Побывать на закрытой станции метро и за кулисами Большого театра: 10 неожиданных экскурсий

Киевский вокзал с подъемом на часовую башню
Киевский вокзал — выдающийся пример московского неоклассицизма и ампира, а также инженерной смелости начала XX века. Его часовая башня действует по сей день, а оригинальный механизм заводят вручную. Сюда нужно идти, чтобы увидеть закрытые для пассажиров зоны, галерею над залом ожидания и внутреннее устройство башни, а также полюбоваться панорамой Москвы с высоты птичьего полета. Гиды проекта «Москва глазами инженера» научат читать символы в декоре и объяснят, почему вокзал выглядит так, как выглядит: от ордера до мельчайших деталей интерьера.
Закулисье Большого театра
Редкую возможность побывать в легендарном здании без зрителей предлагают сами сотрудники театра. Маршрут проходит через партер, бельэтаж и парадные помещения с императорскими интерьерами, не менее впечатляющими, чем сама сцена. Эксперты расскажут о том, как Большой перестраивался после пожаров, почему акустика зала считается эталонной и каким образом устроена жизнь масштабного театрального организма. Иногда удается заглянуть в репетиционные залы и швейные мастерские, где создаются костюмы для артистов балета и оперы.
Ночная поездка в московском метро
Путешествие начинается там, куда обычных пассажиров не пускают, — в электродепо «Измайлово». Экскурсанты изучают быт московского метро, а потом отправляются в поездку на ретросоставе образца 1935 года. Маршрут проходит по Арбатско-Покровской и Филевской линиям с выходами на знаковых станциях. Особая часть экскурсии приходится на специальный участок, отсутствующий на карте метро, и закрытую станцию «Первомайская», последний пассажирский поезд с которой ушел в 1961 году.
Иммерсивная экскурсия в гостинице «Националь»
Формат, где исторические сцены разыгрывают профессиональные актеры. Гости перемещаются по территории отеля и становятся свидетелями эпизодов из жизни его знаменитых постояльцев: от революционных лидеров до режиссеров, писателей и балерин. Все происходит в подлинных интерьерах конца XIX — начала XX века, с выходом на балкон, где открывается вид на Кремль и Манежную площадь. Вечер дополняют игристое, фуршет и фотосъемка гостей.
Прогулка по Китай-городу с комиками
Историческая прогулка без скучных фактов. С помощью юмора и живого диалога группа прокладывает маршрут по Китай-городу — району, где средневековая застройка соседствует с насыщенной барной и клубной жизнью. Комик-экскурсовод делится городскими легендами и современными наблюдениями, а еще дает рекомендации заведений для «своих». Исторический стендап-концерт в реальных декорациях — так его называют сами организаторы.
Мастерская иконописца
Экскурсия проходит в воссозданном пространстве иконописной мастерской. Здесь показывают весь процесс создания образа: от подготовки доски и левкаса до работы с пигментами и золочением. Специалист объясняет технологию, символику и различия между школами и периодами. Отдельное внимание уделяют реставрации и тому, как современные специалисты работают с древними ликами.
Павильоны киностудии «Мосфильм»
Эффектный маршрут по главной киностудии страны проходит по павильонам, натурным площадкам «Старой Москвы» и «Старого Санкт-Петербурга», а также музею с предметами из фильмов и костюмами. Вишенка на киношном торте — коллекция ретроавтомобилей. На «Мосфильме» вы узнаете, как устроен съемочный процесс и чем живет студия сегодня. Маршрут меняется в зависимости от графика текущих съемок, но ощущение закулисья кино сохраняется всегда.
Дорогомиловский рынок
Речь пойдет не столько об истории, сколько о внутренней кухне городского рынка. Мини-экскурсия организована в формате дегустации и живого общения с работниками. Участники познакомятся с продавцами, узнают, как устроена система контроля качества продуктов. Кроме того, гостей учат выбирать продукты и подсказывают, что из них потом приготовить.
Залы Сандуновских бань
«Сандуны» — это не просто бани, а архитектурный и социальный феномен Москвы XIX века. Экскурсию проводят по историческим помещениям, включая Высший мужской разряд с готическим, турецким и «Помпеевским» залами. Гид расскажет о банной культуре, знаменитых посетителях и том, как когда-то комплекс превратился в автономный город — с электростанцией, прачечной и магазинами. Кстати, это редкий шанс увидеть пространство, обычно закрытое для женщин. Если верить фотографиям звездных гостей на стенах в Высшем мужском разряде, единственная девушка, которой там разрешили попариться, — британская супермодель Наоми Кэмпбелл.
Спецхран Российской государственной библиотеки
Экскурсия по одному из самых закрытых подразделений «Ленинки» — бывшему Спецхрану, где содержали запрещенные издания. В различные исторические периоды фонды Спецхрана главной библиотеки СССР насчитывали сотни тысяч единиц материалов. Посетителей проводят по ярусам книгохранилища, им также показывают закрытый читальный зал и объясняют, как работала советская цензура. Здесь можно получить ответ на вопрос, кто имел доступ к подобным фондам и что происходило с книгами после снятия грифов. Наконец, «Ленинка» предоставляет возможность увидеть документы и издания, сохранившиеся в единственном экземпляре.