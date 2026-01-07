«Баня, о как же я люблю тебя, / Ты явно что-то вроде рая, / Когда я нахожусь в тебе, / Мне счастья нет конца и края», — пела группа «Стерео ширина», и с этими словами тяжело поспорить. Прошедший год можно уверенно назвать годом бань.
Интерес к этому виду отдыха медленно рос с 2020-го и в 2025-м достиг пика. Британский Vogue писал: «Забудьте о пабах: сауны — новое место для общения», а в американском Dazed рассказывали, что в разгар эпидемии одиночества нью-йоркцы возрождают традицию совместных походов в парилку. В России (где бани и так были в почете) спрос тоже вырос — в два раза всего за год.
Вот что об этом говорят банщики, чьи зарплаты выросли до 300 тыс. рублей: «Люди хотят снять стресс после тяжелой работы, расслабиться, отдохнуть, провести время с семьей или друзьями. И особенно жители больших городов, ведь в деревне баня есть у каждого, и париться в селах можно себе позволить хоть каждый день».
Редакторы «Афиши Daily» обожают бани и «па-а-а-риться веничком, па-а-а-риться березовым». По такому поводу собрали самые интересные бани Москвы, среди которых каждый найдет себе что-то по душе — от исторических Сандунов и обжигающих Астраханских бань до инновационной Paroma и щадящей 46-градусной парной в Cave.
Здесь продуманы разнообразные форматы отдыха — от демократичных общественных залов до приватных пространств. В мужском первом разряде две русские парные и купель, одновременно могут париться до 140 человек, но есть возможность арендовать уединенную кабинку. В высшем разряде до 80 человек, за дополнительную плату доступны VIP-кабинеты для проведения встреч. Женский разряд тоже рассчитан на 80 человек и совмещает парную со спа-услугами.
Для компании или семьи можно арендовать тематическую номерную баню, например, «Русский зал» с выходом к бассейну или «Хаммам» с турецкой парной и караоке.
В любой зоне доступны дополнительные процедуры: от классического парения «Классика жара» до многоступенчатых программ вроде «Царской» на травяном матрасе с обтиранием ледяной крошкой, а также пилинги, помывки и контрастные обливания.
Место, куда приходят не ради роскошных интерьеров или ресторанного сервиса. Сюда едут за настоящим духом старой московской банной культуры, серьезным паром и спартанской атмосферой, которая не меняется десятилетиями.
Астраханские бани, работающие с 1880-х годов, сохранили атмосферу и планировку советской эпохи: общие раздевалки с простыми деревянными скамьями и крючками вместо индивидуальных шкафчиков, большой общий зал отдыха с кабинками, напоминающими плацкартный вагон, и простая, без излишеств, помывочная. Сердце заведения — трехъярусная парная на 40 человек, которую обслуживает мощная печь-«монстр», как ее называют посетители, а качество пара полностью зависит от мастерства и энтузиазма гостей.
После парной всех ждет ледяная купель. Желающие могут заказать массаж у мастеров старой школы. Финансовая политика заведения соответствует его аскетичному духу, а оплата принимается только наличными. Внутри работает скромный буфет с бутербродами, чаем, пивом и традиционными банными закусками, при этом гостям разрешено приносить еду и напитки с собой. Публика здесь собирается самая разная — от коренных москвичей, посещающих это место более 15 лет, до иностранцев, ищущих аутентичный опыт.
Историческое место, где парились Пушкин, Чехов и Шаляпин. Главным в комплексе считается высший мужской разряд с подлинными интерьерами XIX века: готический зал отдыха, пространство в стиле ампир с камином и знаменитый бассейн, в котором снимались эпизоды «Броненосца Потемкина» Эйзенштейна.
Для тех, кто предпочитает сдержанную обстановку, есть второй высший мужской разряд с 12 уединенными кабинками, а для ценителей современных удобств придумали формат «Комфорт+», напоминающий приватный банный клуб. Отдельная история — Женский высший разряд, который сочетает в себе просторную парную и спа-салон.
Для уединенного отдыха в кругу семьи или друзей в Сандунах круглосуточно работают тематические номерные бани, аренда которых рассчитывается почасово и зависит от вместимости и оформления. Например, уютный номер «Лукоморье» на четверых, стилизованный под русскую сказку, или более вместительная «Камчатка» на десять человек с дополнительной комнатой отдыха.
Еще одна легендарная баня Москвы. Общественные разряды выстроены по принципу стилевой и ценовой градации. Самый статусный высший мужской разряд представляет просторную парную, бассейн с джакузи, барную зону и комнату релакса с индивидуальными спа-процедурами, залы здесь — в стиле ампир с высокими потолками. Обычный мужской разряд — более демократичное и брутальное по дизайну пространство без бассейна. Женский разряд выполнен в светлых тонах с обилием зеркал.
Для уединенного отдыха здесь работает направление «Бани мира» — шесть тематических номеров. Можно арендовать восточный «Тунис», современную «Рыбалку с верандой», сказочную «Русскую баню» или брутальную «Охоту с верандой».
За отдельную плату каждый гость может заказать авторские комплексные ритуалы, например, «Женскую энергию» с медовым парением, пилингом и обертыванием или интенсивный «Комплекс Варшавский», включающий аромапарение, контрастные обливания и цитрусовую растирку.
Баня в центре Москвы, оформленная как настоящая лесная изба с резьбой, травами и пением птиц. Здесь действует принципиальный запрет на алкоголь и курение, который видится не ограничением, а частью философии чистого и осознанного отдыха, где альтернативой выступают домашние морсы, монастырский мед, травяные чаи с протертой брусникой и хрустящие сушки.
Отдых здесь строится вокруг многоступенчатых программ парения. Посетители могут выбрать «Алтайскую живицу на дровах» для компании до 9 человек с двумя или тремя мастерами, интенсивную «Сибирь на дровах» для истинных ценителей жара или более короткую «Таежную» для тех, кто ограничен во времени. Для детей здесь предусмотрена теплая травяная купель и возможность поваляться на душистом сеновале.
Масштабный комплекс, занимающий здание бывшего трамвайного депо XIX века, объединяет общественные бани и приватные спа-зоны. В мужском разряде — просторный зал отдыха, две парные и купели. Женский включает уютные зоны и бьюти-кабинеты с теплыми каменными столами.
Главная изюминка места — общие ароматические и музыкальные парения. На них банщики создают «пары» разных регионов России (вологодский с лавандой или уральский с чесноком) под аккомпанемент варгана, диджериду или поющих чаш.
На спа-этаже можно расслабиться на водяных матрасах под звездным небом, посетить соляные комнаты, хаммам или массажный кабинет. Для уединения доступны дизайнерские банные номера в тематиках «СССР», «Азия» или «Шале».
Самая технологичная баня в подборке. Она состоит из нескольких футуристичных куполов-полусфер, снаружи выглядящих как инопланетные модули. Каждый купол — полностью приватная зона для компании до 8 человек, оснащенная «умной» парной: можно выбрать автоматическую программу, где будут отрегулированы температура, влажность, ароматы, свет и звук. Или же управлять системой голосом.
У каждого купола есть собственная терраса с ледяной купелью и теплым джакузи, где можно охладиться и отдохнуть между заходами в парную. Создатели проекта позиционируют «Аура СПА» как «баню для тех, кто не любит баню», делая ставку на мягкий, но глубокий пар при температуре около 60 градусов и влажности 60%. Он не обжигает, но качественно прогревает за счет инфракрасного излучения от глиняных стен и особой циркуляции воздуха в куполе.
Пять совершенно разных бань, каждая — тщательно продуманное помещение с уникальной программой парения, особым дизайном и многоступенчатым ритуалом. В «Кочевнике» гости совершают путешествие по Алтаю, проходя шесть этапов: от парения с ароматами лаванды и полыни под звуки этнических инструментов до контрастного погружения в ледяную купель, массажа, очищения кедровым скрабом и финального пара на хрене и печеном картофеле.
В бане «Знахарь» ритуал строится вокруг целебных свойств меда и трав. Представьте: прополисный пар, парение на сенном матрасе с медовыми вениками, расслабление на подвесных качелях под звуки колокольчиков и завершающий прогрев на чесночном пару.
Брать с собой ничего не нужно: здесь есть собственная косметика, индивидуальный набор принадлежностей и широкий выбор веников.
В недавно открывшемся комплексе есть мужской разряд с двумя огромными парными, способными принять до 120 гостей, традиционными хаммамами, индивидуальными кабинетами для компаний, панорамным рестораном и просторным банным двором с контрастными купелями и сенными качелями под открытым небом. Женский разряд на 100 человек называют крупнейшим в России. Он сделан с акцентом на эстетику и уход: парная из липы, панорамные SPA-кабинеты с обширной коллекцией процедур и даже собственный салон красоты с видами на хвойный лес.
Отдельно выделен Семейный разряд с травяной парной и хаммамом, а вершиной приватности и комфорта считаются VIP-апартаменты — три двухэтажных банных дома с индивидуальными парными, бильярдными, гриль-зонами и личной парковкой.
В Мужском разряде предлагается разнообразная линейка парения: от классического «Первого» до эксклюзивного «Три Малевича» — это фирменный ритуал в четыре руки с застиланием полки свежей пихтой, медовыми растирками, массажем бамбуковыми вениками и многоступенчатыми контрастами с выходом на террасу.
В Женском разряде программы делают акцент на тактильных и ароматерапевтических ощущениях: например, «Шестое чувство» включает укутывание горячим кафтаном и разминание теплыми травяными мешочками, а «Десятое» имитирует мягкое объятие леса: здесь и прогрев дубовыми вениками, и охлаждение малиновыми шайбами, и догрев в кадушке с можжевельником и шишками.
Еще одна легендарная общественная баня с раздельными мужскими и женскими разрядами. В стоимость базового посещения входит доступ к просторной русской парной, где каждый час подается травяной пар, к помывочному отделению с душевыми, обливными устройствами и большой холодной купелью, а также к общей зоне отдыха.
Особая гордость комплекса, особенно в женском разряде, — «умная» парная с голосовым помощником «Алисой», где можно активировать различные режимы парения («туман», «дождь», «вьюга») и заказать групповые ароматические сеансы.
Здесь доступен большой выбор банных и спа-услуг от профессиональных банщиков и массажистов: классические парения от 10 до 20 минут, медовые, цитрусовые и контрастные варианты со льдом, а еще комплексные программы вроде «Возрождения», включающие несколько заходов, ингаляции и дополнительные ритуалы. Отдельное меню посвящено банным помывкам (классическим, березовым, пихтовым), пилингам, обертываниям и различным видам массажа.
Новое место на банной карте Москвы в историческом здании Трехгорной мануфактуры. Здесь нет общественных парений, баня работает по индивидуальным авторским программам, рассчитанным на двух и более гостей.
Комплекс «Утренний ритуал» — мягкое пробуждение через помывку горячим березовым веником, тонизирующий скраб с мятным убтаном и энергичное парение с контрастами. «Летишь» фокусируется на интенсивном цикле «напряжение — разрядка — покой» с яркими контрастами, включая ледяную купель и обливание семью ведрами студеной воды. Флагманская программа «Парома» строится как полноценная банная церемония с этапами мягкого погружения в ароматный пар, глубокого прогрева дубовыми и березовыми вениками и финального обновления на выбор — пилингом или нежной помывкой с мылом черной смородины.
Гастробаня для мужчин. Основу банного опыта здесь составляют не общественные разряды, а программы парения, разделенные на категории в зависимости от сложности, длительности и количества задействованных пармастеров.
Например, можно заказать групповое аромапарение для компании до четырех человек. Программа «Сразу в бой» включает 15 минут парения с горькой полынью и пихтой, а «Зимний лес» — ритуал с галотерапией, парением дубовыми вениками и угощением лимонадом.
Индивидуальные парения предлагают еще более персонализированные сценарии: от «Солдата» с классическим парением на высоком пару до эксклюзивного «Генерала», где в процессе участвуют два пармастера, используется глазирование тела медом с кедровым орехом, выкатывание скалкой и даже снятие скраба топорами.
Комплекс позиционируется как преимущественно мужское пространство, но с важным исключением: здесь регулярно проводятся специальные «девичьи дни» для женщин, когда за парения отвечают приглашенные «сестрицы-пармастерицы».
В общественном пространстве «Мовня» могут одновременно париться мужчины, женщины и дети, что создает атмосферу старинного семейного или дружеского сборища. Исключением стал четверг, который объявлен исключительно мужским днем.
Большая общая зона с кедровой парной, травяными и ледяной купелями, обливными устройствами и собственной трапезной с блюдами русской кухни способна принять до 60 гостей. Каждый час в бане профессиональные парильщики проводят иммерсивные парения, меняя ароматы пара — от мятного до хвойного. Для тех, кто ищет больше уединения и персонализированного сервиса, в «Княже» есть VIP-сьюты, где можно заказать комплексные банные обряды.
Например, программа «Князь Владимир» представляет трехчасовой ритуал с чайной церемонией, парением на пихтовой полке с натиранием медом, контрастными процедурами с ледяной простыней и купелью, парением в четыре руки, звукотерапией на сеновале, массажем и даже царской трапезой с ухой или борщом.
Отдельно предлагаются спа-программы продолжительностью от полутора до двух часов: «Княжеский отдых» с аромаскрабом и массажем или «Королевское удовольствие», сочетающее скраб, обертывание и увлажнение.
Это не то место, которое понравится любителям поддать жару. Пространство в виде пещеры предлагает иной подход к банному отдыху, делая акцент на восстановлении нервной системы через мягкое контролируемое тепло.
Ключевая процедура — сорокаминутный заход в парную при постоянной щадящей температуре 46 градусов без резких контрастов. Он, по замыслу создателей, позволяет достичь состояния глубокого расслабления, «очищения внимания» и ясности сознания, при этом тело отдыхает без стрессовой нагрузки, а веники используются скорее как элемент мягкого тактильного воздействия, а не интенсивного парения.
Здесь есть несколько программ:
— Must.Cave рассчитана на быстрый результат, она включает один заход в парную продолжительностью 1,5 часа для компании до 8 человек без гендерного разделения;
— «Cave.Отдых» предлагает более длительное погружение на 3–4 часа с двумя заходами для группы до 6 человек, доступное как в смешанном, так и в исключительно женском формате;
— «Сиеста» создана для свободного, неторопливого отдыха в режиме free flow в течение 6 часов для компании до 10 человек.
Важный элемент опыта — тщательно продуманное пространство, которое гости в отзывах описывают как камерное, уютное и атмосферное, с деталями, нацеленными на полное погружение в состояние покоя. Здесь есть настоящий камин, теплые полы, расслабляющее звуковое и ароматическое сопровождение, а также предусмотрены все бытовые мелочи — от вкусного чая и фруктов до фенов, кремов и пакетиков для мокрой одежды.
Баня для любителей жесткого пара в аутентичной атмосфере и в компании завсегдатаев. Комплекс разделен на несколько разрядов: в высшем мужском есть просторная парная на 25 человек и глубокий бассейн под мансардными окнами, Первый мужской предлагает классическую русскую баню и спа-услуги. Второй мужской разряд славится огромной парной с уникальным ручным вентилятором (гравицапфой), ледяной купелью с водопадом и репутацией места, где создают, по мнению многих, лучший пар в Москве — интенсивный и насыщенный, который делают сами посетители, опытные «сталевары». В женском разряде — просторная парная и большой бассейн. Для компаний, желающих уединения, доступны отдельные номера с гостиными, парными, джакузи и спальнями.
Пространство здесь отличается скромной и лишенной пафоса обстановкой. Постоянные посетители доброжелательно относятся к новичкам и охотно знакомят их с банной культурой. Внутри работает кафе с пивом, квасом и традиционными закусками, но многие посетители предпочитают приносить еду и напитки с собой, что здесь разрешено. Особый колорит добавляют детали: кирпичная кладка старинных стен, аутентичные печи и даже живущие в парной цикады, чье стрекотание создает медитативный фон.
Что взять с собой в баню
Мы уже разобрались, где париться. Пора понять, что брать с собой в баню, чтобы не попасть впросак. Но прежде чем паковать сумку, совет номер один: всегда уточняйте, что входит в сервис конкретной бани. Где-то нужно нести все свое — от полотенца до геля, а где-то вам выдадут халат, тапочки и еще побалуют качественной уходовой косметикой.
Список ниже не обязательный набор, а конструктор под формат места: что-то нужно брать всегда, а что-то — только в частную баню или «пустые» спа без сервиса.