Происходящее напоминало хаос в игровом лобби. Кто-то отжимался, с горы постоянно случайно скатывались люди, двое парней с ребенком играли в карты на картонке, рядом граффитисты разрисовывали сугроб, толпа аплодировала показавшейся собаке и танцевала под старого Дорна. Кульминацией вечера стал концерт. Певица Оля Folga Фокина с друзьями исполнила пару добрых песен, а кавер на трек Доры «Втюрилась» спровоцировал четырех парней на слэм. Участник андеграундной группы «Thебаунти» спел про пиццу с ананасами, которая может спасти его от самоубийства. Все было по-домашнему: исполнители протягивали микрофон в зал, искали хозяйку потерянного студенческого, вызывали на сцену Лизу Громову (певица обещала выступить на дюне) и просили всех радоваться. Эти же артисты первыми и предупредили зрителей, что пора сворачиваться, когда заметили приближение полиции к сугробу.