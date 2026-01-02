Тем временем в Москве

Где кататься на конях в год коня (цок-цок-цок)

В год Огненной Лошади все благоволит новым начинаниям. Если вы давно хотели поближе познакомиться с символом года, вот 11 мест, где можно покататься на лошадях и узнать этих животных поближе. Записывайтесь заранее и уточняйте время работы в праздничные дни — оно может меняться.

Конноспортивный клуб «Волшебный лес»

© КСК «Волшебный лес»

У конноспортивного клуба «Волшебный лес» две площадки — в парке «Лосиный Остров» и подмосковном селе Битягово, недалеко от Домодедово. Первый вариант — идеальный, если не хочется далеко ехать, а на все конные активности вы готовы выделить полдня. В школе обучают верховой езде с нуля, а тем, кто хотел бы просто разок прокатиться, предлагают конные прогулки (3500 рублей за час) — инструктор объясняет азы, далее вы в спокойном темпе прогуливаетесь на лошади по парку.

Если понравится, можно записаться на обучение — стоимость та же, а за 8–10 уроков вас обучат уверенно держаться в седле и мчаться галопом. Для детей есть катание на пони.

Адрес
Лосиноостровская, 50
Часы работы
пн-вс 9.00–19.00
Подробности
на сайте

Конный клуб «Эквилого»

© «Эквилого»

Частная загородная конюшня предлагает не обучение верховой езде, а размеренные конные прогулки в ближайшем лесу. Перед заездом проведут подробный инструктаж, а в процессе ездоков сопровождает инструктор. Можно покататься в составе группы или арендовать лошадей для одиночной или парной прогулки. 

Стоимость одного часа (этого будет вполне достаточно для первого раза) — 1400 рублей; сопровождение инструктора — еще 500 рублей. Записываться нужно заранее, по телефону. Сами прогулки проходят в симпатичном леске с заходом к озеру. 

Адрес
дер. Афинеево, Центральная, 15
Часы работы
вт-вс 12.00–19.00
Подробности
в группе

Конноспортивный клуб «Соловьиная роща»

© «Соловьиная роща»

Конноспортивный комплекс в национальном парке «Лосиный Остров» проводит занятия по верховой езде, но новичкам предлагает начинать с тихих прогулок. В двух конюшнях «Соловьиной рощи» более 25 лошадей, для знакомства подберут самую спокойную. Сами прогулки проходят в лесопарке, где нередко можно встретить оленей, лосей, лисиц и даже кабанов.

Каждый участник старше 14 лет управляет своей лошадью самостоятельно, но под руководством опытного тренера. Лошади дружелюбные, для них советуют захватить сахар, морковку, сухари или яблоки. 

Продолжительность прогулки — от часа до полутора. Темп можно выбрать самостоятельно — шаг или рысь. Стоимость прогулки — от 3000 рублей.

Адрес
Национальный парк «Лосиный Остров», 97-й км МКАД, внешняя сторона
Часы работы
вт-вс 9.00–21.00
Подробности
на сайте

Конный двор «Яуза»

© Конный двор «Яуза»

Еще одна школа верховой езды на территории парка «Лосиный Остров». Здесь в основном проводят обучение для взрослых и детей, но есть и вариант прогулки по лесу для тех, кто в седле раньше не сидел. Можно отправиться в группе или выбрать индивидуальную прогулку — в любом случае в сопровождении будет опытный инструктор. Лошади идут шагом, вся прогулка занимает 45 минут, подойдет и детям. Стоимость — 2500 рублей.

Для самых опасливых есть экскурсия по конюшне и фотосессия (от 3000 рублей) — здесь даже кататься не придется, гостям предлагают попозировать в седле и угостить лошадь яблоком.

Адрес
Богатырский Мост, 17
Часы работы
вт-пт 11.00–21.00, сб-вс 11.00–17.00
Подробности
на сайте

Конный парк «Русь»

© Конный парк «Русь»

На территории конного парка есть музей скульптур, пекарня, мемориал славы русской кавалерии и «долина сказок» — эти развлечения бесплатные. Тут же работает школа «Олимпия». Многие услуги рассчитаны на конных неофитов: есть катание в крытом манеже или на свежем воздухе (от 2000 рублей), верховые прогулки (от 3000 рублей) по специальной трассе вдоль леса с видом на озеро и заснеженные опушки. 

Самый простой вариант — фотосессия с лошадьми и пони или экскурсия на конюшню, где посетителям рассказывают о мастях и породах лошадей, знакомят с амуницией для верховой езды, показывают, как ухаживают за животными, и дают погладить самых дружелюбных.

Адрес
Московская обл., Ленинский городской округ, дер. Орлово, КП «Русь»
Часы работы
пн-вс 9.00–21.00
Подробности
на сайте

Школа верховой езды «Гармония»

© «Гармония»

Школу отличает удобное расположение — она работает на территории Останкинского парка, объединенного с ВДНХ. Кроме полноценного обучения в «Гармонии» предлагают 90-минутные прогулки на лошадях (от 3500 рублей) — для этой активности подбирают самых спокойных и доброжелательных коняшек (потом их можно угостить яблоками).

Есть и более необычные услуги: детский праздник с лошадками, предложение руки и сердца на конной прогулке для двоих и даже конные квесты.

Адрес
1-я Останкинская, 7а, стр. 38
Часы работы
пн-пт 10.00–21.00, сб-вс 10.00–20.00
Подробности
на сайте

Конноспортивный клуб «Прованс»

© «Прованс»

Еще одна конная школа в черте города — на этот раз на юге Москвы. В «Провансе» есть теплые манежи, так что кататься на лошадях комфортно в любое время года. Для детей работает пони-школа, где малышей учат кататься сначала на мини-лошадках. 

Для взрослых есть прогулки по лесу (от 3000 рублей) в компании инструктора. До или после прогулки можно взять экскурсию на конюшню — здесь познакомят с лошадьми клуба, покажут их быт и дадут угостить животных яблоками.

Адрес
Новоясеневский просп., 42а
Часы работы
пн-вс 8.00–23.00
Подробности
на сайте

Конноспортивный клуб «Ахиллес»

© КСК «Ахиллес»

Конные прогулки и пони-клуб на территории Останкинского парка. Прогулки (от 4000 рублей) проводятся по специальной конной тропе в глубине паркового массива. На протяжении всего маршрута ездоков сопровождает опытный тренер по верховой езде. 

Кроме прогулок и обучения в клубе есть занятия иппотерапией для детей и лекторий (в нем тоже рассказывают про лошадей).

Адрес
1-я Останкинская, 7а, стр. 38
Часы работы
пн-вт 9.00–21.00, ср 9.00–12.00, пт-сб 9.00–17.00, вс 9.00–21.00
Подробности
на сайте

Конноспортивный клуб Horseka

© КСК Horseka

Природно-развлекательный комплекс занимает 75 га. На его территории расположены гостиница, конноспортивная школа, банный комплекс, конюшни и манежи, ресторан, зона барбекю и детский клуб.

Кроме прогулок на лошадях (от 6000 рублей) и пони для детей предлагают пробные занятия на манеже — инструктор обучит азам верховой езды. Самый простой вариант — фотосессия с лошадками (от 5000 рублей), в этом случае даже не обязательно седлать лошадь (если вы вдруг боитесь!).

Адрес
Московская обл., г. Черноголовка, с. Ивановское, Луговая, 23
Часы работы
уточнять по телефону
Подробности
на сайте

Карусель на Красной площади

© Mos.ru

Если лошади привлекают вас только в теории, смело берите билет на главную московскую карусель с лошадками, которая работает у Кремля. Седлайте белоснежного коня — и в путь. Пара кругов на сверкающей карусели с гирляндами поднимет настроение (и нет никакого риска, что животное под вами пустится галопом).

Адрес
м. «Площадь Революции»
Часы работы
пн-вс 10.00–21.00
