26 лучших дорам первой половины 2026 года

Дорама еще не закончилась, так как выходит онгоинг, но я не могу не добавить ее в эту подборку. Она настолько хороша, что даже корейские фанаты в соцсетях сейчас спорят, что же лучше «Жена принца XXI века» или «Дивный новый мир» (сериал четыре недели подряд держался в топ-10 Netflix среди неанглоязычных шоу). Сюжет строится вокруг наложницы-тиранки (Им Чи Ен) правителя эпохи Чосон, которую оклеветали и приговорили к смерти. В момент казни она внезапно попадает в наше время в тело актрисы-неудачницы. Осваиваясь в новом для себя мире, она сталкивается с таким же тираном, как и она сама, только в нашем времени это холодный и расчетливый бизнесмен (Хо Нам Чжун). Интрига в том, что он оказывается точной копией принца из ее прошлой жизни. Главный плюс дорамы — тандем Хо Нам Чжуна и Им Чи Ен. Их герои настолько сумасшедшие, сильные и наглые, что цепляют с первых минут. А троп «от ненависти до любви» наконец-то показан без базовых клише и с юмором. Если вам когда-то понравилась «Королева Чхорин» — здесь похожие вайбы. Идеальный вариант, чтобы отдохнуть и посмеяться до слез.