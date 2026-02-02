Валентинка от Дельфина и собаки с Удельной: все самое интересное в петербурге этой зимой

Любимый поп-ап возвращается, чтобы остаться навсегда: команда Roots United построила всесезонную площадку на Красного Текстильщика. Это не просто ночной клуб, а междисциплинарное пространство, где помимо вечеринок планируют проводить презентации, листенинг-сессии, круглые столы и другие события совместно с петербургскими комьюнити в области искусства, образования, музыки и моды.
Открываются шумно, но в кругу резидентов и друзей — в лайнапе EL, Primitive, Kid Cope, «Лауд», Cable Toy, Kito Jempere, Kedr Livanskiy, Антоха MC с диджей-сетом и другие.
Вечеринка «Клабнайт» (18+)
14 февраля в клубе Blank
Клуб Blank приглашает устроить свидание с самим собой, а заодно послушать клабшоу селф-лав-поп-певицы Крыли, сеты Primitive, Hihique и Novikov, би-ту-би от Ann Amelyanova и Ivan Ilinskii, Au Bet и Andrey Kaptsan, Wicca и Zaletny, а также выступление «людей, у которых идеальный музыкальный мэтч» — дуэта Nocow и DJ Designer «Горизонт Событий».
Это уже традиция: третий год подряд Дельфин собирает своих поклонников в Петербурге, чтобы не только отметить День всех влюбленных, но и приоткрыть дверь для наступающей весны.
Концерт Toxi$ (16+)
27 февраля в клубе А2
Главный комфортик среди рэперов и любимец соцсетей выступит с большим сольным концертом: слушаем вживую альбомы «Изнутри», Hotshot, Jazz Do It, а также хитовые треки «I Got U», «Ameli» и «Тряси».
Программу — посвящение гению джаза представит певица Юлия Михайловская. В каждую композицию она вкладывает частичку себя и «с огромным желанием делится со слушателями любимыми мелодиями величайшей эпохи свинга».
Зимний концерт Festino (6+)
22 февраля на Новой сцене Александринского театра
Камерный хор устроит концерт в трех актах: в программе «Четыре мотета на время покаяния» и кантата «Снежный вечер» французского композитора Франсиса Пуленка, а также сочинение «Страсти по девочке со спичками» лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Лэнга.
Русский музей возвращает нас в детство и исследует, как менялось представление о нем на протяжении последних ста лет. Полотна Зинаиды Серебряковой, Татьяны Яблонской, Кузьмы Петрова-Водкина, графические работы Алексея Пахомова — более трехсот произведений напоминают о доме, каникулах, играх, страшилках и мечтах о будущем.
Натюрморты повседневности, пыль, блики от солнечных лучей, отпечатки предметов — в центре внимания новой выставки в «Росфото». В экспозицию вошли работы Александра Слюсарева, Андре Фажа, Питера Миллера, Бориса Смелова, Сергея Рогожкина, Александра Китаева и других мастеров фотографии.
«Наблюдатели» (16+)
До 15 февраля на «Левашовском хлебозаводе»
Это первая за десять лет петербургская выставка участников Венецианской биеннале Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина. Они показали парящие под куполом светящиеся объекты, оснащенные камерами, знаменитые «Белые одежды» из тончайшей бумаги и живописную серию «Без берегов», в которой сухогрузы и баржи превращаются в геометрические структуры, препарирующие реальность.
Первая петербургская выставка художника галереи Pop/off/art Ивана Новикова. Под кураторством руководителя библиотеки «Гаража» Александры Урбановской собраны его абстрактные полотна, размышляющие о неоднозначности будущего.
«Класс зверей и птиц, цветов и плодов. Академические классы XVIII века» (6+)
До 29 марта в Музее Академии художеств
Новая выставка открывает цикл, посвященный становлению высшего художественного образования в России. Разговор начинают с анималистического жанра и натюрморта: от пышного барокко до эпохи Просвещения.
Манеж представил энциклопедию русского искусства, написанную через призму судьбы и наследия одной из самых блистательных творческих династий России. Посетителей ждут более шестисот экспонатов из шестидесяти российских музеев и частных собраний, воссозданный кабинет Александра Бенуа, ожившие «Русские сезоны» Дягилева, а еще настоящий дворец с Версальской лестницей и стеклянным лабиринтом.
«Русская традиция» (6+)
До 9 марта в Русском музее, корпус Бенуа
Шедевры живописи, уникальные костюмы, знаменитое кружево, редчайшие образцы крестецкой строчки и золотного шитья — более 650 экспонатов новой выставки в корпусе Бенуа рассказывают об истории России и традициях страны с XVI века до наших дней.
«Удел. Собак» (18+)
Дата завершения выставки пока не определена, бар «Стирка 40»
Дизайнер, иллюстратор и эсэмэмщица Ива Исаченко фиксирует жизнь в районе станции метро «Удельная», где «днем и ночью на тихих улочках, в Удельном парке и Сосновке, по аллеям Березового сада и вдоль берегов озера Линден четвероногие хозяева Уделки выгуливают своих человеков».
«Пьер и Сильфиды» (0+)
До 5 апреля в Музее театрального и музыкального искусства
Впервые демонстрируется личный архив французского танцора и балетмейстера Пьера Лакотта, который был передан в дар Санкт-Петербургскому музею театрального и музыкального искусства его вдовой Гилен Тесмар: гравюры, литографии, фотографии, афиши, плакаты, документы, а также фрагменты балетов «Ночь-колдунья», «Парижский мальчишка», «Голос», созданных в сотрудничестве с Сидни Беше, Шарлем Азнавуром, Эдит Пиаф.
Главные герои выставки художника Артема Максимова — фарфоровые скульптуры безликих манекенов в спортивных куртках-олимпийках, которые сообщают о социальном положении, настроении и принадлежности. Так одежда становится текстом. «Люди „встречают по одежке“, считывают элементы гардероба и таким образом распознают того, кто „сопережил“, „соприсутствовал“, „померил джинсы на картонке“», — отмечают кураторы.
«Сообщество печати» (12+)
До 12 февраля в Центре мультимедиа Русского музея
В экспозиции собрали шелкографии Покраса Лампаса, Владимира Абиха, Максима Имы и еще двадцати пяти художников, чтобы продемонстрировать, как традиционная техника трафаретной печати обретает новые смыслы в руках современных авторов, превращаясь в «гибкий инструмент для экспериментальной работы».
«Зимовье» (18+)
До 1 марта в галерее «Фабрика лимонной кислоты»
Живопись, графика и масштабные инсталляции размышляют о зиме как пространстве, где можно укрыться, переждать и подготовиться к следующему циклу. Работы заполнили два этажа галереи в индустриальном здании бывшей настоящей фабрики лимонной кислоты при шоколадно-кондитерском заводе на Лиговском проспекте, которую основала экс-шеф-куратор Anna Nova Gallery Полина Слепенкова в качестве базы «Сообщества современных сибирских художников».
Режиссер Роман Михайлов в четвертый раз вернулся в БДТ с исследованием сказочных миров. В спектакле, пронизанном мотивами русских сказок, герой каждый вечер ждет на станции прибытия электричек, чтобы слиться с толпой расходящихся по домам людей, но все меняет одна случайная встреча, принесшая с собой очарование — или даже влюбленность.
«Пушкинский дом» (16+)
14 февраля в театре «Мастерская»
Сразу пять режиссеров (Сергей Паньков, Сергей Агафонов, Елена Левина, Серафима Крамер и Дмитрий Хохлов) поставили спектакль-лабораторию по «Пушкинскому дому» Андрея Битова — одному из самых известных романов эпохи застоя. Более того, в каждой из пяти частей главного героя, филолога Левы Одоевцева, играют разные актеры.
Болгарский режиссер Орлин Анастасов и художник Денис Иванов поставили оперу «Борис Годунов» Мусоргского — это их вторая совместная работа для Мариинского театра после «Эрнани» Верди. Для спектакля изготовлено шесть огромных павильонов с передвижными модулями, что делает постановку мобильной: элементы декораций будут меняться прямо на глазах у публики. В главной партии выступят Ильдар Абдразаков, Евгений Никитин, Глеб Перязев и Станислав Трофимов.
Художественный перформанс Покраса Лампаса и SPB Blind Orchestra (16+)
В своем художественном перформансе каллиграф исследует мультисенсорное восприятие искусства. Покрас Лампас создаст абстрактную композицию на горизонтальном полотне под аккомпанемент «слепого оркестра» Георгия Аверина — все музыканты играют с завязанными глазами.
Музыкальный спектакль Алексея Франдетти по мотивам пьесы Джона Гея «Опера нищих» — это «смешение высокого стиля и манерности с фамильярным жаргоном, мелодиями популярных песен, баллад и оперных арий». Сюжет расскажет о преступном мире старой Англии, где женитьба равносильна фиаско, убийство — в тренде, а раскаяние ведет к гибели.
Новый спектакль танцтруппы Дома Радио musicAeterna Dance — пластический трактат резидентов казанской площадки MOÑ и основателей объединения «Алиф» Марселя и Марии Нуриевых. В нем не будет объемной сценографии и костюмов, главными персонажами станут танец, свет и музыка, а центральной темой — путь как процесс.
Вечер малых форм «Два соло и дуэт» (12+)
10 и 11 февраля на Новой сцены Александринского театра (Черный зал)
В программе моноспектакль Анны Баркаловой о поиске дома и укоренения «Р У Т», соло Полины Прокопьевой «о том, что мы умалчиваем» внутри себя «Окраина», а также дуэт Елизаветы Некрасовой и Ирины Захваткиной «Поднимаю правую руку» — диалог между фламенко и энергичным клубным танцем 1970-х вакингом.
Режиссер Сергей Скоморохов везет в Петербург комедию-фантазию на тему Шекспира и Высоцкого с песнями, танцами и Юрием Стояновым в главной роли. Он играет «заезжую звезду», вынужденную спасать представление гастролирующей труппы артистов, к которой Гамлет по какой-то причине не смог присоединиться вовремя.
В городе
Лекция Ивана Чечота «О пользе и вреде культа Бенуа в Петербурге» (18+)
6 февраля в отеле «Гельвеция»
По следам выставки «Все Бенуа — всё Бенуа» искусствовед рассмотрит судьбу реноме на фоне революции, эмиграции, истории Ленинграда и нео-Петербурга. Речь пойдет и о художественном творчестве представителей семьи Бенуа, и об их идеалах и позициях в «почти перманентно турбулентную эпоху между Сциллами и Харибдами российской культурной истории».
Киновечера для тех, кто не может усидеть на одном месте: под фильмы и сериалы 2000-х на большом экране пройдет мастер-класс по живописи акрилом. Попкорн, кола и безлимитное вино — в качестве бонуса.