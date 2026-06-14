Бары, крыши и кинопаркинг: 15 летних кинотеатров Москвы

Summer Cinema by Kion на «Стрелке»
Летний кинотеатр во дворе бара «Стрелка» традиционно открывается в конце мая и работает до первых осенних холодов. Фильмы из своей библиотеки на большом экране крутит Kion: здесь можно посмотреть классику вроде «Питер ФМ» Оксаны Бычковой или «Бассейна» Жака Дере, «Грязные деньги» Гая Ричи или фильмографию Вонг Кар Вая.
Вместо попкорна в кинотеатре можно заказать по летнему меню бара «Стрелка» — удобные закуски на зубок, отборный стрит-фуд вроде куриных стрипсов, бургеры и летние салаты. Из напитков — коктейли, лимонады и кофейные напитки. Рассадка в кинотеатре свободная, а киносеансы начинаются после 21:00.
Летний кинотеатр Okko на ВДНХ
Симпатичный амфитеатр вмещает около 300 зрителей и работает по пятницам и выходным. Сидения расположены ступенеобразно — так зрители могут комфортно разместиться и не загораживать обзор друг другу. На случай дождя кинотеатр оснащен крышей-тентом, а для прохладных вечеров заготовлены подушки и пледы. Показывают новинки проката, фестивальное кино и классику из библиотеки сервиса Okko.
Например, прямо сейчас крутят документальный цикл «Живая вода» — путешествие по самым удивительным источникам России, детские российские киноновинки и хит 2026 года «Марти Великолепный». Посещение кинотеатра бесплатное, по предварительной регистрации.
5 летних кинотеатров в парках Москвы
В этом году киноплощадки работают в усадьбе Воронцово, парке 50-летия Октября, ландшафтном парке «Митино», парке «Ходынское поле» и зоне отдыха «Покровский берег». Фильмы крутят на уличных сценах или в небольших кинотеатрах-«ракушках». Рассадка свободная, посещение бесплатное.
Крутят в основном советскую классику, но бывает и что‑то ситуативное: утренние сеансы — детские, по вечерам показывают семейное кино. В летней программе — «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Три кота» и «Простоквашино», «Кот Басик», «Белка и Стрелка». Для тех, кто постарше, — Пророк. История Александра Пушкина», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Екатерина Великая» плюс спортивные трансляции.
Парк «Остров мечты»
Летний кинотеатр с большим экраном и удобными шезлонгами находится в южном ландшафтном парке. Несмотря на то что «Остров мечты» — это парк развлечений, фильмы тут показывают не всегда детские. Сейчас тут идут взрослый ужастик «Закулисье реальности» и вторая часть «Дьявол носит Прада», а также «Мандолорец и Грогу», который может заинтересовать подростков.
Кинопоказы в «Рихтере»
Камерный кинотеатр под открытым небом во внутреннем дворике-саду отеля «Рихтер». Крутят классику и независимое кино разных лет — например, можно посмотреть фильм Гаспара Ноэ «Экстаз» или классику 90-х — «Талантливый мистер Рипли». Также проект в этом году объединился в Центром документального кино: все лето будут крутить спецпоказы с акцентом на кураторское кино и документальные картины. Анонсы выкладывают за неделю до в телеграм-канале «Рихтера». Количество мест ограничено, поэтому регистрироваться стоит заранее.
Москино Музеон
Летняя киноплощадка «Москино» под открытым небом. В репертуаре — авторское кино, новинки кинопроката, фестивальные хиты, а также классика мирового кинематографа. Кинотеатр оборудован крышей, которая закрывает трибуны и позволяет укрыться от дождя. Всего в кинозале 190 мест, рассадка свободная. Билеты лучше покупать заранее — из‑за симпатичной киноподборки и удачной локации сеансы пользуются популярностью.
В июне показывают ужастик «Закулисье реальности» и беседы с великими и великом режиссере «Добро пожаловать в Линчлэнд», классику «Восемь с половиной» и битфилмоское фестивальное кино о главном фантазере в современном кино «Мишель Гондри: DIY».
Кинотеатр на крыше Roof180
Полусекретный кинотеатр на крыше с шезлонгами, собственным баром и хаотичным репертуаром. На небольшом экране крутят все подряд: «Дьявол носить Прада-2», «Достучаться до небес», «Лови волну», «Зверпролис 2», «Отель Гранд Будапешт» и прочую нетленную классику. Посетителей просят одеваться потеплее, а в плохую погоду показы перемещаются под крышу в кинобар. Кроме кинопоказов на крыше проводят йогу.
Кинопорт
Летний кинотеатр от «Кинопоиска» и Департамента транспорта Москвы. Рассчитан на 120 зрителей и расположен в парке Северного речного вокзала. Показывают классику со всего мира — главное, чтобы сюжет крутился вокруг путешествий (реальных или метафорических). В июне в программе «12 стульев», свежий «Дракула» Люка Бессона, аниме «5 сантиметров в секунду» и советский «Табор уходит в небо». Сеансы проходят с четверга по воскресенье до конца сентября. Рассадка свободная, на мягких подушках, от дождя защищает навес.
Кинопаркинг «Синема Парк» в «Три вокзала. Депо»
Популярное в США развлечение — кинотеатр под открытым небом, где нет рядов и кресел, а все зрители смотрят фильм прямо из своих автомобилей. Место рассчитано на сорок машин, а звук киноленты синхронно транслируется через радио (так что в отличие от обычного кинотеатра здесь можно сделать погромче или потише). Без попкорна зрители тоже не останутся: заказать любую еду и напитки можно из любого корнера «Три вокзала. Депо» прямо в автомобиль. Крутят то же, что и в обычных кинотеатрах, — новинки кинопроката, добравшиеся до России, мультики и отечественное кино. Сам сеанс бесплатный, оплатить нужно лишь стоимость парковки на территории «Три вокзала. Депо».
«Кинокрыша»
На лето сеть кинотеатров «Каро» запланировала серию показов под открытым небом в рамках нового проекта «Кинокрыша». Локации две — крыша районных центров «Место встречи София» и «Место встречи Будапешт». Сам проект максимально дог-френдли: можно прийти с питомцем, получить для него пледик или миску с водой. Кино крутят по вечерам, а показывают все новинки проката и юбилейную классику — например, нового «Убить Билла», комичный хоррор «Обсессия» или семейную комедию «Дэнни и Мэнни в кино».
«Кинолето в «Зарядье»
Бесплатный летний кинотеатр под огромным стеклянном куполом Зарядья. Фильмы крутят с пятницы по воскресенье, а в репертуаре советское и российское кино с патриотической составляющей. Показывают «Волга-Волга» Александрова, фильм «Доктор» 2022 года, а также обещают классику Михаила Ромма, Леонида Гайдая и других. Малый амфитеатр вмещает до 400 зрителей, так что найти свободное место не составит труда.
Это обновленная версия материала, опубликованного 14 июля 2022 года.
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