«Брать с собой саксофон, че думаете?» — написал парень в чате желающих совершить восхождение на Знаменитую миусскую снежную дюну. Энтузиасты создали эту беседу в телеграме вечером 13 января, а ровно через сутки там была уже тысяча москвичей. В основном — молодая творческая интеллигенция, знакомая между собой. Моим проводником в это комьюнити оказался богемный музыкант Матвей, с которым я пять лет назад играла в шахматы.
Ровно в восемь вечера 14 января я тоже пришла к большому сугробу, с одной стороны смотрящего на здание РГГУ, с другой — на забор Миусского сквера. У этого места есть своя точка на «Яндекс Картах», статус достопримечательности получен. Всего собралось более ста авантюристов — неплохо для вечера среды и шести градусов мороза. Основная тусовка проходила на вершине кучи, забраться туда — непростая задача, с решением которой были готовы помочь сугробные единомышленники.
Вечер сопровождался звуками работающей техники: длинную дюну посередине уничтожал экскаватор, а на сугробе рядом с веселящимися людьми стоял мужчина с мегафоном, следивший за процессом. Коммунальщик мило объяснил, что гору убирают не из-за возникшего резонанса, а потому что ее появление рядом с Миусским сквером — это временная мера, и скоро вся дюна, увы, попадет на «плавилки».
Но разрушение сугроба не мешало нам наслаждаться настоящим моментом. Встретила девушку, которая решила отметить здесь день рождения. Потом наткнулась на милейшую Раду с портативным микрофоном: она взяла на себя роль тамады и знакомила попадавшихся ей людей между собой. Через полчаса ее микрофон превратился в караоке-аппарат для исполнения хитов Земфиры*.
Но больше всех, кажется, тут было создателей контента. Заметила взрослых корреспондентов «Известий» с большой камерой — они явно не идейные фанаты сугроба. Оператор для интересного кадра попросил скатиться с горки участницу сходки с необычным макияжем. Во время съемки мужчина нервно махал рукой усатому парню, который, видимо, мешал красивой картинке. Между нами бродил сотрудник одного банка и просил ярких ребят записать для компании видеоприветы. Микроблогеры вели прямые эфиры, а среди снимавших происходящее, как потом оказалось, было сразу трое моих коллег.
Селебы тоже посетили дюну. Особенно сильно всех порадовало появление Саши из «Универа», Андрея Гайдуляна (модного человека, кстати, который в свое время тусил в «Яме», а теперь шутит про альтушек и «Очень странные дела»). Еще на сходке заметили музыкантов: Лизу Громову, МС Улыбочку, Артема Лампабикта и… Тимати. Последний, по слухам, оказался на встрече случайно, но все равно нас очень порадовал.
Происходящее напоминало хаос в игровом лобби. Кто-то отжимался, с горы постоянно случайно скатывались люди, двое парней с ребенком играли в карты на картонке, рядом граффитисты разрисовывали сугроб, толпа аплодировала показавшейся собаке и танцевала под старого Дорна. Кульминацией вечера стал концерт. Певица Оля Folga Фокина с друзьями исполнила пару добрых песен, а кавер на трек Доры «Втюрилась» спровоцировал четырех парней на слэм. Участник андеграундной группы «Thебаунти» спел про пиццу с ананасами, которая может спасти его от самоубийства. Все было по-домашнему: исполнители протягивали микрофон в зал, искали хозяйку потерянного студенческого, вызывали на сцену Лизу Громову (певица обещала выступить на дюне) и просили всех радоваться. Эти же артисты первыми и предупредили зрителей, что пора сворачиваться, когда заметили приближение полиции к сугробу.
В этот момент я испытала странные чувства. Было печально, что этот внезапный праздник подошел к концу, долгожданное общественное единение и городской прикол были прерваны. Но я немного порадовалась, что наконец согреюсь: в обуви накопилась куча снега, и ноги ныли от боли, а руки без перчаток уже не могли держать айфон. В 21.10 владельцы чата попросили всех разойтись, а в 21.51 сообщили об окончательном закрытии сугроба. Объявленная причина разгона встречи — соображения безопасности. Мол, не стоит толпе находиться рядом с работающей техникой.
Фанаты сугроба постепенно разошлись: по барам, в ближайший «КБ», на Китай-город, домой. Но не у всех была возможность продолжить праздник — несколько ребят задержали. В метро читала наш чат, сильно порадовало сообщение: «Менты друг другу рассказывают, что встретили Сашу из „Универа“». Оно быстро утонуло в потоке благодарностей за «легендарный вечер» и надежд на повторную встречу у Знаменитой миусской снежной дюны.
Как москвичи влюбились в кучу снега у РГГУ
Такая масштабная сходка произошла на дюне впервые, но феномен вокруг нее возник еще 18 февраля 2018-го. Тогда ее обнаружила Анастасия Кайнеанунг по пути из РГГУ к метро. Девушка позвонила жившему неподалеку Денису Алексееву, водителю «Газели Смерти», чтобы рассказать о находке. Парень поспешил увидеть гору своими глазами и после прогулки придумал ей название — Знаменитая миусская снежная дюна.
Со временем у сугроба появились фан-сообщества, коктейль «Миусский», логотип, табличка (ее Анастасия лично устанавливала на горе каждый раз, как только она появлялась), а еще журналисты не раз посвящали локации статьи и репортажи. Поклонники сугроба замеряли его длину, организовывали встречи и катания, даже водили по нему экскурсии. «Общество друзей дюны» однажды предложило главе управы Тверского района разместить на Миусской площади памятную табличку. Чиновник поддержал предложение, но она так и не была установлена. «В итоге мы приклеили самодельную табличку, которая продержалась несколько дней», — вспомнила Анастасия.
«Дюна еще в 2018-м заинтересовала телевизионщиков, репортеры с канала „Россия 1“ разыскали меня для интервью. Помню, активно склоняли к тому, чтобы поругать коммунальные службы. Но зачем мне было их ругать? Дюна уже тогда была источником неподдельной радости и веселья.
Почему вообще появляется сугроб? Есть скучная версия: коммунальщики сгребают сюда снег, не пригодившийся в других местах. Версия «Общества друзей» № 1: дюна перемещается по свету, каждый раз появляясь там, где она больше всего нужна, и вот уже третий раз она оказывается на Миусской площади. Версия «Общества друзей» № 2: дюна всегда обитает на Миусской площади, просто на летний сезон переворачивается к нам своей шершавой асфальтовой стороной… Догадок много».
Очарование дюны, по мнению Кайнеанунг, в ее внезапности и неуместности: «Дюна будто говорит своим посетителям: оставь серьезность, взрослость и приходи кататься!» Кроме того, в этом году удачно совпало время появления дюны, уверена Анастасия: «Люди, которые нехотя вернулись на работу или учебу после новогодних праздников, увидели в снежной горе возможность продолжить веселье и хотя бы ненадолго вернуться в детство, когда они катались с горки и ни о чем не думали».
* Земфира Рамазанова признана Минюстом иностранным агентом.