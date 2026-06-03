5 новых российских фильмов с фестиваля «Новое движение-2026» глазами молодых кинокритиков

В финале, когда герои на закате поедут по зеленым улочкам на скутерах и окажутся на пустыре, где молодежь рассекает воздух и проводит время, катаясь на скейтах, станет понятно: неважно, что у тебя, — скутер, скейт или доска для серфа. Подойдет что угодно, если ты пытаешься сбежать от суеты и рутины. Однако у фильма так много художественных и этических проблем, что даже такому курортному эскапизму не удалось подкупить зрителей. Во время сеанса только и оставалось, что расслабиться и не воспринимать происходящее всерьез, смеясь над наивностью пляжных бездельников, — в этом и есть единственное удовольствие от фильма.