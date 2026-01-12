«Мы тут все „в принятии“»: жители Севера делятся лайфхаками, как пережить зиму без солнца

Мы проходим через очень холодную зиму и бесконечное количество снега. Как не поддаться унынию, когда за окном почти всегда темно, морозно и снежно? «Афиша Daily» попросила поделиться лайфхаками жителей Севера, которые несколько месяцев живут в условиях полярной ночи.

«Ты смотришь в окно, а у тебя один и тот же вид 45 дней подряд»

Анна Огневенкова Норильск

Несколько лет назад мужу предложили хорошую должность в Норильске, и мы переехали сюда из Красноярска. Думали, что нам не страшны морозы, а значит, и адаптация пройдет мягко. Но ожидание и реальность не совпали. Здесь все другое, город будто находится на другой планете.

В разговорах люди говорят о приближении полярной ночи как о какой-то трагедии. Если у нас в Сибири — мороз и солнце, как в стихе Пушкина, то в Норильске же постоянно темно. Ты, может, и хочешь романтизировать погоду, но это тяжело.

© Из личного архива

Первый год я перенесла достаточно легко, так как мой мозг был занят обустройством быта. А вот уже во время второй для меня полярной ночи я ощутила на себе все побочки отсутствия солнца: сонливость, усталость и апатию.

Ты смотришь в окно, а у тебя один и тот же вид 45 дней подряд. Солнце полноценно выходит только к середине февраля. И ты ждешь весну, мозг думает, что сейчас начнется капель, запоют птички, но вместо этого — метели и снег до июня. Вокруг бело-серый цвет, а самое яркое, что ты видишь, — оранжевые КамАЗы, которые чистят дороги. Летом врач диагностировал у меня так называемый синдром полярной ночи, которым страдают многие норильчане.

Многие покупают недвижимость и переезжают в Петербург, где зимой тоже редко бывает солнце. Я же думала вернуться обратно в Красноярск. Почти год решала, ездила в небольшие путешествия, думала. Но потом поняла, что не могу бросить мужа, и как-нибудь справлюсь. Первое, что я сделала, — отказалась от удаленки и ради живого общения устроилась на обычную работу в сфере молодежной политики.

© Из личного архива

Начала принимать добавки — витамин D, C, омегу, йод. На Севере невозможно не заниматься спортом. Даже если не хочешь, нужно заставлять себя, чтобы чувствовать себя бодрым. Жителям Норильска недоступны прогулки в соседнем городе, как большинству россиян. У нас нет автомобильных дорог, сюда не ходят поезда. Мы живем как будто в замкнутом пространстве, а единственная возможность выбраться — улететь на самолете. Стараемся с мужем брать отпуска (а они у нас по два месяца) именно в декабре или в марте/апреле.

Завершение полярной ночи для всех настоящий праздник. Когда видишь солнце, чувствуешь ни с чем не сравнимое чувство счастья. Это такая простая вещь, которую мало кто ценит.

Жизнь на Крайнем Севере на постоянной основе практикуется только в России. Когда мы только приехали, предполагали, что спустя два года уедем в Красноярск. Но все смеялись и говорили, что Норильск так просто не отпустит. И вот мы здесь уже четвертый год. Многие едут сюда за льготами и зарплатами в пять-шесть раз выше средних. При этом деньги тратить здесь особо некуда и легко получается копить.

«Во время полярной ночи мы тут все “в принятии”»

Жанна Бердинская Воркута

Я родилась в Воркуте и жила здесь до восемнадцати лет. Потом поступила в университет и переехала в Петербург. Там открыла бизнес, вышла замуж, развелась и однажды приехала в гости к родителям на новогодние праздники вместе со своим молодым человеком. И когда мы сидели за столом, мама спросила: «А почему бы нам не остаться?» И я подумала, что это классная идея, ведь вся моя семья в Воркуте, а в Питере меня почти ничего не держит. Два года назад собрали чемоданы и переехали.

© Из личного архива

Во время полярной ночи мы тут все «в принятии». В целом всем тяжело переносить дни, когда нет солнца. Лично тебе может быть неплохо, но все равно ощущаются общее замедление, утомляемость и сонливость. Мои родители прожили тут всю жизнь, и даже они предпочитают в это время куда-то уехать по делам в центральную часть России.

Я стараюсь не раскисать, потому что знаю, что скоро станет легче. У меня есть несколько правил, которые помогают пережить этот период. Во-первых, я четко понимаю, зачем я выбрала такую жизнь. Я занимаюсь семейным бизнесом, развиваю блог, работаю в сфере UGC, у меня много планов.

Во-вторых, важно поддерживать рутину : ложиться и просыпаться в одно и то же время, правильно питаться, заниматься спортом по возможности. Еще я такой человек, которому очень важно красиво выглядеть, даже если на улице –30 градусов. Мне в этом челлендже под названием «выгляди классно и чувствуй себя тепло» забавно, я на приколе. До работы мне идти пять минут, поэтому мне не нужно сильно кутаться. Несмотря на стереотипы о северном городе, у нас есть куда нарядиться: в музеи, театры.

Для поддержания здоровья стараюсь пить витамины, но моей дисциплины надолго не хватает. Принимаю их, когда понимаю, что заболеваю, но не чувствую в них острой необходимости.

Видео: be.zhv

После полярной ночи и зимы, конечно, становится легче. Но есть и неприятный момент: у многих, в том числе и у меня, весной ухудшается зрение. Врач сказала, что это естественный процесс для местных жителей при смене сезонов.

Воркута многих привлекает своей загадочностью, легендами, сейчас есть тренд на эстетику заброшенных мест, кого-то интересует история города. Но жить тут смогут не все. У меня есть подруги, которые очень тяжело переносят эту темноту, холод. И им ничего не помогает, даже те советы, которые спасают меня.

«Если совсем тяжело без солнца, стоит найти новое увлечение»

Сергей Докукин Норильск

В Норильск я переехал с родителями, когда мне было всего 8 месяцев. Когда вырос, никуда уезжать не захотел и остался. Поскольку всю жизнь провел на Севере, уже привык к полярной ночи.

© Из личного архива

Я уже пятнадцать лет работаю машинистом тепловоза; смены бывают как днем, так и ночью. В темное время суток даже интереснее и спокойнее, хотя сначала, конечно, было тяжеловато.

Зима легче воспринимается, когда дома светло. Советую купить несколько источников дополнительного освещения, на которых можно регулировать яркость.

Если совсем тяжело без солнца, стоит найти новое увлечение. Мое хобби — фотография. Когда я начал работать на железной дороге, увидел, какой все-таки наш Север красивый. Озеро Лама, карьер Казбек, промзона у нас шикарная. Раньше я этого не замечал.

Начал фотографировать, посещать интересные места, показывать их людям, для этого даже завел страницу в соцсетях. Мне нравится делать фото именно в темное время. Полярное сияние, звезды, ночные пейзажи. Это отдушина, ради которой я выхожу на улицу даже после работы в минус 45 градусов, потому что знаю, что кроме меня в такую погоду мало кто это снимет.

Видео: @snowdok

Если бы в Норильске можно было жить на пенсии так же комфортно, как и работая, я бы, наверное, отсюда никогда бы не уезжал. Больше бы выбирался на природу, может быть, построил бы какой-нибудь домик у ближайших озер. Но, к сожалению, атмосфера рабочего города не подходит для проживания людей пенсионного возраста. Мои дети уже выросли и переехали в Петербург. Мне там климат не понравился, поэтому мы с женой приняли решение, что через несколько лет переберемся в Калининград.

«Первое солнце у нас появляется 10 января, и этот день для жителей устраивают гуляния»

Альбина Татаурова Мурманск

Мой отец — моряк, и мы с родителями переехали в Мурманск из Уфы, когда мне было четыре года. Полярную ночь видела много раз, и мне всегда непривычно приезжать зимой в Питер или Москву, когда на улице днем еще светло. Это такой контраст, который меня сначала немного пугает.

© Из личного архива

Что касается эмоционального состояния, то мне в Мурманске в принципе тяжело переживать смену сезонов. Чтобы помочь организму, практически круглый год пью витамин D, железо, завариваю вкусные чаи, ем бруснику, ягоды, рыбу, овощи.

Я работаю контент-менеджером и успеваю ходить на спорт. Важно поддерживать режим. Когда живешь по графику, уже не сильно обращаешь внимание, что за окном почти всегда ночь. Некоторые мои друзья ходят на плавание, кто-то даже моржует. Это безумно энергичные и заряженные люди. Раньше мне помогал кофе, но я уже два года его не пью, поэтому открыла для себя старый лайфхак: просто открываю окно и дышу морозным воздухом. Он очень бодрит и помогает проснуться.

Не стоит недооценивать искусственное освещение в доме. Оно, конечно, не может заменить солнце, но с ним психологически легче воспринимать световой день. У меня есть лампы, термолампы, специальные лампы для цветов, ночники.

© Из личного архива

Безусловный плюс нашей зимы — северное сияние. Несмотря на то что я живу в Мурманске всю жизнь, всегда радуюсь, когда его вижу. Недавно летела домой с отдыха и застала сияние прямо в самолете. Наблюдать его с неба, а не с земли — это, конечно, совершенно другие эмоции.

Первое солнце у нас появляется 10 января, и в этот день для жителей устраивают гуляния. Мы поднимаемся на Солнечную горку — единственное место в городе, где видно первые солнечные лучи. Все радуются, фотографируются. Я каждый год езжу снимать это мероприятие, оно проходит очень кайфово и весело.

В конце января — начале февраля у нас начинаются яркие солнечные дни, и начинается красивая белоснежная зима, как с картинок. Я безумно люблю Мурманск и уезжать отсюда не планирую.

«У нас в городе работают пункты, где можно бесплатно проверить уровень витамина D»

Валерия Бодалева Североморск

Я прожила в Североморске до 1997 года, после чего родителям дали квартиру в Петербурге, и мы переехали. Спустя несколько лет я познакомилась с мужем, который тоже оказался из Мурманской области. И так получилось, что в 2017 году нам пришлось перебраться по работе обратно в Североморск.

Когда мы приехали зимой, довольно быстро адаптировались к постоянной темноте. Разве что наша дочь, которой тогда не было и года, сначала плохо спала и путала день и ночь, но быстро привыкла.

© Из личного архива

Город во время полярной ночи хорошо освещают: везде новогодние огни, фонари, растяжки. Но со временем все равно начинаешь замечать, как отсутствие солнца влияет на состояние, чувствуешь подавленность, сонливость. У нас в городе работают пункты, где можно бесплатно проверить уровень витамина D. Всем желающим выдают препараты, которые его содержат.

Чтобы поднять настроение, я спасаюсь искусственным освещением, хотя оно мне и не очень нравится. Недавно купила закатную лампу. Пью много кофе, стараюсь спать не меньше восьми часов. Это мое главное правило, потому что иначе плохо чувствую себя днем.

Последний раз мы видели солнце в конце лета — начале осени. Большинство просто принимает полярную ночь как данность и много работает.