21 новый российский сериал на любой вкус с фестиваля «Пилот-2026» (оцениваем в пилотах)

Московский психолог-зумер Антон (Денис Власенко), настолько хрупкий, что дунь на него — и он рассыпается, едет со своей беременной девушкой Полиной (Елизавета Кононова) в Усть-Байкальск знакомиться с ее родителями. Те — папа Михаил Петрович (Владимир Вдовиченков) и мама Виктория (Ольга Медынич) — живут за городом и как будто в другом времени, когда девяностые еще не закончились, поэтому ни о какой терапии они и слыхом не слыхивали. Плюс Михаил Петрович оказывается не просто предпринимателем, а грозным главарем местной ОПГ по кличке МихПет, которого, как и Тони Сопрано, одолела тревожность. Панические атаки среди гангстеров уже вроде давно клише, но «Вору в загоне» удается так разыграть эту партию, что этот прием снова становится смешным. А героиня Медынич, у которой везде спрятана алкогольная заначка (как у заведующей женским общежитием в культовом канадском слешере «Черное Рождество»), крадет это шоу не только у гомерически смешного Вдовиченкова (который тут похож то ли на остепенившегося Фила из «Бригады», то ли на Кота из «Бумера»), но и у всех остальных персонажей. Е.Т.