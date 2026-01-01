Москва изнутри Не толпиться как пингвины: 10 мест, куда можно спокойно сходить на январских в Москве Елизавета Харькова Сегодня в 10:25

Фото: «АрхиМет»

Новогодняя столица кажется иллюстрацией из сказки, пока вы сами не оказываетесь в центре города. Стоять в очередях и протискиваться между людьми на узких улицах — так ли вы хотите провести праздничные дни? Собрали места, где можно провести время, не чувствуя себя в метро в час пик.

Библиотека им. Некрасова © Библиотека им. Некрасова Идеальное место, чтобы спрятаться с книгой, ноутбуком или собственными мыслями. Ближе к концу каникул здесь начнется движение: в расписании уже есть встречи клуба ораторского мастерства и общения на английском, а еще детский спектакль по мотивам книги Туве Янссон. На события нужна регистрация или билет. Адрес Бауманская, 58/25, стр. 14 Часы работы с 2 января, 10.00–20.00 «Аптекарский огород» © Мария Девахина/РИА «Новости» Зеленый антидот от новогоднего безумия, которое после 1 января начинает надоедать. Заходите сюда, чтобы посмотреть на пальмы и орхидеи, подышать влажным тропическим воздухом и пофантазировать, что вы сбежали в другую климатическую зону. Адрес: просп. Мира, 26, стр. 1 Часы работы: 10.00–20.00 Дом культуры «ГЭС-2» Экспозиция «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах» © Аня Тодич/«ГЭС-2» Здесь много воздуха и пространства, где можно потеряться, особенно если прийти утром или днем в будний день. В новогодние праздники можно посмотреть выставку «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах» — о связи Античности, Средних веков и современного искусства — ну и, конечно, выпить кофе и присмотреть в музейной лавке новую книжку. Адрес: Болотная наб., 15 Часы работы: с 2 января, 11.00–22.00 «Хлебозавод №9» © «Хлебозавод № 9» Арт-пространство на месте бывшего завода находится вдали от популярных туристических локаций, поэтому здесь тоже можно провести время спокойно. Корпуса «Хлебозавода» украшены гирляндами и праздничными плакатами, на территории есть елка, а еще множество кофеен, ресторанов и бутиков — на улице мерзнуть точно не придется. Адрес: Новодмитровская, 1 Часы работы: зависят от локации Крутицкое подворье © Ludvig14/Wikimedia Commons Локация, до которой в новогодние праздники доходят немногие, а зря. Здесь сохранился дух старой Москвы: величественные кирпичные стены с колоннами, булыжная мостовая, голубые и зеленые изразцы. Можно отправиться на интерактивную экскурсию или осмотреть комплекс самостоятельно, а потом зайти в местную чайную попробовать ароматный сбитень по оригинальному рецепту. Адрес: Крутицкая, 17, стр. 5 Часы работы: 9.00–17.00 Музей архитектуры им. Щусева Экспозиция «Калязин. Фрески затопленного монастыря» © Музей архитектуры им. Щусева Секретное место в центре Москвы с тихим двором и красивыми залами. Здесь можно пропасть на полдня: сначала осмотреть постоянную экспозицию с выставкой «Калязин. Фрески затопленного монастыря», а потом переключиться на временные. На новогодних каникулах здесь показывают фотопроект «Память места. Место памяти» и выставки про художника Константина Мельникова и архитекторов братьев Весниных. Адрес: Воздвиженка, 5/25 Часы работы: с 2 января, 11.00–20.00 «Винзавод» Экспозиция «Великий беспорядок» © «Винзавод» В арт-кластере на новогодних праздниках проходят несколько выставок. В частности, проекты «Это было со мной», «Светлана Тегин. Кино/театр Светы Т.» и «Великий беспорядок». План такой: смотрим на современное искусство, перекусываем в ближайшем кафе и отправляемся в соседний кластер Artplay — за сувенирами и фотографиями на фоне ярких строений. Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1/8 Часы работы: 12.00–20.00 Каток в «Кинопарке Москино» © «Москино» В этом году на самой большой съемочной площадке столицы работает огромный каток — его площадь занимает больше 3000 квадратных метров. Еще здесь работает ярмарка, проходят праздничные мероприятия и кинопоказы. Знакомство с локацией займет целый день: «Кинопарк» находится чуть дальше Троицка. Адрес: ТиНАО, Краснопахорский р-н, квартал № 107, Лиозновой Часы работы: 13.00–21.30 «Сад будущего» © «АрхиМет» Этот современный парк — альтернатива Ботаническому саду и ВДНХ, где в новогодние праздники передвигаться будет сложно. Здесь много дорожек, есть экотропа с деревянным настилом, множество площадок и две особенно важные достопримечательности — 150-летний дуб и аллея старых лип. Адрес: 2-й Леонова пр. Часы работы: круглосуточно Парк «Покровское-Стрешнево» © Kemal Kozbaev/Wikimedia Commons Еще один вариант, где можно погулять в снежную погоду. Здесь большая территория с прудами и экотропинками. Если замерзнете, заходите в кафе, расположенное прямо в центре парка. Его отличительный знак — самовар, который обычно стоит прямо на веранде. Адрес: 5-й Войковский пр., 2а Часы работы: круглосуточно