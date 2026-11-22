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В байопике Питера Фаррелли «Рокки — это я» рассказывается история создания культовой боксерской драмы Джона Дж.Эвилдсена и старательно пересняты главные ее сцены. Согласитесь, не каждый фильм удостаивается такой чести. Одно дело — документалки с пиксельным бэкстейджем или абстрактное кино о кино в духе «Восьми с половиной» Федерико Феллини. Совсем другое — полнометражная художественная работа, выстраивающая увлекательный сюжет вокруг и без того увлекательного первоисточника: «Горе-творец», «Манк», сериал «Предложение». Фаррелли выбрал чествовать «Рокки» — идеальный спортивный фильм, бэкграунд которого и правда достоин обаятельного голливудского сюжета.
За пятьдесят лет история о боксере-аутсайдере с большим сердцем успела стать самой долговечной спортивной киносагой. И за обилием сиквелов и спин-оффов может позабыться, что самый первый «Рокки» был не совсем про пафосные мотивационные речи и монтажи потных тренировок под заводящий саундтрек. Наравне с боксерскими подвигами были важны и социальный подтекст, и личная история самого Сильвестра Сталлоне, написавшего сценарий. Как это часто бывает, в основе величия фильма лежит идеальное стечение обстоятельств, приведших к десяти номинациям на «Оскар», победе в трех из них (включая «Лучший фильм») и к статусу самого кассового фильма 1976 года в США.
С боксером средней руки Рокки Бальбоа происходит по-человечески страшное: он перестает верить в себя. Днем он выбивает долги по просьбе мелких авторитетов, а по вечерам его избивают за гроши в ночной лиге. О том, что он чего-то стоит, напоминают лишь прикрепленное к зеркалу детское фото и ворчливый тренер. Но неожиданно в жизни Рокки происходят два чуда: с ним идет на свидание скромная продавщица зоомагазина Эдриан (Талия Шайр), а еще его на поединок вызывает чемпион мира Аполло Крид (Карл Уэзерс). И первое здесь не менее важно, чем второе.
В 1975 году Сильвестр Сталлоне был малоизвестным и практически безработным актером. За плечами лишь сериальные роли («Коджак», «Полицейская история»), «Лорды Флэтбуша», би-муви с конвейера Роджера Кормана («Капоне», «Гонки без правил») и пресловутый «Итальянский жеребец» — перемонтированный из порно «Вечеринка у Китти и Стада» эротический фильм, ставший его актерским дебютом. В марте того года Сталлоне побывал на боксерском поединке между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером. Эпизодическая самоотверженность Уэпнера, проигравшего нокаутом, впечатлила актера, и, вернувшись домой, он всего за три с половиной дня написал сценарий фильма.
Этот сценарий заинтересовал студию United Artists, боссы которой видели в главной роли не бесперспективного итало-американца с невнятной дикцией, а кого-то наподобие Роберта Редфорда или Берта Рейнолдса. Сталлоне отказался от предложенных ему 350 тысяч долларов — и поставил условие, что Рокки Бальбоа будет играть только он. Позже он скажет, что, конечно, такая сверхуверенность была блефом, но, если бы фильм стал успешным, он никогда бы не простил себе робость.
Чем чаще пересматриваешь это кино, тем очевиднее, что выбор Сталлоне на главную роль оказался максимально оправдан. Наивное очарование главного героя — яркого представителя химбо-типажа в кино — задает тон первому фильму. Если в сиквелах Рокки все больше становится похож на типичных героев боевиков 1980-х с их карикатурной решительностью, то на заре франшизы боксер был показан уязвимым, глубоко порядочным одиночкой. Он болтает со своими черепашками, беспокоится о соседской девчонке, попавшей в дурную компанию, и терпеливо выжидает ответного интереса со стороны продавщицы Эдриан. Даже в финале накануне триумфального поцелуя истекающий кровью Рокки первым делом спрашивает девушку, где она потеряла свою шляпку.
Сила оригинального сценария не только в искренности и духоподъемной энергии. История маленького человека здесь созвучна с историей города вокруг него. Пасмурные заброшки, затхлые спортзалы, кучки выпивох, греющихся у горящих бочек. Шанса ищет не только боксер, но и вся рабочая Филадельфия. Ведь утренние коктейли из сырых яиц и тренировки на мясокомбинате — не выпендреж, а признак банальной бедности.
Сделать Филадельфию местом действия было осознанным решением. После выхода фильма Сталлоне говорил в интервью, что вряд ли зрители поверили ему, если бы он писал сюжет про загорелого сценариста из Калифорнии, который разъезжает на кабриолете и безуспешно предлагает свои тексты. Нет, в качестве окружения был выбран «индустриальный, мускулистый город, который исторически катился под откос». Вдобавок, опять же, личный опыт: Слай жил в Филадельфии после развода родителей и подрабатывал на погрузчике в компании отчима. Потому так вдохновляет сцена на «ступеньках Рокки» рядом с художественным музеем Филадельфии. Танцующий над городом герой показан таким же аутсайдерам — но еще не все потеряно. Неудивительно, что там по-прежнему стоит статуя боксера, «посвященная городу Филадельфии и братству его жителей».
Окружающие Рокки люди — отдельная заслуга сценария. Многие второстепенные персонажи первого фильма стали частью франшизы и семьей, ради которой герой будет выходить на ринг в сиквелах. Ворчливый тренер, по-отечески расстраивающийся, что его любимчик превращается в неудачника. Выпивающий лучший друг, который работает на мясокомбинате и слегка завидует Рокки. Сверхуверенный в себе чемпион, который не сдается, когда пиар-бой резко превращается в реальный. В чересчур сахарных спортивных драмах второй план — набор персонажей-функций, которые диалог за диалогом ведут героя к триумфу.
Парадоксально, но «Рокки» символизировал надежду не только для начинающего актера и рабочего городка на северо-востоке, но и для целой страны. Фильм вышел в кинотеатрах в 200-летнюю годовщину возникновения Соединенных Штатов. Первая половина 1970-х для страны выдалась непростой: Уотергейтский скандал, конец войны во Вьетнаме, нефтяной кризис. Кино всячески фиксировало период тотального разочарования — определяющими фильмами эпохи стали достаточно мрачные «Грязный Гарри», «Французский связной», «Крестный отец», «Разговор», «Таксист»… И вдруг выходит кино, где в одном из главных монологов герой кричит, что да, его дом воняет и весь район воняет, но чемпион предложил ему бой, и он выйдет на ринг во что бы то ни стало.
Одна из причин, по которой фильм заряжает мощной мотивацией, — это потрясающий саундтрек Билла Конти, без которого невозможно представить ни один современный тренажерный зал. Главный хит «Gonna Fly Now» композитор разбил на вариации, часто лирически печальные. Это может быть меланхоличная «Philadelphia Morning», под которую Рокки первый раз вытаскивает себя из дома на пробежку. Или задумчивая «Alone in the Ring» — прогулка по пустой арене накануне судьбоносной схватки. «Это фильм про человека, обреченного на поражение. Я читал сценарий и знал, чем все закончится. Он потерпел поражение. Но в музыке нам нужен был намек на его возможную победу», — говорил Конти в интервью, поясняя, как минорные фрагменты собираются в духоподъемный гимн.
Вопреки законам жанра, сказочной победы над чемпионом не случилось. Но фильм не зря уделяет большую часть хронометража не боксу, а портрету рабочего класса 1970-х и, конечно, истории любви двух аутсайдеров. Трепетность романтической линии в том, что Рокки влюбляется не в «первую красавицу города», а в замкнутую тихоню, которая тоже почти смирилась с уделом неудачницы. Первое свидание героев происходит в одно время с предложением о поединке, связывая развивающиеся отношения с подготовкой к бою. И потому в финале, выстояв все 15 раундов, Рокки не ждет объявления победителя, а надрывно кричит: «ЭДРИАН!». Имя своей возлюбленной, которая осмелилась поверить, что простодушный здоровяк из бедного района чего-то да стоит. Главной наградой для Рокки становится не чемпионский пояс, а любовь и возвращение веры в себя.