кино незаканчивающегося отпуска, сводящего с ума своей чрезмерной расслабленностью и бездельем. Все здесь непринужденно: от ручной камеры до диалогов. Любой конфликт сгорает в зачатке под палящим солнцем, вызывая лишь смех и теряясь в морской пене живописных кадров серфинга. Фильм не стесняется пошлых шуток и туповатой прямолинейности, а чтобы синхронизироваться с ней, надо опуститься до животного уровня и раствориться в кресле зрительного зала, как в воде.
В финале, когда герои на закате поедут по зеленым улочкам на скутерах и окажутся на пустыре, где молодежь рассекает воздух и проводит время, катаясь на скейтах, станет понятно: неважно, что у тебя, — скутер, скейт или доска для серфа. Подойдет что угодно, если ты пытаешься сбежать от суеты и рутины. Однако у фильма так много художественных и этических проблем, что даже такому курортному эскапизму не удалось подкупить зрителей. Во время сеанса только и оставалось, что расслабиться и не воспринимать происходящее всерьез, смеясь над наивностью пляжных бездельников, — в этом и есть единственное удовольствие от фильма.