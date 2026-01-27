Если вас вдохновил Марти Суприм: 7 мест в Москве, где можно поиграть в пинг-понг

Бар Stolovaya
Если усатые посетители «Эскаписта» играют в бильярд, то в другом заведении от его создателей, Stolovaya, — в настольный теннис. В холодные месяцы стол переезжает в отдельную отапливаемую веранду при двухэтажном баре, а летом возвращается во дворик. Герой Тимоте Шаламе точно не отказался бы наслаждаться лагером с котлетками, оттачивая скиллы.
Универмаг «Цветной»
В пинг-понг играют и на стильном фуд-корте «Брикет Маркет» на пятом этаже универмага «Цветной». Отличный способ сжечь калории, набранные в одном из 19 расположенных здесь же заведений.
ТРК «Вегас Кунцево»
В этом торговом центре можно бесплатно поиграть в пинг-понг с 10.00 до 22.00. Столы находятся на первом этаже, рядом с пространством «Встречи на лестнице». Ракетки с собой брать не нужно: инвентарь выдают на стойке информации.
Бар «Прогресс»
В одном зале здесь можно заказать крафтовое пиво, кофе и сытные ланчи, а в другом — поиграть в пинг-понг. В «Прогрессе» приятно находиться: радует минималистичный интерьер с советской мозаикой, почти всегда есть свободное место, а в арсенале развлечений имеется и настольный футбол.
Клуб настольного тенниса «Партия»
Молодежное стильное пространство на Ходынке для любителей пинг-понга. Внутри — 12 столов, раздевалки с душевыми, кафе и магазин со снаряжением. Арендовать стол можно за 1100 рублей в дневное время и за 1500 в праймтайм (до 10.00 и после 18.00). «Партия» также предлагает индивидуальные и групповые тренировки, а также возможность поотрабатывать удары с роботой.
Магазин «Виста Спорт»
На «Тульской» можно купить товары для настольного тенниса, а заодно опробовать новую ракетку, сыграв партию с сотрудником магазина. Иногда в «Виста Спорте» проходят мастер-классы с экспертами.
Теннисный клуб «Покровка»
Еще один серьезный спот. Для гостей двухэтажного клуба на «Курской» доступны десять столов для пинг-понга, кулеры и раздевалки с душевыми. Стоимость аренды стола от 700 рублей за час, договориться о визите можно через телеграм. Ракетки и мячи в «Покровке» выдают бесплатно.
Если хочется посоревноваться и найти компанию: комьюнити Ping Tablet
В Москве проект Ping Tablet уже десять лет устраивает бесплатные турниры для непрофессионалов в барах, ресторанах, музеях и других локаций, «где сложно представить настольный теннис». Команда проводит от четырех до семи событий в неделю в зависимости от сезона. Следить за анонсами встреч можно в телеграм-канале проекта. А еще Ping Tablet проводит платные тренировки и загородные кэмпы для тех, кто хочет прогрессировать и победить своего Кото Эндо.
«Думал, что после выхода „Марти Великолепного“ среди москвичей спрос на пинг-понг вырастет. Но все отмечали Новый год и как-то фильм пропустили. Мы с командой его ждали и надеялись, что нас, как самый крупный пинг-понг-проект в России, позовут на премьеру в кинотеатр „Художественный“. Не позвали. Из плюсов: я расстроился и начал делать в соцсетях много контента, который в итоге хорошо залетел.
Никакого ажиотажа вокруг настольного тенниса не ощущаю. Количество людей на наших тренировках и турнирах осталось прежним, в целом у нас большое крепкое комьюнити. Заметил, кстати, что теннисным профессионалам фильм не особо не зашел, зато любителям вроде нас понравился».