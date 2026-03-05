Велнес

Расслабиться, снять напряжение и перезагрузиться: 15 массажных студий на любой бюджет

Афиша Daily
Массаж — отличный подарок для любимой подруги, сестры, партнера или мамы. Можно пойти вместе, записавшись на парный сеанс, и потом сравнивать впечатления, а можно отправить бестика в одиночку, когда тому потребуется перезарядка. Собрали целых 15 мест, где вас хорошо помнут.

Tekstura

© Tekstura

Микросеть стильных массажных студий, где делают буквально все: от массажа лица и тела до пилингов и спа-процедур. Выбор огромный: одного только массажа тела семь видов (наш фаворит — медовый и расслабляющий). Прибавьте к этому отдельный массаж ног, головы и шеи и восемь видов массажа лица. 

Дополнить массаж можно уходом: например, пилингом, обертыванием или погружением в кедровую бочку. Для тотального чилла есть спа-ритуалы — это все тот же массаж, но с расслабляющими маслами, уходом для тела и лица или антицеллюлитными процедурами. 

Адреса
Цветной б-р, 28, стр. 1; 1-я Тверская-Ямская, 17
Станции метро
«Цветной бульвар», «Белорусская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 8000 р. за 1 час
Подробнее
на сайте

Chill & Heal

© @chillandheal.studio

Мини-сеть из двух уютных студий телесного и духовного релакса. Есть вполне классические релакс-массаж, лимфодренажный массаж или ломи-ломи (старинная гавайская расслабляющая техника). Но куда интереснее шиацу, японская техника расслабления, или ребозо — массаж с мексиканскими полотнами. 

Есть практики для пар — это парный массаж и ароматерапия. Можно пойти с крашем, подружкой или мамой, а сами виды массажа выбрать разные (вам — для бодрости, спутнику — для тотального расслабления, или наоборот). Здесь же можно попробовать, например, медитацию.

Адреса
2-я Бауманская, 9/23, стр. 1; Холодильный, 3, корп. 1, стр. 4
Станция метро
«Бауманская», «Тульская»
Часы работы
пн-вс 10.00–21.00
Цены
от 5500 р. за 1 час релакс-массажа
Подробнее
на сайте

«Вай Тай»

© @waithai_russia

Большая сеть студий тайского массажа. Главные плюсы — множество филиалов, в том числе за пределами центра, и спокойные улыбчивые мастера, которые не стремятся завести разговор во время массажа. Последнее оценят те, кто ищет на релакс-процедурах спокойствия и тишины. Еще один важный нюанс: все мастера — женщины.

Главная процедура, конечно, классический тайский массаж. Его второе название — «пассивная йога», поэтому ждать тотального релакса и расслабления не стоит: в процессе вас хорошенько разомнут, скрутят в рог, а затем снова распрямят и разгладят все зажимы. Кроме классики можно выбрать тайский массаж в четыре руки (еще жестче) или более расслабляющий релакс-массаж с маслом (или кремом). Есть и спа-процедуры: в основном они тоже строятся вокруг тайского или релакс-массажа, который мастер дополняет скрабами, пилингами и всяческими умасливаниями.

Адреса
Поварская, 10, стр. 1 и еще более 20 адресов
Цены
от 5000 р. за классический тайский массаж
Подробнее
на сайте

Anybody

© Anybody

Две стильные минималистичные студии с несколькими массажными программами. Все — авторский микс классических техник. Выбирать предлагают по желаемому эффекту: Balance — для спокойствия и расслабления, Firming — для скульптурирования тела, Deep — для бодрости. Можно подобрать парный массаж или короткую программу на 30 минут. Хештеги — «тишина», «камерная атмосфера», «идеально для парочек».

Адреса
Климашкина, 22; Плотников пер., 20/21
Станции метро
«Улица 1905 года», «Смоленская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 6000 р.
Подробнее
на сайте

Asia Beauty Spa

© Asia Beauty Spa

Премиум-сеть работает в Москве больше 20 лет (причем круглосуточно!) и гордится высоким качеством и зашкаливающим сервисом. Сюда без опаски можно вести маму или бабушку (главное, чтобы они не видели цен): с клиентами общаются почтительно, почти церемониально. Выбор видов массажа внушительный: китайский, балийский, тайский, бодрящий слим и, наоборот, релакс с маслом, классический, спортивный и так далее. 

Из приколов — тибетский огненный массаж «Дыхание дракона», в процессе которого мастер поджигает покрывало с травами и маслами и прогревает болезненные зоны, или пенный массаж с рукавичкой кесе, популярный в Турции. Прибавьте к этому десяток спа-программ с пилингами, скрабами и уходом, массаж лица, хаммам и джакузи плюс парные программы. Осталось только заработать на все это денег.

Адреса
Оружейный пер., 13, стр. 1 и еще 4 адреса
Станция метро
«Маяковская»
Часы работы
круглосуточно
Цены
от 12 000 р. за 1 час
Подробнее
на сайте

«Кожа»

© «Кожа»

Камерная сеть с двумя филиалами и 14 видами массажа. Предлагают классику: спортивный массаж, релакс и, наоборот, заряжающий энергией, антицеллюлитный и лимфодренажный. Можно выбрать экспресс-массаж головы, стоп или шейно-воротниковой зоны или пойти по роскошному максимуму и дополнить массаж спа-ритуалом или пилингом. Из отличительных черт — интерьеры, навеянные Марокко, расслабляющая музыка и строго приглушенный свет. 

Адреса
Подколокольный пер., 16/2, стр. 1; Варсонофьевский пер., 8, стр. 4
Станции метро
«Китай-город», «Кузнецкий Мост»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 7000 р. за 1 час
Подробнее
на сайте

«Тайрай»

© «Тайрай»

Крупная сеть салонов тайского массажа, филиалы которой можно найти по всему городу. Мастера (а точнее, мастерицы: в студиях работают только женщины) — из Таиланда. В программе, понятное дело, тайский массаж, который хорошо снимает зажимы и заряжает энергией. Для уставших есть расслабляющий масляный массаж, в дополнение к которому можно взять массаж головы или стоп. 

Спа-программы довольно простые, но симпатичные: в «Спа-манго» входит манговый пилинг, обертывание, арома-ойл-массаж с маслом манго; а «Спа-кокос» — это кокосовый пилинг, обертывание, арома-ойл-массаж с маслом кокоса. Напоследок можно попариться в деревянной кедровой бочке.

Адреса
Доброслободская, 3, и еще более 40 адресов
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 5290 р. за 1 час тайского массажа
Подробнее
на сайте

Faceology

© Beauty Court

В бьюти-студии специализируются на массаже и уходе для лица, но отдельно можно записаться и на расслабляющий массаж тела. И все же главная фишка — шесть вариантов массажа лица: скульптурирующий, детокс, антиэйдж, японский моделирующий или аппаратный. Любая процедура выглядит так: бережное очищение кожи лица, массаж, нанесение успокаивающего крема или другого средства и заключительный массаж головы и шеи.

Подбирать массаж лучше после консультации в студии: для этого мастер оценивает состояние кожи и задает вопросы о самочувствии. 

Адреса
Комсомольский просп., 36; Большая Дмитровка, 16, корп. 1; Чистопрудный б-р, 14, стр. 3
Станции метро
«Спортивная», «Тверская», «Чистые пруды»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 3900 р. за 30 минут массажа лица
Подробнее
на сайте

Shape It

© Shape It

Сеть ярких массажных студий с пометкой «для девушек»: все мастера — женщины, в посетителях тоже одни девчонки. В общем, идеальный план для выходного с сестрой, мамой или подругой.

Набор видов массажа вполне стандартный: релакс, спорт и оздоровительный (классический) массаж, лимфодренажный и антицеллюлитный массаж плюс несколько видов массажа лица. Есть массаж для будущих мам (более бережный и мягкий, чем обычный) плюс приятные приколы вроде обертываний, парения в кедровой бочке и тейпирования. Можно выбрать не только часовой или полуторачасовой сеанс массажа (классика массажных студий), но и экспресс-вариант на полчаса.

Адреса
Цветной б-р, 25, стр. 11; Садовая-Самотечная, 6, стр. 1; Садовая-Кудринская, 32а, стр. 9
Станции метро
«Цветной бульвар», «Маяковская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 5400 р. за 1 час, от 2900 р. за 30 минут
Подробнее
на сайте

Rehab You

© Rehab You

Студия и школа массажа с серьезным подходом. Перед массажем — обязательная консультация медицинского или спортивного специалиста: расспросят о самочувствии, дискомфорте в теле, общем состоянии, желаемом результате и соберут настоящий анамнез. После этого подберут подходящий массаж и определят зоны, которые требуют особой проработки.

Всего в студии делают пять видов массажа: классический оздоровительный, релакс, антицеллюлитный, спортивный и массаж с горячими камнями. Плюсом можно добавить массаж лица или даже сходить на функциональную тренировку.

Адреса
Мещанская, 7, стр. 1; Мансуровский пер., 10, стр. 1а
Станции метро
«Сухаревская», «Парк культуры»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 6900 р. за 1 час
Подробнее
на сайте

«Тело все помнит»

© John Fedele/Getty Images

Светлая и спокойная студия массажа за пределами центра. В программе — классический оздоровительный, релакс- и спортивный массаж, а также массаж лица. Из более необычных практик — телесная терапия, воздействие на тело и укрепление эмоционального состояния, массаж с горячими свечами или фирменный комплект «Тело все помнит» (снятие психоэмоционального напряжения через работу с блоками в позвоночнике). Кроме массажа в студии можно записаться на обертывания, пилинг или сеанс микротоков.

Адрес
Ленинский просп., 87
Станция метро
«Вавиловская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 4400 р. за 1 час
Подробнее
на сайте

Reposo

© Reposo

Две небольшие студии с бюджетном сегменте: одна работает на «Пушкинской», другая — ближе к «Павелецкой». Предлагают классический, спортивный, расслабляющий, корректирующий и лимфодренажный массаж — любой сеанс можно сделать часовым или 30-минутным. Плюс массаж лица и отдельных зон: стоп, шеи и головы, рук и спины.

Адреса
Новокузнецкая, 33, стр. 1; Большой Палашевский пер., 14а
Станции метро
«Павелецкая», «Маяковская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 4400 р. за 1 час
Подробнее
на сайте

«Душу наружу»

© «Душу наружу»

Массажная мастерская с интерьером, полным отсылок к «Твин Пиксу», танцевальными классами и кофейным уголком. 

Мастера студии делают всю обязательную классику: общий оздоровительный массаж, спортивный, релакс, антицеллюлитный и лимфодренажный. Из фишек — стоун-терапия, расслабляющий массаж с горячими камнями.

Адрес
Житная, 10
Станция метро
«Добрынинская», «Октябрьская»
Часы работы
пн-вс 10.00–23.00
Цены
от 4500 р. за 1 час
Подробнее
на сайте

«Демирум»

© «Демирум»

Нишевая студия, контакты которой передают по большому секрету: свободных окошек не так-то много. Места мало, интерьер минималистичный, но с правильным светом и зеркалами для селфи на кушетке. Работает всего несколько мастеров, самый воспеваемый — Демьян (но хороши все).

В списке услуг — классический и релакс-массаж, лимфодренажный, антицеллюлитный и спортивный. Но главная фишка — ИММТ-массаж, который проводят с помощью блейдов. Это что-то вроде гигантских скребков из стали, которые глубоко прорабатывают фасции и мышцы.

Адрес
Плющиха, 27
Станция метро
«Смоленская»
Часы работы
пн-вс 12.00–22.00
Цены
от 5300 р. за 1 час
Подробнее
на сайте

Sculpt 

© Sculpt

Эстетичная студия для тренировок и расслабления после с несколькими адресами в самых красивых районах Москвы. Сюда можно сходить не только на пилатес на реформере или баре, но и на массаж (а лучше — совместить тренировку с сеансом релакс-массажа после). Делают все виды классического массажа — от спортивного, который будет кстати после мощной тренировки, до расслабляющего (такой вообще никогда не помешает).

Адреса
Гашека, 2, стр. 1; Усачева, 11г; Потаповский пер., 5, стр. 2
Станции метро
«Маяковская», «Фрунзенская», «Чистые пруды»
Часы работы
пн-вс 8.00–21.00
Цены
от 5500 р. за 1 час
Подробнее
на сайте
