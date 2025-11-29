Пойти на каток у моря и посмотреть семь «Щелкунчиков»: чем заняться в Петербурге в декабре

В городе
Встретить Новый год в Петербурге (0+)
Помимо прогулок по городу, который уже начали активно украшать, в преддверии Нового года можно посетить одну из рождественских ярмарок — они откроются на Московской, Дворцовой и Манежной площадях, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах. В культурной программе на 31 декабря — новогодний «Штраус-гала» на Английской набережной, музыка из «Гарри Поттера» в Анненкирхе или орган при свечах в Петрикирхе.
Покататься на коньках под открытым небом (6+)
До весны в городе
Сезон зимней забавы стартовал: в Петербурге открываются катки. Уже работают ледовые пространства с видом на Финский залив в «Севкабель Порту» и у Флагштока, посреди леса в Охта Парке, на острове Новая Голландия, а также в ЦПКиО на Елагином острове. С 7 декабря впервые каток зальют у «СКА Арены», а с 13 декабря — праздничный на Конюшенной площади.
Театр
«Щелкунчики» в Петербурге (6+)
В этом сезоне самый новогодний спектакль можно увидеть в Мариинском театре в редакции Василия Вайонена (канон!) и Михаила Шемякина, в Михайловском театре идет версия Начо Дуато, а для Театра имени Леонида Якобсона «Щелкунчика» поставил Николай Цискаридзе. Мистический спектакль показывают в «Театре на Садовой», а драматический — в «Мастерской». «Щелкунчика» покажут даже в Эрмитаже: с 24 декабря по 11 января увидеть его можно будет в атриуме Главного штаба.
Танц-драма «До поезда осталось» (16+)
6 и 7 декабря на второй сцене БДТ (Каменноостровский театр)
Независимый проект режиссера, выпускницы лондонского University of the Arts Ирины Михеевой, хореографа и победительницы конкурса Context. Diana Vishneva-2017 Ольги Лабовкиной и сценографа, ученицы Дмитрия Крымова в ГИТИСе Кати Эрдэни. Постановщицы через танец переосмысляют роман Льва Толстого «Анна Каренина» и погружают во внутренний мир героини, исследуя эмоциональное состояние раскола, который привело Каренину к трагическому финалу. В центре внимания — только три персонажа: Анна, ее сын Сережа и Вронский. Главная роль у примы Мариинки Дарьи Павленко.
Спектакль «ДК» (18+)
7 декабря в Karlsson Haus
Режиссер-сенсация Дмитрий Крестьянкин поставил «свидетельский спектакль о дуальности актерского бытия» или «интерактивную вечеринку, полную отчаяния». В сюжет вплетены размышления о том, как тамаде с актерским дипломом выжить на свадьбе или сыграть роль мечты на детском утреннике. «Нет ничего скучнее театра о театре, но мы предлагаем именно его. Личные актерские истории о жизни в театре и за его пределами. Хотя иногда мы будем петь и играть в игры», — объясняет постановщик.
Вечер musicAeterna Dance and Friends (12+)
5 декабря на Новой сцене Александринского театра
Танцевальная труппа musicAeterna под руководством Анны Гусевой посвящает вечер «авторским голосам танцовщиков как самостоятельных танцхудожников и как артистов, импровизирующих в диалоге с коллегами». В первой части участники показывают собственные сольные и ансамблевые работы. Второе отделение программы — танцевальный джем для артистов musicAeterna Dance и приглашенных гостей.
Предновогодние гала-вечера Дианы Вишневой и труппы Context (16+)
Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva покажет фрагменты спектаклей и номера, поставленные для команды Павлом Глуховым, Римой Пипоян и Кириллом Радевым, премьеры Алексея Рукинова, Ольги Лабовкиной, короткий метр Анны Меликян «Диана», а также постановку «Стулья» Мориса Бежара. В «Стульях» на сцену выйдут французский танцовщик Жиль Роман и сама Диана Вишнева.
Лев Додин поставил свою «Чайку» на основе пьесы Чехова, добавив в нее размышления из писем и заметок ее автора. Актеры, не задействованные в текущем эпизоде, остаются на сцене в образах зрителей. Главные роли у Елизаветы Боярской, Анны Завтур, Игоря Черневича, Евгения Зайфрида, Полины Севастьянихиной, Сергея Курышева и Олега Рязанцева.
Спектакль «Обломов» (18+)
2 и 14 декабря, 3 и 4 января на Новой сцене Александринского театра
Режиссер Алексей Прикотенко не только дебютировал в Александринском театре, но и впервые поставил здесь текст Ивана Гончарова. Его «Обломов» с Иваном Трусом в ведущей роли пытается разгадать персонажа: режиссер видит в нем и прекраснодушного лентяя, и философа, и юродивого Ивана-дурака, воля которого парализована максимализмом мечты.
Спектакль «Пушкинский дом» (16+)
5, 6 и 7 декабря в театре «Мастерская»
Сразу пять режиссеров (Сергей Паньков, Сергей Агафонов, Елена Левина, Серафима Крамер и Дмитрий Хохлов) придумали спектакль-лабораторию по «Пушкинскому дому» Андрея Битова — одному из главных романов 1960-1970-х. Более того, в каждой из пяти частей главного героя, филолога Левы Одоевцева, играют разные актеры.
Режиссер Надия Альмухаметова и художник-постановщик Юлия Гамзина сделали пластический спектакль по мотивам жизни и творчества Марка Шагала. Получилась история о художнике, который находит и теряет возлюбленную, но продолжает творить так, как если бы она была рядом. «Рекомендовано тем, кто не мыслит жизни без искусства и иногда летает над городом», — говорят создатели.
Музыкальный спектакль Олега Нестерова и группы «Мегаполис» «Из жизни планет» (12+)
5 декабря на Новой сцене Александринского театра
Героями проекта режиссера Дениса Азарова стали четыре неснятых фильма — «Причал» и «Прыг-скок, обвалился потолок» Геннадия Шпаликова, «Семь пар нечистых» Владимира Мотыля и «Предчувствие» Андрея Смирнова. Премьера «Из жизни планет» в 2014 году с большим успехом прошла в «Гоголь-центре», а в Петербурге нашла свое место в репертуаре Александринки. На сцене музыкант Олег Нестеров рассказывает о фильмах, которые собирались снять талантливые кинематографисты «оттепели», в то время как его группа «Мегаполис» играет к ним воображаемые звуковые дорожки.
Спектакль «Будь здоров, школяр!» (16+)
13 декабря в МДТ — Театре Европы
В основе саундрамы Яны Туминой одноименная автобиографическая повесть Булата Окуджавы о начале Великой Отечественной войны, а также другие тексты поэта. Эпиграф гласит: «Это не приключения. Это о том, как я воевал. Как меня убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить. А может быть, и некого».
Спектакль «Мать. Горькая пьеса» (18+)
4 декабря, 25 января и 7 февраля в Александринском театре
Название первого спектакля Константина Богомолова, поставленного специально для Александринки, хоть и отсылает к произведению Максима Горького, но по факту основано на самостоятельной пьесе режиссера. От текста о революционере Павле Власове и его верной соратнице Пелагее Ниловне, Богомолов не оставил и следа. История перенесена в современность, в центре ее сюжета не мать, а отец – состоятельный чиновник, которому приходится распутывать сложный клубок семейных отношений. Какое отношение постановка имеет к «Буревестнику революции»? Самое прямое, но, чтобы во всем разобраться, нужно смотреть спектакль.
Спектакль «Свои люди — сочтемся» (16+)
9 и 10 декабря в МДТ — Театре Европы
В 1973 году именно с ранней пьесы Островского, которую не слишком жалуют режиссеры, в Ленинградском ТЮЗе началась самостоятельная жизнь юного постановщика Льва Додина. Теперь он возвращается к истокам и ставит «Свои люди – сочтемся» вместе со своими учениками из Молодой студии: Анастасией Рождественской, Софьей Запрожской, Инессой Серенко, Семеном Козловым, Степаном Абрамовым, Ярославом Васильевым, Анастасией Бубновской и Даниилом Куликом.
Выставки
Новая выставка «Манежа» — это энциклопедия русского искусства, написанная через призму судьбы и наследия одной из самых блистательных творческих династий России. Посетителей ждут более шестьсот экспонатов из шестидесяти российских музеев и частных собраний, воссозданный кабинет Александра Бенуа, ожившие «Русские сезоны» Дягилева, а еще настоящий дворец с Версальской лестницей и стеклянным лабиринтом. Однозначная заявка на блокбастер сезона!
«Евгений Гранильщиков. Mist» (18+)
до 11 января в Anna Nova
Работы московского художника с мировым именем Евгения Гранильщикова представлены в Петербурге впервые. Куратор и критик Виктор Мизиано объединил в экспозиции серии фоторабот и графики, а также инсталляции и видеоарт. «Это память, потерявшая очертания, будущее, которое еще не сложилось. Это надежда для тебя и меня, что каждый продолжит свой трудный танец», — описывает собственное концептуальное видение выставки Гранильщиков.
«Ты, да я, да псинка» (16+)
до 12 декабря в Didi Gallery
Данил Дэге — петербургский художник-самоучка, которого полюбили за наивность и трогательность сюжетов, а еще, конечно, за милых собачек. Его новая выставка — это двухчастная ретроспектива творчества: в Vasilievsky Hotel коллекционер Наталья Шумакова показывает приобретенные ею работы Дэге, а в Didi Gallery можно увидеть новую серию живописи и скульптур. Над ними Данил трудился последние полгода.
Редкие работы Марины Алексеевой, Тани Ахметгалиевой, Семена Мотолянца, Ивана Карпова, Максима Имы, Владимира Козина, Бориса Казакова и других собрал куратор Александр Дашевский для завершающей проект «Река времен не терпит льда» выставке «Огород против города». Финальная часть посвящена коллекционерам и «городу, который становится зрительным залом, о его жителях, которым в конечном итоге адресованы послания художника и коллекционера».
«Геннадий Устюгов. Букварь жизни» (6+)
до 17 декабря в Восточном павильоне Михайловского замка, Русский музей
Геннадий Устюгов — художник особой биографии. Он был исключен из СХШ за увлечение импрессионизмом, в 1960-1980-е годы стал заметной фигурой ленинградского андеграунда, участвовал в «бульдозерной» выставке, работал слесарем, сварщиком, маляром и грузчиком, а на пороге пятидесятилетия получил диагноз «шизофрения» и вышел на пенсию, но не прекратил писать. Ретроспектива в Русском музее — попытка увидеть искусство Устюгова как единую поэтическую систему.
«Человек — жизнь — вселенная. Контраст сопоставлений» (16+)
до 8 марта 2026 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
К своему десятилетнему юбилею музей собрал ретроспективу жизни как таковой — со всеми ее взлетами и падениями, победами и поражениями, страстями и борением, хаосом и гармонией, рождением и смертью. В экспозиции работы Святослава Рериха, Владимира Колесникова, Сергея Колесникова, Людмилы Маркеловой, а еще знаменитый «Кутеж» Пиросмани и оммаж Линчу «Огонь, иди со мной» Андрея Волкова. Произведения датированы от начала ХХ века и до наших дней.
«В зеркале судьбы. Русский исторический портрет» (6+)
Великий художник и критик Александр Бенуа мечтал превратить Михайловский замок в «Национальную портретную галерею». Выставка «В зеркале судьбы» временно исполняет его желание: в экспозицию вошли около трехсот портретов кисти Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Крамского, Николая Ге, Дмитрия Левицкого, Ореста Кипренского и других известных отечественных авторов.
«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных» (16+)
до 8 марта 2026 года в KGallery
Собрание семьи Куниных — последняя закрытая коллекция предметов искусства в Петербурге. Она была сформирована Яковом Куниным и его первой женой Александрой в период с 1918 по 1922 год. На выставке в KGallery собрание впервые демонстрируют широкой публике целиком. Среди сорока живописных и ста девяноста графических экспонатов настоящие шедевры, в том числе произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Бенуа, Николая Рериха и Зинаиды Серебряковой.
Музыка
Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo (12+)
с 5 декабря по 8 февраля в Эрмитаже и Петергофе
Уже восемь лет сочинения великих композиторов в исполнении молодых пианистов звучат в Эрмитаже, а теперь еще и в Петергофе. Зимой слушаем Илью Папояна и других звезд российской сцены, а также пианистов из Бразилии, Италии, Швейцарии, Турции, Южной Кореи, Южной Африки и Китая.
Концерт Xzibit (18+)
4 декабря в клубе А2
Легенда западного побережья едет в Петербург в рамках мирового тура, посвященного выходу альбома Kingmaker — первого за двенадцать лет в дискографии музыканта.
Концерт оркестра «Антон тут рядом» и SymphoCat «Звуки, ты, я» (12+)
7 декабря на Новой сцене Александринского театра
Оркестр фонда и музыкант Илья SymphoCat представят итоги лаборатории по исследованию электронной музыки. В первой части ждем «медитативные интерпретации под звуки дождя, леса, волн океана», во второй — сет из танцевальных композиций.
XХ Международный фортепианный фестиваль «Лики современного пианизма» (12+)
С 2011 года организаторами и идейными вдохновителями фестиваля выступают дирижер Валерий Гергиев и сербская пианистка Мира Евтич. В программе юбилейного сезона — произведения Шопена, Дебюсси, Щедрина и Рахманинова в исполнении Абисала Гергиева, Антона Горнатко, Владимира Вишневского и рок-звезды современной академической музыки Ильи Папояна.
Презентация аЛ’бома «Бомба-Октябрь» (18+)
10 декабря на Новой сцене Александринского театра
Актер и музыкант Вася Михайлов представит новые композиции своего декаданс-проекта «Бомба-Октябрь». Обещает создать «пространство меланхолии, катарсиса и звучания, переходящего от авангардного шума к пронзительной лирике».
XXV Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» (12+)
В 1999 году маэстро Юрий Темирканов основал музыкальный фестиваль, который вот уже двадцать пять лет собирает в Петербурге главных и сверхновых звезд академической музыки. В центре программы этого года — произведения Дмитрия Шостаковича, чье имя полвека назад присвоили Петербургской филармонии. В списке участников пианисты Денис Мацуев и Энджел Вонг (США), дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет, а также оперные голоса Аида Гарифуллина и Ильдар Абдразаков.
Новогодний концерт ансамбля Толока (6+)
27 декабря на Новой сцене Александринского театра
Ансамбль петербургских молодых исследователей, посвятивших жизнь изучению русской народной музыки, исполнит как популярные и знакомые многим песни, так и редкие образцы, записанные этномузыкологами в различных регионах России. Также в программе рождественские колядки и рассказы о ярких зимних традициях.
Концерт ALBLAK 52 (18+)
28 декабря в клубе А2
Яркий участник объединения 52, чей трек +7(952)812» давно стал неофициальным гимном Петербурга, презентует новый и четвертый уже альбом «QUATTRO: La Famiglia».