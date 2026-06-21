Просто игрушки стали старше: что не так с пятой «Историей игрушек»

Кроме того, конфликт между несколькими противоречащими друг другу авторскими интонациями ведет и к замедлению ритма. Скука с легкостью может захватить вас уже к середине ста пяти минут хронометража. Фильм по большей части выглядит чередой сцен и тем, связанных между собой, но не слишком плотно, никак не собирающимися ни в целостное высказывание, ни хотя бы в зрительский аттракцион. К слову, с обеими задачами пару месяцев назад виртуозно справились «Прыгуны» той же Pixar. Абсолютно новый оригинальный сюжет, по ощущениям, спокойно вписывается в топ лучших работ студии — как по качественным, так и по финансовым показателям.