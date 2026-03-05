Расслабиться, снять напряжение и перезагрузиться: 15 массажных студий на любой бюджет

Tekstura
Микросеть стильных массажных студий, где делают буквально все: от массажа лица и тела до пилингов и спа-процедур. Выбор огромный: одного только массажа тела семь видов (наш фаворит — медовый и расслабляющий). Прибавьте к этому отдельный массаж ног, головы и шеи и восемь видов массажа лица.
Дополнить массаж можно уходом: например, пилингом, обертыванием или погружением в кедровую бочку. Для тотального чилла есть спа-ритуалы — это все тот же массаж, но с расслабляющими маслами, уходом для тела и лица или антицеллюлитными процедурами.
Chill & Heal
Мини-сеть из двух уютных студий телесного и духовного релакса. Есть вполне классические релакс-массаж, лимфодренажный массаж или ломи-ломи (старинная гавайская расслабляющая техника). Но куда интереснее шиацу, японская техника расслабления, или ребозо — массаж с мексиканскими полотнами.
Есть практики для пар — это парный массаж и ароматерапия. Можно пойти с крашем, подружкой или мамой, а сами виды массажа выбрать разные (вам — для бодрости, спутнику — для тотального расслабления, или наоборот). Здесь же можно попробовать, например, медитацию.
«Вай Тай»
Большая сеть студий тайского массажа. Главные плюсы — множество филиалов, в том числе за пределами центра, и спокойные улыбчивые мастера, которые не стремятся завести разговор во время массажа. Последнее оценят те, кто ищет на релакс-процедурах спокойствия и тишины. Еще один важный нюанс: все мастера — женщины.
Главная процедура, конечно, классический тайский массаж. Его второе название — «пассивная йога», поэтому ждать тотального релакса и расслабления не стоит: в процессе вас хорошенько разомнут, скрутят в рог, а затем снова распрямят и разгладят все зажимы. Кроме классики можно выбрать тайский массаж в четыре руки (еще жестче) или более расслабляющий релакс-массаж с маслом (или кремом). Есть и спа-процедуры: в основном они тоже строятся вокруг тайского или релакс-массажа, который мастер дополняет скрабами, пилингами и всяческими умасливаниями.
Anybody
Две стильные минималистичные студии с несколькими массажными программами. Все — авторский микс классических техник. Выбирать предлагают по желаемому эффекту: Balance — для спокойствия и расслабления, Firming — для скульптурирования тела, Deep — для бодрости. Можно подобрать парный массаж или короткую программу на 30 минут. Хештеги — «тишина», «камерная атмосфера», «идеально для парочек».
Asia Beauty Spa
Премиум-сеть работает в Москве больше 20 лет (причем круглосуточно!) и гордится высоким качеством и зашкаливающим сервисом. Сюда без опаски можно вести маму или бабушку (главное, чтобы они не видели цен): с клиентами общаются почтительно, почти церемониально. Выбор видов массажа внушительный: китайский, балийский, тайский, бодрящий слим и, наоборот, релакс с маслом, классический, спортивный и так далее.
Из приколов — тибетский огненный массаж «Дыхание дракона», в процессе которого мастер поджигает покрывало с травами и маслами и прогревает болезненные зоны, или пенный массаж с рукавичкой кесе, популярный в Турции. Прибавьте к этому десяток спа-программ с пилингами, скрабами и уходом, массаж лица, хаммам и джакузи плюс парные программы. Осталось только заработать на все это денег.
«Кожа»
Камерная сеть с двумя филиалами и 14 видами массажа. Предлагают классику: спортивный массаж, релакс и, наоборот, заряжающий энергией, антицеллюлитный и лимфодренажный. Можно выбрать экспресс-массаж головы, стоп или шейно-воротниковой зоны или пойти по роскошному максимуму и дополнить массаж спа-ритуалом или пилингом. Из отличительных черт — интерьеры, навеянные Марокко, расслабляющая музыка и строго приглушенный свет.
«Тайрай»
Крупная сеть салонов тайского массажа, филиалы которой можно найти по всему городу. Мастера (а точнее, мастерицы: в студиях работают только женщины) — из Таиланда. В программе, понятное дело, тайский массаж, который хорошо снимает зажимы и заряжает энергией. Для уставших есть расслабляющий масляный массаж, в дополнение к которому можно взять массаж головы или стоп.
Спа-программы довольно простые, но симпатичные: в «Спа-манго» входит манговый пилинг, обертывание, арома-ойл-массаж с маслом манго; а «Спа-кокос» — это кокосовый пилинг, обертывание, арома-ойл-массаж с маслом кокоса. Напоследок можно попариться в деревянной кедровой бочке.
Faceology
В бьюти-студии специализируются на массаже и уходе для лица, но отдельно можно записаться и на расслабляющий массаж тела. И все же главная фишка — шесть вариантов массажа лица: скульптурирующий, детокс, антиэйдж, японский моделирующий или аппаратный. Любая процедура выглядит так: бережное очищение кожи лица, массаж, нанесение успокаивающего крема или другого средства и заключительный массаж головы и шеи.
Подбирать массаж лучше после консультации в студии: для этого мастер оценивает состояние кожи и задает вопросы о самочувствии.
Shape It
Сеть ярких массажных студий с пометкой «для девушек»: все мастера — женщины, в посетителях тоже одни девчонки. В общем, идеальный план для выходного с сестрой, мамой или подругой.
Набор видов массажа вполне стандартный: релакс, спорт и оздоровительный (классический) массаж, лимфодренажный и антицеллюлитный массаж плюс несколько видов массажа лица. Есть массаж для будущих мам (более бережный и мягкий, чем обычный) плюс приятные приколы вроде обертываний, парения в кедровой бочке и тейпирования. Можно выбрать не только часовой или полуторачасовой сеанс массажа (классика массажных студий), но и экспресс-вариант на полчаса.
Rehab You
Студия и школа массажа с серьезным подходом. Перед массажем — обязательная консультация медицинского или спортивного специалиста: расспросят о самочувствии, дискомфорте в теле, общем состоянии, желаемом результате и соберут настоящий анамнез. После этого подберут подходящий массаж и определят зоны, которые требуют особой проработки.
Всего в студии делают пять видов массажа: классический оздоровительный, релакс, антицеллюлитный, спортивный и массаж с горячими камнями. Плюсом можно добавить массаж лица или даже сходить на функциональную тренировку.
«Тело все помнит»
Светлая и спокойная студия массажа за пределами центра. В программе — классический оздоровительный, релакс- и спортивный массаж, а также массаж лица. Из более необычных практик — телесная терапия, воздействие на тело и укрепление эмоционального состояния, массаж с горячими свечами или фирменный комплект «Тело все помнит» (снятие психоэмоционального напряжения через работу с блоками в позвоночнике). Кроме массажа в студии можно записаться на обертывания, пилинг или сеанс микротоков.
Reposo
Две небольшие студии с бюджетном сегменте: одна работает на «Пушкинской», другая — ближе к «Павелецкой». Предлагают классический, спортивный, расслабляющий, корректирующий и лимфодренажный массаж — любой сеанс можно сделать часовым или 30-минутным. Плюс массаж лица и отдельных зон: стоп, шеи и головы, рук и спины.
«Душу наружу»
Массажная мастерская с интерьером, полным отсылок к «Твин Пиксу», танцевальными классами и кофейным уголком.
Мастера студии делают всю обязательную классику: общий оздоровительный массаж, спортивный, релакс, антицеллюлитный и лимфодренажный. Из фишек — стоун-терапия, расслабляющий массаж с горячими камнями.
«Демирум»
Нишевая студия, контакты которой передают по большому секрету: свободных окошек не так-то много. Места мало, интерьер минималистичный, но с правильным светом и зеркалами для селфи на кушетке. Работает всего несколько мастеров, самый воспеваемый — Демьян (но хороши все).
В списке услуг — классический и релакс-массаж, лимфодренажный, антицеллюлитный и спортивный. Но главная фишка — ИММТ-массаж, который проводят с помощью блейдов. Это что-то вроде гигантских скребков из стали, которые глубоко прорабатывают фасции и мышцы.
Sculpt
Эстетичная студия для тренировок и расслабления после с несколькими адресами в самых красивых районах Москвы. Сюда можно сходить не только на пилатес на реформере или баре, но и на массаж (а лучше — совместить тренировку с сеансом релакс-массажа после). Делают все виды классического массажа — от спортивного, который будет кстати после мощной тренировки, до расслабляющего (такой вообще никогда не помешает).