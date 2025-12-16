Скучно не будет: 40 новогодних вечеринок в Москве и Петербурге

Москва
Вечеринки
New Year 2026
Клуб Gazgolder
Последняя новогодняя вечеринка в стенах клуба Gazgolder перед его закрытием и ребрендингом. Поэтому вечер будет посвящен не только празднику, но и прощанию с целой 20-летней эпохой. В лайнапе Agma, Agata, Andre P, Give da Scratch, Cancelled, Koodry, Mark S & Levandowskiy, Hans Holman, Tuman, Volen Sentir и другие.
Loud Boyz Magazine 2026
Клуб Yauza
Loud Boyz вновь объединились с Yauza Place, чтобы повторить масштабную вечеринку на двух сценах. На одной появятся Lavblast, The Dawless, Sexstasy, Boris Redwall, Мистер Малой, «Лауд», Саша Спилберг и другие. Вторая будет работать в зале ресторана, там выступит живой оркестр со знакомыми хитами и авторской театральной постановкой от команды Cinematica Orchestra. Дресс-код: тяжелый люкс, продуманный свэг, капля лоска.
MTV Music Awards
Бар Summer Punch от Сергея Орлова
Новогодняя ночь в стиле музыкальной премии MTV, в которой каждый гость — номинант. Организаторы обещают танцевальные баттлы и конкурсы, профессиональную съемку музыкального клипа, фотозону в стиле модного подиума, караоке-баттлы с записью выступления, поздравление от Сергея Орлова и программу «все включено».
Happy New Dex
Клуб Dex
Трехдневный уикенд (с 31 декабря по 2 января) с друзьями и артистами Dex. Пока в лайнапе представлена первая волна хедлайнеров, в которую вошли Delta Funktionen (Нидерланды), Errortica, Hipushit, Nocow, Shutta, Ildar Iksanov, Nikita Zabelin, Obgon, Poima, Denis Kostitsyn, Hoopa и другие.
Il Ballo Del Luna
Банкетный зал «Парадайз»
Команда ивент-режиссера Antonio Komaro приглашает на новогодний бал-маскарад. Гостей ждет иммерсивное шоу с участием артистов White Circus, выступления шоу-балета, живая музыка от кавер-группы и световое представление. Вечер продолжится танцами под диджей-сет. В стоимость входит гала-ужин с изысканными блюдами (закуски, салаты, горячее, десерты) и безлимитный бар.
Revolution 14
Клуб Base
«Мы войдем в 2026 год громко, мощно и уверенно! Стихия пламени, где музыка становится для тебя топливом, а танцпол — вулканом света и вибраций. Каждый дроп — искра, каждая мелодия — пламя, каждый момент — взрыв чистой энергии», — сообщают организаторы. На сцене выступят Ranji с психоделическим трансом и Whitenoise с хард-техно. При покупке билета доступен предзаказ новогоднего стола.
«Сказочное Бали 2026»
Клуб ДК «Кристалл»
«Диско-клуб» представит новогодний театрально-музыкальный аттракцион, где гости станут участниками действа. Мероприятие разделят на две части: вечернюю (до полуночи) и ночную (после полуночи). Первая предполагает в основном танцы, а вторая — кабаре, куранты и застолье. В лайнапе — Mirèle, Xrustalic, Казускома (акустика), Стерео Ширина, Biicla, Dominique Mara, Errortica, Kovyazin D, Mashkov, Wasta.
Shrek Rave New Year 2026
Клуб «Смена»
Новый год не на болоте, а в сказочном королевстве. Дресс-код: зеленый, красный, ушастый, копытный, луковый, болотный, новогодний. Вход до 01:30 по регистрации бесплатный, а после — по билетам.
«Новогодняя Ночь 2026»
Клуб «16 тонн»
Вечеринка до самого утра с группой «Танцы Минус» в роли хедлайнеров. Пространство клуба будет разделено на три уникально украшенных зала: «Звездный» — космическая атмосфера и фокус на музыке, «Снежный» — уютная зимняя сказка, «Алый» — классическое ало-золотое пространство с камином.
«Путешествие в мир Фантазий»
Arbat Hall
Иммерсивная вечеринка в атмосфере Пандоры с масштабным шоу, созданным командой режиссера Antonio Komaro. В программе вечера: цирк White Circus и шоу-балет, выступления артистов театра и кино, концерты от этно-музыкантов, кавер-групп Golden Light и Black Impact, ведущий, диджей до утра, фуршет, гала-ужин (закуски, салаты, горячее, десерты) и фри-бар с напитками.
Рестораны
«Кафе Пушкинъ»
Ночь в роскошном интерьере легендарного «Кафе Пушкинъ». Особый гость вечера — Анжелика Варум, которая заменила ранее объявленую Ларису Долину. Еще гостей ждет концерт кавер-группы Gently, выступления струнного квартета и цыганского ансамбля, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также розыгрыш праздничных подарков.
«Оджахури»
Новый год в духе щедрого грузинского гостеприимства. Организаторы подготовили танцы от шоу-группы «Метехи», живую музыку, конкурсы и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В стоимость билета включен большой праздничный банкет с блюдами грузинской кухни: салаты, хачапури, чахохбили, свежая выпечка и многое другое. Напитки, включая игристые вина, также входят в программу вечера.
«Матрешка»
Праздничная ночь в атмосфере русского гостеприимства. Шеф-повар Влад Пискунов представит более 30 блюд русской кухни XIX–XX веков в современном исполнении: от «Оливье» по старинному рецепту и блинов с крабом до пожарских котлет и утиного филе с медом. Вечер разбавят выступления ансамбля «Русский стиль», кавер-группы Stereoband и артистов цыганского театра «Ромэн». Гостей также ждет розыгрыш подарков от ресторана и партнеров.
«Гвидон»
Выступление группы «Браво» после боя курантов и авторское меню от шефа Анатолия Казакова. Гостей накормят морским плато, икрой, изысканными горячими блюдами и новогодней классикой в современной подаче. В течение всей ночи гостям будут доступны безлимитные шампанское, вина и крепкие напитки. Завершится праздник диджей-сетом и розыгрышем ценных подарков.
Buono
Ностальгический вечер в стиле гламурных 2000-х с диско, гоу-гоу шоу и диджей-сетами. После полуночи на сцену ресторана выйдет Любовь Успенская. В это время на столах будут стоять блюда из сет-меню бренд-шефа Джузеппе Дави, в которое вошли икра, морепродукты, авторский торт и другие эксклюзивные позиции.
«ERWIN.РекаМореОкеан»
Масштабная новогодняя ночь в ресторане Александра Раппопорта с изысканной гастрономией и выступлением Лолиты. Шеф-повар Андрей Палесик подготовил икорную станцию (красная, черная и щучья икра), салат «Мимоза» с неркой, оливье с раковыми шейками, пельмени из нельмы, голубцы с лангустинами, черную треску, каре ягненка, стейк из лосося, премиальные вина, шампанское и водку. Среди гостей разыграют ценные призы: бриллиантовые серьги, путешествие в Турцию от туроператора Luxors Travel, премиальные наборы для дома и другие сюрпризы.
Butler
Ресторан впервые открывает свои двери для новогоднего празднования и предлагает гостям гастрономическую программу премиум-класса. В меню — мини-оладьи с тремя видами икры, свежие морепродукты, итальянские сыры, тортелли с сибасом и авторские салаты. Шампанское и напитки подаются без ограничений. Главным событием станет звездный концерт после боя курантов с участием Ирины Салтыковой, Татьяны Овсиенко и Ирины Дубцовой.
Dr. Живаго
Новый год в авангардной атмосфере гранд-кафе с видом на Кремль. Гастрономическую основу вечера составят хиты авторской кухни от шефа Артема Мухина, будет новогодняя классика и фирменный торт от кондитера Дарьи Терешенок-Кожуховской. Для гостей выступит группа «Тарантинос» с каверами на советские и мировые хиты, еще стоит ждать диджей-сеты и поздравление от Деда Мороза.
«Публика»
Уютный Новый год с праздничным ужином от шефа Артема Сипугина и живой музыкой. Гостей ждет сет-меню с икорной намазкой, оливье, горячим блюдом на выбор и игристым в полночь. В программе вечера: концерт-огонек от группы «Знакомый мотив», диджей-сет от Гетте после полуночи, а также просмотр новогоднего кино и музыка на пластинках. Каждый гость получит ностальгический подарок, а во время праздничной лотереи разыграют дополнительные сюрпризы.
И еще кое-что
«Дорожка»
Боулинг-клуб впервые примет гостей в новогоднюю ночь, подготовив два специальных формата. Первый — «Дорожка на компанию» для групп до 8 человек. В пакет входит эксклюзивная дорожка и стол с праздничной сервировкой, свободная игра в бильярд, специальное меню и напитки, диджей и развлекательная программа, а также бесплатная фотобудка.
Второй вариант — «Место с бильярдом» (всего 16 мест). Гостям предоставят столик в бильярдной зоне, неограниченную игру, велком-дринк с закусками, доступ к фотобудке и праздничную программу с диджеем.
Nomer
Новый год в караоке-баре в формате бутикового отеля с приватной комнатой для компании до 10 человек. Гостей ждут велком-дринки, безлимитное караоке с возможностью собрать свой плейлист, живой джаз в лобби и профессиональный ведущий.
«Ривер Палас»
Новый год в праздничном круизе по Москве-реке с панорамными видами на главные достопримечательности столицы. На борту всех ждет банкет, развлекательная программа с кавер-группой, бумажным шоу, Дедом Морозом и Снегурочкой, а также дискотека и розыгрыш призов.
Marriott Imperial Plaza
Бал-маскарад Il Ballo Del Luna в роскошном зале отеля Marriott Imperial Plaza. Веселить гостей будут артисты цирка White Circus, балет Большого театра, звезды театра и кино и группы Multimedia и Golden Light. За гастрономическую часть отвечают бренд-шеф Абдессаттар Зитуни.
Петербург
Вечеринки
NYE
Be Italian
Вечеринка в дружеской атмосфере, которая стартует после 01:00, чтобы каждый гость смог сначала отпраздновать Новый год по-домашнему. В программе диджей-сеты от Nikita Grib, MaxDee, Sklv, Arkady Antsyrev и Netochno.
New Year 2026
Sound
Клуб уже четвертый год подряд устраивает новогоднюю вечеринку. Посетителей ждут тематические декорации от Sound, шоу-программа и секретные гости — присоединиться можно в любой момент.
Новогодняя ночь на ЮTV
Union
Этой ночью Union превратится в студию MTV нулевых с неоновой эстетикой, блестками и хитами, которые все знают наизусть. Посетителей ждет атмосфера легендарных клипов, праздничный ужин и R’n'B.
«Диско Новый Год»
Мачты
Новый год в стиле восьмидесятых: диско-шары, винтажная светомузыка, дымка и весь диапазон диско — от классики до итало. В программе сеты за пультами и на виниле, велком-дринк для каждого гостя и конкурс костюмов.
Новогодняя ночь
Бар «Птичья личность»
Еще одна тематическая вечеринка, но на этот раз в духе питерского андерграунда. В баре будут работать два танцпола: для поклонников драм-н-бэйса и техно. Гостей ждет лайв-выступление на драм-машинах, рэп-перфоманс и насыщенная диджей-программа от резидентов андеграундной сцены.
Neon bar
Миллениалы, держите руку на пульсе — в Петербурге празднуют Новый год в стиле Гарри Поттера. Этой ночью Neon bar превратится в Хогвартс, а бармены перевоплотятся в волшебников. Дресс-код соответствующий: приветствуются костюмы волшебников, учеников факультетов и магических существ. Лучшие образы получат подарки.
Рестораны
«Хачо и Пури»
Новогодняя ночь по-грузински в атмосфере щедрого застолья и национального колорита. В меню южные хиты: хачапури, сациви, шашлыки, ассорти закусок и праздничные салаты, а в программе — поздравление от грузинского Деда Мороза, программа с ведущим, фотозона и подарки.
«Александровский парк»
Ночь в иммерсивной атмосфере шоу «Страна чудес» с видом на шпиль Петропавловского собора. Гости станут частью магического действа с участием профессиональных артистов и вокалистов. В программу включены праздничный ужин и безлимитные алкогольные напитки. Вечеринка с диджеем продлится до 3 часов ночи.
«Небесный»
Новогодняя ночь в атмосфере уюта при свечах, где организаторы подготовили традиционные праздничные шоу и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Каждый гость получит приветственный бокал и сможет выиграть ценные призы в розыгрыше. В меню цыпленок су-вид, оливье с ветчиной, телячьи щечки и мандарины. Отдельный бонус — можно приносить свой алкоголь.
Подробности и билеты
«Союз»
Если ко всем в рестораны приходят Дед Мороз со Снегурочкой, то в «Союз» заглянет Баба Яга, так еще и с конкурсами. Ночь в ресторане пройдет с безлимитным алкоголем, подарками и дискотекой до утра.
La Familia
Встреча Нового года за спокойным ужином в теплой атмосфере старинного особняка с камином. Шеф-повар представит авторское сет-меню, созданное под вдохновением от зимнего Петербурга. Ноту тихого семейного волшебства добавит поздравление от Деда Мороза.
«Раскольников»
Новогодняя атмосфера по мотивам романа «Двенадцать стульев». Гостей ждут сеанс одновременной игры в шашки, аукционные торги, дефиле «буржуазных» моделей, танцевальный парад на лыжах и розыгрыш лотереи в духе эпохи. Ужин станет путешествием во времени с блюдами русской кухни.
«Благодать»
Новогодняя ночь в стиле «а-ля рус» на борту исторического фрегата с панорамным видом на Неву. Гостей ждет иммерсивная программа с театрализованным ужином в сопровождении артистов, живой музыкой и праздничным шоу. В авторском меню — оливье с раковыми шейками, красная икра со взбитым маслом и бриошью, паштет с вареньем из черной смородины, соте из гребешка с красной икрой, говяжья грудинка с крем-пюре из сельдерея и новогодний десерт.
«Джаггер»
Костюмированная новогодняя ночь киногероев, где посетителей ждет шоу-программа с воздушными гимнастами, выступлением группы CityFunk и живой музыкой на электровиолончели. Кульминацией вечера станет церемония «Джаггер-Оскар» с награждением за лучшие костюмы. В меню — разнообразные закуски, салаты, горячие блюда (судак, утка, филе-миньон) и десерты. После покупки билета обязательно нужно согласовать блюда.
«Ф. М. Достоевский»
Новой год в стиле «Морской круиз», во время которого гости успеют побывать в Китае, Бразилии, Франции и ЮАР, не выходя из зала. Программа включает в себя шоу-балет, выступление африканских танцоров, номер с драконом и танцы с веерами.
И еще кое-что
Four Seasons
В начале декабря в отеле Four Seasons Lion Palace стартовал праздничный проект «Новогодний экспресс». Его кульминацией станет новогодняя ночь, где гости посетят пять локаций. В «Чайной гостиной» под стеклянным куполом пройдет гала-ужин с живой музыкой и акробатикой. Бальный зал «Монферран» предложит праздничный банкет с анимацией для детей. Итальянский ресторан Percorso перенесет в эстетику «La Dolce Vita» Феллини, а в азиатском Sintoho развернется вечеринка «Экспрессия Огненной Лошади». Бар Xander встретит гостей «Полярным экспрессом» с авторскими коктейлями в ледяном баре.
Lotte Hotels
Торжественный гала-ужин в ресторане The Lounge. Шеф-повар отеля Lotte Hotel представит авторское праздничное меню, а сомелье — тщательно подобранную винную карту. После боя курантов гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка с подарками, а затем на сцену выйдут «Отпетые мошенники».