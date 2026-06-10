Спасаемся от жары и освежаемся в воде: где купаться в Москве и вблизи города

Открытые бассейны
Часть открытых бассейнов — например, «Чайка» или «ЗИЛ» — работают круглый год, другие доступны только летом. Преимущество бассейнов — продуманная инфраструктура, от лежаков и аренды полотенец, кабинок для переодевания и душевых до смузи-баров, массажа и спа-зон. Из неприятного — за посещение придется заплатить ощутимые деньги (от 1500 р.), но даже относительно высокая стоимость входного билета не гарантирует, что в жаркий день бассейн и территория вокруг не будут переполнены людьми.
Летние городские бассейны
Сергей Собянин не теряет надежды превратить Москву в город-курорт. По примеру Берлина и других европейских столиц этим летом в столице вновь открылись городские бассейны под открытыми небом. На самом деле, проект тестируют уже четвертый год.
В этом году бассейнов столько же, сколько и в прошлом — порядка 20 площадок по всему городу. Все они созданы по типовому образцу: среднего размера, с дощатыми настилами, лежаками и зонами для отдыха. Как правило, бассейнов несколько, в том числе есть детские и с подогревом. Здесь же есть места для переодевания, души и туалеты. В специальных шкафчиках можно оставить на хранение личные вещи. А за отдельные деньги — арендовать полотенце и тапочки.
Бассейны будут работать весь летний сезон в хорошую погоду, Записаться на сеанс и уточнить адреса можно через сайт Mos.ru — полуторачасовое посещение в будний день обойдется в 1000 рублей, в выходные — в 3000.
«Чайка»
Турчанинов пер., 3, стр. 1
По-советски роскошное пространство под открытым небом в самом центре города. В «Чайке» два открытых бассейна с температурой воды +28 градусов: 50-метровый олимпийский и 25-метровый для прыжков в воду, дайвинга и фридайвинга.
На месте исторических трибун вокруг бассейна оборудована пляжная зона — здесь можно позагорать на шезлонгах или дощатых настилах и выпить лимонад из пул-кафе. После бассейна можно погреться в сауне или русской бане, отправиться на йогу или расслабляющий массаж — в общем, любые развлечения за ваши деньги.
Кстати, о деньгах. Это, пожалуй, единственное, что омрачает походы в «Чайку». Разовое посещение — 3000 рублей в будние дни и 3500 в выходные (зато почти на весь день). Дешевле всего купаться вечером или утром — 1300-2000 рублей за сеанс.
Аквакомплекс «Лужники»
Лужники, 24, стр. 4
Аквакомплекс на месте советского бассейна «Лужники», который открылся в 1956 году и принял Олимпиаду-80. Внутри — полноценный аквапарк, релакс-зона с банями и сауной. Главная фишка «Лужников» — частично открытый термобассейн с панорамным видом на Воробьевы горы и МГУ. Его температура всегда держится на отметке 36 градусов — так что здесь будет тепло даже в прохладную погоду.
Чтобы попасть в видовой бассейн, придется оплатить посещение аквапарка с остальными бассейнами и термами. Стоимость билета — от 3 390 рублей в будний день и 3 690 в выходные.
Открытый бассейн «Лужники»
Лужники, 24, стр. 4
Открытый бассейн при аквакомплексе «Лужники» работает только летом — он расположен сбоку от основного аквакомплекса. На компактной, но зеленой территории — площадка для волейбола, лежаки на газонах и на дощатых настилах у воды. Бассейнов два: спортивный 50-метровый с дорожками и 25-метровый пляжный для более расслабленных заплывов (его особенно любят семьи с детьми). На территории работают кафе и ресторан, можно записаться на сеанс массажа или погреться в сауне.
Народу в Лужниках много практически всегда: самые незагруженные периоды — утро и поздний вечер.
Стоимость посещения — от 1390 рублей за 90 минут в будние дни.
Акватория «ЗИЛ»
Автозаводская, 23а, корп. 4
На территории бывшей промышленной зоны ЗИЛа с 2020 года работает 50-метровый открытый спортивный бассейн с любопытными индустриальным видом. Рядом работает фитобар, а в закрытых помещениях расположена финская сауна, хаммам и соляная пещера.
Для посещения понадобится справка и плавательная шапочка. Стоимость — от 2 400 рублей за сеанс. Часто здесь проводят соревнования и тренировки профессионалы, в эти дни бассейн может быть закрыт.
Dream Beach Club
просп. Андропова, 1
Комплекс открытых бассейнов в парке «Остров мечты» с вайбами турецкого all-inclusive. На территории работают пять площадок, среди них — один из самых больших открытых бассейнов в России площадью 1700 кв. м. Кроме классических пляжных есть и волновой вариант, непрерывно имитирующий волну протяженностью до 30 метров, а также детские «лягушатники» с горками и лабиринтами. Все бассейны подогреваются до температуры 29–32 градусов.
Вокруг много лежаков с зонтиками, есть пляжные бары и полноценный ресторан, а по вечерам работает сцена с диджеями и вечеринками. Стоимость посещения пляжного комплекса — от 2 500 рублей, в нее входит бронь лежака.
«The Бассейн»
Митьковский пр., 1, стр. 1
На территории парка «Сокольники» работает летняя площадка с двумя открытыми бассейнами — для взрослых и детей, оба с подогревом. На территории находятся бар с рестораном, поблизости есть столы для настольного тенниса.
Посещение доступно по сеансам, всего их три — с 9.00 до 12.45, с 13.00 до 15.45 и с 16.00 до 21.45. При покупке билета на сеанс сразу бронируется лежак, стоимость — 1 500 рублей.
Shore House
66-й км МКАД, пересечение с Волоколамским ш., яхт-клуб «Крокус-Сити»
Открытый пляжный бассейн при яхт-клубе на Москве-реке — вокруг достаточно живописно, а у воды расположены лежаки и бунгало. Цена приемлемая — 3000 рублей за посещение, аренду лежака и полотенца. Рядом с бассейном работает небольшой фуд-корт и бар, также есть нарядный ресторан от Аркадия Новикова.
Бассейн при яхт-клубе «Адмирал»
Московская обл., городской округ Мытищи, дер. Грибки, Адмиральская, влад. 1, стр. 1
На территории яхт-клуба работают три открытых бассейна в основной зоне и один ВИП-бассейн (только для взрослых). В соседях — два ресторана: более скромный «Парус» и пляжная версия Remy Kitchen Bakery — Remy Beach Club ресторатора Александра Оганезова.
Вода во всех бассейнах подогревается, на берегу установлены шезлонги с зонтами и бунгало, где можно скрыться от солнца и посторонних глаз. Прямо на пляже можно перекусить. Стоимость посещения — 3000 рублей на весь день.
Gremm
Варшавское ш., 150Б
Gremm — это спа-комплекс с саунами, баней и хаммамом. Кроме парных здесь есть несколько бассейнов в помещении с разной температурой воды и один уличный бассейн на крыше (работает круглый год). Летом вокруг бассейна можно расположиться на шезлонгах. Сам бассейн небольшой, рядом работает фудкорт, и в выходные может быть шумно и людно. Из приятных бонусов — максимально индустриальный вид на Бутовские панельки и возможность в любой момент зайти в сауну или хаммам, чтобы хорошенько прогреться после заплыва.
Купить билет только в бассейн не получится, его посещение входит в стоимость билета в спа-комплекс. Цена — от 3 1000 рублей в будние дни и от 3 910 рублей в выходные.
Alaska Pool Club
Парк Малевича, Барвиха, Московская обл.
Новый модный спа-комплект от команды Lucky Group, вдохновленный северным минимализмом и европейскими загородными клубами. Вокруг — парк Малевича, что добавляет вайба. На территории расположен бассейн с мягкими лежаками и ресторан. Есть все удобства вроде раздевалок, душевых и шкафчиков для хранения вещей.
Что неприятно, так это стоимость — аренда лежака в будний день — 8 000 рублей (в стоимость включено полотенце и обслуживание официантом), в выходной — 10 000 рублей. Еще один минус — обилие блогеров, которые стараются снять каждый уголок бассейна и территории вокруг него.
«Речной»
Ленинградское ш., 45, cтр. Б
В 2020 году после масштабной реконструкции заработали Северный речной вокзал и набережная при нем. Здесь же работает пляжный ресторан с четырьмя бассейнами с подогреваемой водой, шезлонгами и широкими лежаками с балдахинами. На территории есть пляжное кафе и серьезный ресторан, куда стоит идти уже при параде.
Чтобы попасть в зону пляжа-ресторана, необходимо арендовать лежак (от 1000 р.). Время пребывания не ограничено, но ближе к вечеру у бассейна проходят вечеринки с диджеями, так что может быть шумно и людно.
Termoland
Несколько адресов
Сеть городских курортов с комплексом бассейнов, саун и бань. Всего у проекта 8 локаций в Москве, но открытые бассейны есть не везде. Уличные аквазоны есть, например, в Бутово, на Белорусской или на Физтехе. Из плюсов — общая чилловая атмосфера, лежаки в свободном доступе и обустроенная инфраструктура. Плюс разнообразный досуг: из открытого уличного бассейна можно перейти в помещение или погреться в сауне и хаммаме.
Разовое посещение обойдется в 2 000 рублей за 2 часа в будний день (и в 2 690 рублей в выходные).
Водоемы и реки
В этом году Роспотребнадзор признал пригодными для купания девять водоемов в черте города и рядом с Москвой. Это
- зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12);
- Пионерский пруд (ЦПКиО им. М. Горького, Крымский вал, дом 9);
- Школьное озеро (город Зеленоград, 10-й микрорайон);
- Большой городской пруд (Зеленоград, Центральный проспект);
- Путяевский пруд № 1 (ПКиО «Сокольники», 4-й Лучевой просек);
- озеро Белое (Заозерная улица, дом 2-6);
- пляж «Серебряный бор — 2» (Таманская улица, дом 44);
- пляж «Серебряный бор — 3» (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 15);
- пляж «Динамо» (Ленинградское шоссе, дом 39).
За качеством воды в этих водоемах в течение купального сезона следит Роспотребназдор. Если состояние воды ухудшается, купание в водоеме запрещают до того момента, пока санитарно-эпидемиологическая обстановка не наладится.
Обычно вход на пляжи рек и водоемов бесплатный, это существенный плюс. Минус — удаленность от центра и недостаток инфраструктуры: в некоторых местах переодеваться по-прежнему приходится в кустах или под полотенцем.
Пионерский пруд в парке Горького
ул. Крымский вал, 9
Полноценный пляж в центральном парке города. На дощатых настилах установлены широкие лежаки, есть раздевалки и душевые, пляжное кафе с террасой и детская площадка неподалеку. Пионерский пруд основательно «освежили» — очистили дно от ила и мусора, устроили песчаное ложе пруда и пляжную зону с пологими спусками к воде, оборудовали мобильный пункт комплексной очистки воды с донным выпуском. Так что купаться в пруду можно без всякой опаски.
Посещение пляжа бесплатное, но лежаков немного, а удобная локация гарантирует аншлаг даже в самые непопулярные часы. Приходить лучше рано утром или ближе к вечеру, но особенно надеяться на тихий уединенный отдых не стоит.
Большой городской пруд
г. Зеленоград, Центральный просп., 1
Пруд возле парка Победы в Зеленограде разделен на несколько частей. В центральной берег оснащен деревянными настилами и дорожками для прогулок, здесь же можно арендовать катамаран.
Чуть дальше от центра парка начинается пляжная зона с песком и пологим входом в воду. На берегу есть лежаки и кое-какая инфраструктура: пара переодевалок и вышка спасателя. Вода чистая, но мутная из‑за мелкого песка. На самом пляже, как правило, людно.
Пляж в зоне отдыха «Мещерское»
Московская обл., городской округ Чехов, пос. Мещерское, Воскресенская, 5
Небольшое чистое озеро в лесопарке «Мещерский» — купание можно совместить с прогулкой в тени сосен и обедом в чайном домике. Сам пляж песчаный, с широким и пологим берегом, удобными дощатыми сходами к воде и бесплатными шезлонгами (увы, их мало!). Народу в выходные дни достаточно много: на пляж приезжают москвичи из города и стекаются жители соседних дачных поселков.
Есть кабинки для переодевания, туалеты и даже душевые кабины. Напитки и еду лучше брать с собой: до ближайшего кафе придется прогуляться 15–20 минут через парк.
Добираться до пляжа из Москвы достаточно просто: либо доехать до станции метро «Говорово» и потом около получаса добираться пешком, либо — на электричке до станции Сколково и немного пройтись.
Пляж «Динамо»
Ленинградское ш., 39
Небольшой по протяженности пляж на левом берегу Химкинского водохранилища. Место открыли для свободного посещения недавно — пляжная полоса широкая, с мелким песком, вода относительно чистая. С берега открывается вид на яхт-клуб.
Пляж благоустроенный: есть раздевалки, туалеты и души. Напитки и еду для перекуса можно купить здесь же, в палатке.
Добираться до пляжа легко. Нужно доехать до станции метро «Водный стадион», а потом пройтись до места 10–15 минут неспешным шагом.
Зона отдыха «Тропарево»
Академика Виноградова, 12
Небольшой песчаный берег с пологим спуском к воде на территории зоны отдыха «Тропарево». Его любят местные жители и семьи с детьми — в выходные здесь обычно многолюдно и шумно. Пляж практически не обустроен, но поблизости работают кафе, палатки с напитками и парковые туалеты.
Добраться несложно: станции метро «Тропарево» и «Коньково» — в 5 минутах оттуда.
Озеро Школьное
г. Зеленоград, озеро Школьное
На Школьном озере вода достаточно мутная, но чистая, вход в воду пологий. Пляж песчаный с немногочисленными лежаками и зонтиками. Добираться сюда удобнее всего на машине или на автобусе из Зеленограда.
Озеро Белое
Заозёрная ул., 19
Самое крупное из трех озер в районе Косино. Вода прозрачная (поэтому озеро Белое), а берег песчаный. Есть лежаки, зоны для волейбола и воркаута. Из‑за того, что сам пляж узкий и небольшой, в хорошую погоду и по выходным свободного места на пляже просто не остается. Любимые развлечения завсегдатаев — шашлыки, ловля рыбы и катание на лодке. В общем, не лучший вариант для уединенного отдыха.
Путяевский пруд № 1
ПКиО «Сокольники», 4-й Лучевой просек
Зеленая зона отдыха в парке «Сокольники» с большим прудом с чистой прозрачной водой и пологим входом.
Песчаный пляж в 2025 году обновили: теперь здесь есть кабинки для переодевания, душевые, медпункт и комнату матери и ребенка. Расположиться можно на пляже или в тени деревьев поблизости от берега.
Из плюсов — места на берегу много, вода чистая, здесь комфортно с детьми. Минусы — отсутствие поблизости кафе и палаток, в выходные дни может быть слишком людно.
Пляж «Серебряный бор — 2» и пляж «Серебряный бор — 3»
Таманская ул., 44 и 4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, 15
На территории Серебряного бора работает несколько пляжей, но для купания в сезон открывают только зоны отдыха № 2 и № 3. На обоих пляжах — белый мелкий песок, есть шезлонги и кабинки для переодевания, навесы от солнца, беседки для отдыха.
На пляже № 3 расположены площадки для пляжного волейбола и несколько сап-станций. На пляже № 2 комфортнее с детьми. Места везде много, есть как песчаные зоны, так и более зеленая часть подальше от берега. Вход в воду пологий, сама вода достаточно чистая. Помимо оэтого есть несколько бассейнов, которые открываются на лето.