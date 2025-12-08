От Тобольска до Великого Устюга: 8 мест, куда отправиться за настоящей зимой

Вотчина и резиденция Деда Мороза — не единственная причина, по которой стоит посетить Великий Устюг. Отправляйтесь сюда до новогодних праздников, чтобы без толп туристов посмотреть многочисленные соборы и монастыри или посетить один из музеев — например, этнографии, новогодней игрушки или древнерусского искусства. А если все-таки захочется заглянуть в гости к волшебнику, то здесь точно найдутся развлечения и для детей, и для взрослых: например, можно покататься на ватрушках, конных и собачьих упряжках и даже на чудо-печке.