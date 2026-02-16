Масленица

13 идей, где с размахом отметить Масленицу в Москве и Подмосковье

Афиша Daily
Блин, Масленица пришла! Рассказываем, где в Москве, Подмосковье и соседних областях посмотреть на сжигание чучела, поводить хороводы, послушать в дворцовых интерьерах историю праздника, попариться в бане по специальной программе и съесть чукотские оладьи.

Москва

Фестиваль «Масленица»

До 22 февраля

© «Московские сезоны»

Ежегодное празднование развернется на главных площадях и в парках столицы. В программе концерты, спектакли, народные забавы и, конечно, блины. На площадках «Московских сезонов» пройдут выступления фолк-коллективов, творческие занятия и спортивные состязания, где выберут самых сильных жителей районов.

На Тверском бульваре можно будет сыграть в боулинг, петанкЦель игры — добросить специальные металлические шары как можно ближе к цели. или салки, поучаствовать в интерактивах и заглянуть на маркет локальных марок. 21 февраля на Северном и Южном речных вокзалах гости смогут попробовать бесплатные угощения, прокатиться на каруселях и поучаствовать в забеге в ведрах.

Когда
13–22 февраля
Подробности
на сайте

Музей-заповедник «Коломенское»

До 8 марта

© Музей-заповедник «Коломенское»

В «Коломенском» Масленица продлится больше месяца. Гостей будут развлекать экскурсиями, фольклорными выступлениями, мастер-классами и старинными играми. Во Дворце царя Алексея Михайловича на занятии «Масленица во дворце» расскажут, как встречали праздник в XVII веке. В Столовой палате покажут царскую посуду и угощения.

В усадьбах крестьянина и кузнеца пройдет игра «Дом семьею крепок. Масленица», которая погрузит в быт жителей Коломенского XIX века. На мастер-классе «Душу вложишь — все сможешь» можно будет сделать куклу «Домашняя Масленица» из лыка.

Когда
3 февраля — 8 марта
Подробности
на сайте

Музей-заповедник «Царицыно»

До 27 февраля

© Музей-заповедник «Царицыно»

В «Царицыно» подготовили сразу несколько форматов для празднования Масленицы. В Первой оранжерее пройдет бразильский карнавал, где дети от 7 до 11 лет смогут представить себя кактусом, кофейным деревом или лианой, научатся двигаться как растения, распознавать обитателей оранжереи по их танцам.

Кроме того, музей-заповедник представит программу с ведущими-селянами. Участники проживут все дни Масленой недели через игры, обряды и забавы, а завершится празднование особым ритуалом на привлечение удачи.

Когда
10–27 февраля
Стоимость
Вход в первую оранжерею — 900 р., интерактивная программа — 800 р. на человека
Подробности
на сайте

Музей Москвы

До 2 марта

© Детский центр Музея Москвы

Музей устроит праздник Масленицы в стиле древней Москвы для школьников и их родителей. В программе — живые народные песни под гусли, изучение подлинных средневековых памятников, викторины, загадки и хороводы. Ведущими станут историки Татьяна и Евгений Вознюк, а также фольклорист Любовь Кузьмина. Вместе они расскажут о традициях и обычаях праздника.

Когда
23 февраля — 2 марта
Стоимость
500–2000 р.
Подробности
на сайте

«Масленица в Чайна-тауне»

22 февраля

© Ameli White/Galaxy Tales

Вечеринка, на которой организаторы предложат смешать две традиции: русские блины — с китайским чаем, кокошники — с кимоно, а хороводы — с танцами и сжиганием чучела дракона. Здесь будут работать три танцпола с разным настроением. В пространстве Galaxy Tales прозвучат восточные мотивы, в зале Red Dragon Room — тек-хаус, а в Pulse — даунтемпо и афрохаус. Дресс-код заявлен как русско-китайский фьюжен: можно будет миксовать вышивку с иероглифами, ушанки с веерами и вообще все, что придет в голову, на стыке двух культур.

Когда
22 февраля
Стоимость
1555–3555 р.
Подробности
на сайте

ВДНХ

До 22 февраля

© Пресс-служба ВДНХ

Большое празднование Масленицы развернется на территории ВДНХ. На «Робостанции» будет работать робот-блинопек. В Музее кино детей научат наряжать Масленицу, познакомят с традиционными костюмами, узорами, а потом предложат создать бумажный наряд для главной героини праздника.

Кроме того, там откроется мастерская «Кулибин Про», которая проведет инженерный квест. Участники напечатают заготовки блинов на 3D-принтере, а потом 3D-ручками дорисуют начинку и даже сгенерируют с помощью нейросетей собственную сказку.

На «Городской ферме» пройдут уличные игры, мастер-классы, общение с альпаками и торжественное сжигание чучела 22 февраля, в 17.00. В музее «Слово» расскажут, откуда вообще взялась Масленица и почему мы до сих пор ее празднуем, а у павильона № 1 устроят шествие с каруселью, кукольные спектакли и концерты фолк-групп.

«Дом российской кухни» накормит гостей блинами народов России, среди которых будут карельские сканцы с черникой, дагестанские чуду на айране с урбечем, удмуртские табани, чукотские оладьи и мурманские трубицы.

Когда
16–22 февраля
Подробности
на сайте

Подмосковье и соседние области

Заповедник «Горки Ленинские»

21 февраля

© «Горки Ленинские»

Организаторы фестиваля «Главная Масленица России» решили поставить рекорд, построив масленичное чучело высотой выше пятиэтажного дома. Сожгут его в финале праздника после огненного шоу с участием конного театра.

В программе — бег в мешках, метание валенка и перетягивание каната. На сцене выступят фолк-коллективы, играющие народную музыку в современном звучании. Для детей подготовят отдельную зону с бесплатными спектаклями по мотивам русских сказок и мастер-классами, где под руководством педагогов детского центра «Лампа» можно будет сделать масленичные сувениры. Блины будут печь на двухметровой сковороде, а для любителей мяса развернут 28-метровую шашлычную станцию.

Когда
21 февраля
Стоимость
1700 р., для детей до 7 лет вход свободный
Подробности
на сайте

Парк-музей «Этномир»

21–22 февраля

© «Этномир»

В «Этномире» развернутся целые тематические деревни, в каждой из которых будут свои масленичные забавы. В деревне Удалецкой гости будут проверять силу и ловкость: перетягивать канат, пилить дрова, поднимать гири, соревноваться на ходулях и столбоходах. В селе Хороводном будут водить круги, играть в «Ручеек» и «Карусель», а в деревне Разгуляйной расположится главный аттракцион — ледяной столб, на который все попытаются залезть за призами. Там же в 17.00 состоится сожжение чучела.

В селе Блинное пройдут дегустации и блинные эстафеты, в деревне Лакомка будут варить щи и солянку на открытом огне, а в станице Молодежной станут гадать, играть в петушки и устраивать медвежьи пляски.

Когда
21–22 февраля
Стоимость
800 р.
Подробности
на сайте

Музей-заповедник «Мураново»

21–22 февраля

© «Мураново»

В выходные на Барском лугу, в парке и в усадебных залах развернутся гулянья, продуманные так, чтобы гости и наелись блинов, и узнали что‑то новое. В оба дня, в 16.00, пройдет сжигание чучела.

На Барском лугу все будет бесплатно: игры, музыка, концерт. А вот в усадебный парк вход будет по билетам — зато там можно будет попасть на чай с Василием Бегининым, прапраправнуком Федора Тютчева. Он проведет мини-экскурсию по второму этажу Главного дома, а потом усадит гостей в одной из комнат, расскажет семейные истории из детства и покажет фотографии из личного альбома.

Когда
21–22 февраля
Стоимость
праздничная программа по билету в усадебный парк — 300–500 р.
Подробности
на сайте

Глэмпинг «Зеленая тропа»

20–24 февраля

© «Зеленая тропа»

Команды «Антихрупкости» и «Глубинки» устроят в подмосковном глэмпинге «Зеленая тропа» уютную Масленицу. Кроме традиционных блинов и сожжения чучела гости увидят новую коллекцию «Антихрупкости», созданную художницей Ксенией Оззухой.

21 февраля сет-дизайнер и флорист Варвара Островская проведет мастер-класс по сервировке стола, а шеф-повар Екатерина Трофимова покажет, как печь блины не просто вкусно, но и красиво. Вечером состоится акустический сет от Mtrnque.

Когда
20–24 февраля
Подробности
на сайте

Приокско-Террасный заповедник

21 февраля

© Приокско-Террасный заповедник

В Приокско-Террасном заповеднике пройдет двойной праздник — Масленица с блинами и чучелом, а также 47-летие с момента присвоения заповеднику статуса биосферного резервата. Поэтому вместо стандартных гуляний здесь устроят «Заповедный разгуляй» со спортом, мастер-классами и визитом к зубрам.

Утро начнется с торжественного открытия и показательных выступлений гиревиков, а затем стартуют «Заповедный забег» на 4 километра и «Экологическая спартакиада» в формате квеста. После этого гости смогут сделать «Птичье лакомство» или сувенир под названием «Солнце — на ветер, зима — на мороз». Главное масленичное действо начнется на улице в 14.00.

Когда
21 февраля
Стоимость
посещение территории заповедника — 300 р.
Подробности
на сайте

Бани Малевича

До 22 февраля

© Бани Малевича

Посетители смогут проводить зиму обновленными и отдохнувшими после полноценного спа-ритуала. На кухне Бань Малевича бренд-шеф подготовит четыре варианта блинов: классику с говядиной и сметаной, версию со слабосоленым лососем, сливочным кремом и авокадо, сытные с белыми грибами и курицей в сливочном соусе и десертные с печеными яблоками и мороженым «Соленая карамель».

Пар-мастера проведут две праздничные программы. В женском разряде — парение с медом, лавандовыми ледяными шайбами и скрабом «Мед, лаванда и морская соль». В мужском — интенсивное парение в два захода с ледяным контрастом на улице и помывкой «Березовая».

Когда
16–22 февраля
Подробности
на сайте

Музей-заповедник Чехова «Мелихово»

21 февраля

© «Мелихово»

На поляне «Крыжовник» в «Мелихово» развернутся народные гулянья: музыка, танцы, эстафеты и традиционное сжигание чучела в 15.50. За фольклорную часть будут отвечать сразу два коллектива. «Борода Folk» устроит шоу из народных мотивов и игр, а выпускница «Гнесинки» Маргарита Князева исполнит заводные русские песни.

Для тех, кто захочет совместить праздник с культурной программой, доступны экскурсии по музею. Можно заглянуть в «Баню», Главный дом и флигель-кухню. А актеры «Чеховской студии» покажут инсценировки по рассказам писателя.

Когда
21 февраля
Стоимость
1000–1500 р.
Подробности
на сайте
Расскажите друзьям