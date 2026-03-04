Пастернак, Слава КПСС и «Долгая счастливая жизнь»: что стоит увидеть в Петербурге в марте

Для наших читателей на Afisha.ru действует промокод «ДЕЙЛИК», он дает скидку 25% на билеты (не более 350 рублей).
Музыка
«Первая большая вечеринка после открытия» (18+)
7 марта, в К-30
Добро пожаловать в клуб! К-30 от Roots United проведет первую большую вечеринку после официального открытия на Красного Текстильщика. В лайнапе локальный суперстар DJ Stonik1917, дуэт-любовь Петербурга Saint City Lovers, Дима Ковязин с хаус-сетом, резиденты радио Kurs и американский хедлайнер прямиком из Детройта DJ Assault.
Такое нельзя пропустить: Кирилл Сергеев из Kito Jempere объединился с техновизионерами Kontrkult (главные по андеграундным вечеринкам в Петербурге прямо сейчас!), чтобы представить на Новой сцене Александринского театра аудиовизуальный лайв-перформанс о природе сна.
Концерт Славы КПСС (16+)
28 марта, в клубе А2
Штудируем тридцать одну песню свежего альбома «Оттенки барда 2» и идем слушать вживую: петербургский сольник одного из самых продуктивных и провокативных представителей российской музыкальной сцены станет завершением бард-тура на два десятка городов.
Фортепианный вечер Ивана Бессонова (6+)
8 марта, в Санкт-Петербургской филармонии
Лауреат Международного конкурса им. Рахманинова и победитель классического «Евровидения» Иван Бессонов объединит в сольной программе академические шедевры трех столетий: сонаты Моцарта и Шопена, Английскую сюиту №2 Баха, вальсы Чайковского и сонатину Равеля.
Концерт «По следам „Поп-механики“» (16+)
13 марта, в Центре Курехина
Центр современного искусства им. Сергея Курехина вернулся на Васильевский остров — в бывший кинотеатр «Прибой», который реставрировали почти десять лет. Уже открыта экспозиция — посвящение Капитану, а еще регулярно проводятся экскурсии и концерты: в марте трио Старшинов — Бурая — Попов представит эпигонское видение творчества Курехина на основе музыкальных произведений и интервью разных лет.
Концерт Михаила Елизарова (18+)
7 марта, в клубе «Ласточка»
Музыкант и лауреат литературных премий «Русский Букер» и «Национальный бестселлер» заставляет своих слушателей думать и чувствовать, вживаться в сюжет каждой песни. Ближайшая возможность сделать это — весенний концерт Михаила Елизарова в клубе «Ласточка».
Театр
«Ревизор с продолжением» (18+)
17 марта и 2 апреля, в Александринском театре
Валерий Фокин переосмыслил собственного «Ревизора» 2002 года — не только первый спектакль, созданным им в Александринском театре, но и первый петербургский опыт режиссера в принципе. Главное здесь — даже не классическое для театра произведение Гоголя, а его вольное сайт-специфик-продолжение во втором акте, которое срывает маски со всех участников действия, в том числе с Тихона Жизневского, блистающего в роли Хлестакова.
«Исчезновение» (16+)
7, 8, 21 и 22 марта, в БДТ (Вторая сцена, Каменноостровский театр)
В основе нового спектакля ученика Андрея Могучего Арсения Бехтерева — стихотворный цикл московского концептуалиста Андрея Монастырского «Поэтический мир», напоминающий коллекцию фотографических снимков, фиксирующих мгновенные состояния человеческого сознания.
«Овидий. Рок. Метаморфозы» (16+)
6 и 7 марта, в Большом театре кукол
Студенты мастерской Руслана Кудашова в РГИСИ представят одиннадцать мифов из эпической поэмы «Метаморфозы» Публия Овидия Назона, в которых роковые события происходят во имя, благодаря или из-за любви, а иногда и вопреки ей. «Любовь здесь может быть трагической и романтической, становиться наваждением или спасением, мерцать страстью или нежностью, но она всегда ведет к трансформации и становится той силой, от которой не спастись ни богам, ни людям», — говорят в БТК.
«Утренний предшественник» (16+)
6, 20 и 21 марта, в БДТ (основная сцена)
Режиссер Роман Михайлов в четвертый раз вернулся в БДТ с исследованием сказочных миров. В спектакле, пронизанном мотивами русских сказок, герой каждый вечер ждет на станции прибытия электричек, чтобы слиться с толпой расходящихся по домам людей, но все меняет одна случайная встреча, принесшая с собой очарование — или даже влюбленность.
Опера «Борис Годунов» (16+)
12 и 14 марта, в Мариинском-2
Болгарский режиссер Орлин Анастасов и художник Денис Иванов поставили оперу «Борис Годунов» Мусоргского — это их вторая совместная работа для Мариинского театра после «Эрнани» Верди. Для спектакля изготовлены шесть огромных павильонов с передвижными модулями, что делает постановку мобильной: элементы декораций будут меняться прямо на глазах у публики.
«Пастернак» (16+)
11 и 12 марта, в театре «Мастерская»
Ежегодно с 1946-го по 1950-й, а также в 1957-м Борис Пастернак выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатуру предложил Альбер Камю, и 23 октября Пастернак стал вторым после Бунина писателем из России, удостоенным этой награды. Общество не разделило значимости события — началась травля, которая вынудила Пастернака отказаться от премии. Это один из самых драматичных сюжетов в истории русской и советской литературы. Режиссер Роман Габриа взял за основу стенограммы собраний Союза писателей, зафиксировавшие решение Бориса Пастернака, и переложил их в стихи, как признается сам постановщик, «в первую очередь чтобы избежать холодной публицистики».
Выставки
«Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается» (12+)
С 25 марта по 10 мая, в K Gallery
Оттепель не только за окном, но и в K Gallery, где в марте откроется выставка — посвящение 1960-м. «Голубь мира» Пикассо, рисунки Иосифа Бродского, живопись Бориса Мессерера, Рихарда Васми и Евгения Михнова-Войтенко, книжные эскизы Льва Збарского, рукописи Геннадия Шпаликова в экспозиции, по которой зрителя проведет лирический герой — молодой человек, живущий в Ленинграде 1960-х, — его личный дневник специально для выставки написал Евгений Водолазкин.
«Луноскоп» Андрея Бартенева (16+)
До 28 марта, в галерее «Матисс Клуб»
В экспозицию вошли более сорока коллажей и графических листов, созданных в 1980–1990-е годы, когда Андрей Бартенев находился на взлете славы и был близок к кругу Тимура Новикова и «Новых художников». Это «квинтэссенция наивного, романтического юношеского максимализма и беззастеничивого юмора, напрочь лишенного политического и социального контекста», отмечают кураторы.
«Фотография. Изобретая цвет» (12+)
Бессрочно, в «Росфото»
На третьем этаже «Росфото» появилась новая постоянная экспозиция, посвященная истории фотографии. Ее первые залы рассказывают о становлении и развитии цвета: от научных экспериментов XIX–XX веков и первых цветных фотоизображений, через слайды и негативы середины 1930-х к цифровой фотографии.
«Северное солнце» (6+)
До 19 апреля, в ГМЗ «Царское Село»
Золотые и серебряные нити, бархат и муар, речной жемчуг, галуны, тесьма и бусины — на два месяца парадные залы Екатерининского дворца стали средоточием золотошвейного искусства. Это совместный проект «Царского Села» и Каргопольского музея, который предоставил для выставки придворные платья и мундиры представителей императорского двора, а также головные уборы жительниц Русского Севера.
«Музейный детектив. Иммерсивное расследование» (6+)
До 31 мая, в Главном штабе Государственного Эрмитажа
Новая выставка Эрмитажа предлагает не готовую интерпретацию, а опыт самостоятельного исследования. В центре детективного сюжета — история античной скульптуры Виктории Кальватоне, случайно обнаруженной в 1836 году на севере Италии. До сих пор провенанс работы хранит в себе тайны, и «Музейный детектив» предлагает разгадать часть из них. В этом поможет мультимедиа и настоящий полуторачасовой аудиоспектакль.
«Все Бенуа — всё Бенуа» (6+)
До 19 апреля, в Манеже
Успейте увидеть выставку энциклопедического масштаба о русском искусстве через призму судьбы и наследия одной из самых блистательных творческих династий России. В экспозиции более шестисот работ из шестидесяти российских музеев и частных собраний, воссозданный кабинет Александра Бенуа, ожившие «Русские сезоны» Дягилева, а еще настоящий дворец с версальской лестницей и стеклянным лабиринтом.
«Обувные шедевры ХХ века. Из коллекции Назима Мустафаева» (0+)
До 31 мая, в Doc Art Gallery
В коллекции Назима Мустафаева более 2500 пар обуви — от конца XVII века до современности. Часть экспонатов можно было увидеть в 2025 году на выставке-блокбастере «Упакованные грезы» в Эрмитаже, а теперь и в Doc Art Gallery, где представили подборку, посвященную эволюции дизайна в XX веке: от остроносых туфель начала 1900-х и целлулоидных каблуков 1920-х до почти эпатажных платформ 1990-х.
«Архип Куинджи. Иллюзия света» (6+)
До 30 марта, в Русском музее
«Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи — художник света», — утверждал Илья Репин. Оценить мастерство пейзажиста можно на масштабной ретроспективе, где собрали более двухсот произведений, от первых до самых известных работ из коллекции Русского музея вроде «Лунной ночи на Днепре», «Ладожского озера», «Радуги» и «Ночного».
«Влад Третьяк. День сурка» (16+)
До 17 апреля, в Санкт-Петербургском обществе «А-Я»
В своих работах фотограф и дизайнер Влад Третьяк фиксирует ощущение повторяемости и внутреннего ритма человеческого существования. Снимки, сделанные в одних и тех же местах, показывают, как меняется лишь поверхность: свет, погода, время суток, — но не сама структура мира. «Даже стремясь к разнообразию, мы остаемся верны привычным маршрутам, местам и состояниям», — говорят кураторы.
«Евгений Гранильщиков. Драма» (16+)
До 14 марта, во Французском институте
Художник Евгений Гранильщиков вступает в диалог с философской работой Ролана Барта 1977 года «Фрагменты речи влюбленного», представляя собственное видение любви через «взгляд, который фиксирует хрупкость момента и неизбежность его утраты». В экспозиции графика, объекты, видео-арт и фильм «The Same Drama» 2019 года, в котором художник, находясь во французском городе Клермон-Ферран в 2025-м, вспоминает Москву 2010-х.
«Иван Новиков. Плоды забвения» (16+)
До 22 марта, в Anna Nova
Первая петербургская выставка художника галереи Pop/off/art Ивана Новикова. Под кураторством руководителя библиотеки «Гаража» Александры Урбановской собраны его абстрактные полотна — синие монохромы, — размышляющие о неоднозначности будущего.
«Взрослым вход разрешен» (6+)
До 30 марта, в Русском музее
Русский музей возвращает нас в детство и исследует, как менялось представление о нем на протяжении последних ста лет. Полотна Зинаиды Серебряковой, Татьяны Яблонской, Кузьмы Петрова-Водкина, графические работы Алексея Пахомова — более трехсот произведений напоминают о доме, каникулах, играх, страшилках и мечтах о будущем.
В городе
Лекция «Женщины в архитектуре. Не только Заха Хадид» (12+)
6 марта, в Third Place
В преддверии 8 Марта лектор Александра Зацепина расскажет о самых влиятельных женщинах-архитекторах, в том числе обладательницах архитектурного «Оскара» — Притцкеровской премии, — а также разберет, что не так с Барби-архитектором и почему.