Пойти на каток у моря и посмотреть семь «Щелкунчиков»: чем заняться в Петербурге в декабре

Режиссер-сенсация Дмитрий Крестьянкин поставил «свидетельский спектакль о дуальности актерского бытия» или «интерактивную вечеринку, полную отчаяния». В сюжет вплетены размышления о том, как тамаде с актерским дипломом выжить на свадьбе или сыграть роль мечты на детском утреннике. «Нет ничего скучнее театра о театре, но мы предлагаем именно его. Личные актерские истории о жизни в театре и за его пределами. Хотя иногда мы будем петь и играть в игры», — объясняет постановщик.