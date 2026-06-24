Расслабиться, снять напряжение и перезагрузиться: 16 массажных студий на любой бюджет

Эстетичная студия для тренировок и расслабления после с несколькими адресами в самых красивых районах Москвы. Сюда можно сходить не только на пилатес на реформере или баре, но и на массаж (а лучше — совместить тренировку с сеансом релакс-массажа после). Делают все виды классического массажа — от спортивного, который будет кстати после мощной тренировки, до расслабляющего (такой вообще никогда не помешает).