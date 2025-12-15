Битцевские феи: зачем компания мужчин по выходным гоняет машинки по лесу

В комментариях сотни пользователей признавались, что с детства мечтали о такой машинке, и начали интересоваться, как присоединиться к компании энтузиастов. «Захотелось к ним», «Я тоже хочу с ними тусить», «Они просто выбрали быть счастливыми», «Вау, идея для дня рождения», «Эти люди поняли смысл жизни» — такие добрые слова оставляли зрители. В процессе обсуждения выяснилось, что подобные клубы есть не только в Москве, но и в других городах России.