Сделать Филадельфию местом действия было осознанным решением. После выхода фильма Сталлоне говорил в интервью, что вряд ли зрители поверили ему, если бы он писал сюжет про загорелого сценариста из Калифорнии, который разъезжает на кабриолете и безуспешно предлагает свои тексты. Нет, в качестве окружения был выбран «индустриальный, мускулистый город, который исторически катился под откос». Вдобавок, опять же, личный опыт: Слай жил в Филадельфии после развода родителей и подрабатывал на погрузчике в компании отчима. Потому так вдохновляет сцена на «ступеньках Рокки» рядом с художественным музеем Филадельфии. Танцующий над городом герой показан таким же аутсайдерам — но еще не все потеряно. Неудивительно, что там по-прежнему стоит статуя боксера, «посвященная городу Филадельфии и братству его жителей».