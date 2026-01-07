Здесь есть несколько программ:

— Must.Cave рассчитана на быстрый результат, она включает один заход в парную продолжительностью 1,5 часа для компании до 8 человек без гендерного разделения;

— «Cave.Отдых» предлагает более длительное погружение на 3–4 часа с двумя заходами для группы до 6 человек, доступное как в смешанном, так и в исключительно женском формате;

— «Сиеста» создана для свободного, неторопливого отдыха в режиме free flow в течение 6 часов для компании до 10 человек.