Гид

Чем заняться в Москве в июне: Пикник Афиши, новые меню в ресторанах и другие летние идеи

Афиша Daily
15 мин на чтение
Фото: Алиса Бекетова/Пресс-служба Super Toys
Лето уже наступило, а значит, пора строить планы на первый теплый месяц: танцуем на Пикнике Афиши, смотрим главные премьеры конца театрального сезона и, конечно, дегустируем коктейли на лучших верандах города. Вот 24 лучшие идеи от «Афиши Daily»!

Вечеринки и фестивали

Пикник Афиши

20 июня, в музее-заповеднике «Коломенское», 0+

© Андрей Шалимов

Один из главных фестивалей лета вновь пройдет в «Коломенском» и впервые станет тематическим. Пикник Афиши оформят в стиле луна-парка: на поле появятся аттракционы, артисты подготовят тематические выступления, а площадку украсят в соответствующем духе.

На сценах выступят Feduk, Slava Marlow, «ЛСП», Сергей Бобунец, Zoloto и недавно воссоединившиеся Мальбэк и Сюзанна. Кроме того, впервые за двадцать лет «Браво» споют легендарные хиты вместе с Валерием Сюткиным. 

На сцене «Заря» от «Афиши Daily» появятся десять артистов, в которых редакция видит будущее русскоязычной сцены. Дуэт из Ярославля «Академический отпуск» исполнит «аутсайдер-поп», а Пак, Тейстлув, Парфюмер и Слипифоревер споют хит этого лета «First L», на ремикс которого залетел Feduk.

Адрес
просп. Андропова, 39
Станция метро
«Коломенская», «Каширская», «Кленовый бульвар»
Пикник Афиши 2026. Москва
Концерт / 20 июня
Подробнее на Афише

Signal Factory

5–7 июня, на заводе «Кристалл», 18+

© Signal

Вместо Чехова фестиваль теперь пройдет в Москве на территории завода «Кристалл». Несмотря на изменение площадки, организаторы сохранили лайнап и концепцию. На Signal Factory обещают шесть сцен, арт-инсталляции, образовательные споты и кэмпы креативных сообществ.

В программе: японский электронщик Aoki Takamasa, Хаски с лайвом, минимал-хаус-продюсер Mihigh, Филипп Горбачев, Raumtester, Symbol Band и еще несколько десятков артистов локальной и зарубежной сцены. Отдельный блок курирует Monasterio с ночными сетами и хард-техно. Помимо музыки, будут театральные перформансы и медиаарт. 

Адрес
Самокатная, 4, стр. 1
Станция метро
«Курская», «Чкаловская»
Signal Factory
Концерт / 5 июня
Подробнее на Афише

«Дружба»

13 июня, в ДК «Серп и молот», 18+

© «Дружба»

Фестиваль «Дружба» возвращается в ДК завода «Серп и молот» — пространство бывшего индустриального комплекса. В лайнапе около сорока пяти артистов: от локальных резидентов до зарубежных гостей и музыкантов инди-сцены. За музыку отвечают сразу несколько промокоманд, среди которых Radi Mira I Lubvi, Hypnotica, «Светамузыка», Kinetika Music, Balagan и «Чувство ритма».

Адрес
Волочаевская, 48, стр. 1
Станция метро
«Чкаловская», «Римская», «Площадь Ильича»
Музыкальный фестиваль Дружба
Концерт / 13 июня
Подробнее на Афише

«System 108: одиннадцать лет»

13 июня, в ДК «Альфа Кристалл», 18+

© Val K/System 108

Лейбл System 108 отмечает 11-летие сразу в двух городах. Сначала команда устроит в Петербурге прощальную вечеринку в закрывающемся клубе Blank, а спустя неделю веселье переместится в Москву. 13 июня System 108 впервые сделает полностью дневной формат вечеринки. Подробности лайнапа пока держат в секрете.

Адрес
Самокатная, 4, стр. 11
Станция метро
«Курская», «Чкаловская»
Подробности
на system108.com

Ömankö Day

27–28 июня, в ДК «Альфа Кристалл», 18+ 

© Ömankö

В этом году фестиваль разросся до двухдневного формата. На Ömankö Day выступят Biicla, Токсис, Cream Soda, Gucci Kale, Mashkov, Mirèle и другие артисты. Помимо концертов и диджей-сетов, на мероприятии появятся корнеры локальных проектов, партнерские зоны и другие активности.

Адрес
Самокатная, 4, стр. 11
Станция метро
«Курская», «Чкаловская»
Ömankö Day 2026
Концерт / 27 июня
Подробнее на Афише

Спектакли

Театральная импровизация Prosecco Show

3 июня, в киношколе Don't Play, 12+

© Prosecco Show

Формат спектакля, где не существует сценария, а на сцену выходят актеры-импровизаторы Николай Тисенко и Илья Шалашов вместе с пианистом. Постановку собирают в режиме реального времени, отталкиваясь от истории приглашенного гостя. За прошлые годы героями импровизаций уже становились Вадим Демчог, Лариса Долина, Леонид Ярмольник, Александр Ревва, Леонид Агутин и Константин Хабенский.

Адрес
Городская, 10
Станция метро
«Тульская», «Шаболовская»
Театральная импровизация Prosecco Show
Концерт / 3 июня
Подробнее на Афише

«Дон Жуан Суперстар» (реж. Петр Шерешевский)

4 и 25 июня, в МТЮЗе, 18+

© Елена Лапина/МТЮЗ

В Московском ТЮЗе переосмыслили историю Дон Жуана. Вместо известного обольстителя здесь представлен человек, потерявшийся в собственных желаниях и бесконечном поиске любви. Режиссер Петр Шерешевский перенес знакомый сюжет в наши дни и попытался разобраться, как сегодня выглядит персонаж, который всю жизнь бежит от пустоты внутри себя.

Адрес
Мамоновский пер., 10
Станция метро
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Подробности
на moscowtyz.ru

«Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова» (реж. Сергей Женовач)

5 июня, в Студии театрального искусства, 18+

© Студия театрального искусства

Минималистичный, мрачный, почти абсурдный спектакль Сергея Женовача. Иванов в исполнении Алексея Верткова здесь почти не говорит и все время лежит на диване, пока вокруг него разворачиваются чужие признания, ссоры и попытки добиться хоть какой-то реакции.

«Работать над Чеховым — счастье. Пока репетируешь, живешь с ним вместе, с его мыслями, гениальными прозрениями, заблуждениями. Мы пытаемся не иллюстрировать их, а найти свою историю. В пьесе Иванов отвечает каждому, мы с Боровским решили, что будет интереснее, если он будет молчать, а в финале ответит и себе, и всем. Без юмора и горечи, без боли воспринимать эту историю невозможно. Только так возникает взгляд доктора Чехова», — рассказывает Сергей Женовач.

Адрес
Станиславского, 21, стр. 7
Станция метро
«Таганская», «Марксистская»
Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова
Спектакль / июнь - июль
Подробнее на Афише

«История одного детства» (реж. Сойжин Жамбалова)

8 и 19 июня, в РАМТе, 16+

© РАМТ

Новый спектакль Сойжин Жамбаловой по мемуарам известной писательницы начала XX века Елизаветы Водовозовой. Сюжет рассказывает о взрослении Лизы. 

Главная героиня в постановке существует сразу в двух реальностях. С одной стороны почти сказочный дом с детскими фантазиями, а с другой — жесткий мир Смольного института.

Адрес
Театральная пл., 2
Станция метро
«Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции»
История одного детства
Спектакль / июнь
Подробнее на Афише

«Игра интересов» (реж. Алексей Бородин)

12 июня, в РАМТе, 16+

© РАМТ

Постановка Алексея Бородина, где смешаны испанская комедия и мрачная драма о солдатах Первой мировой войны. В основе сразу два текста: одноименная пьеса нобелевского лауреата Хасинто Бенавенте и драма «Конец пути» Роберта Шерриффа.

«Игра интересов» рассказывает историю двух хитрых авантюристов, притворяющихся знатными господами, чтобы выгодно устроиться в жизни. Драма «Конец пути» посвящена жизни британского офицерского отряда в окопах Первой мировой войны прямо перед крупным немецким наступлением весной 1918 года. Получается крайне неожиданный микс. 

Адрес
Театральная пл., 2
Станция метро
«Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции»
Игра интересов
Спектакль / 12 июня
Подробнее на Афише

«Онегин. Я не договорила» (реж. Наташа Шурганова)

24 и 25 июня, в Музее Москвы, 16+

© a39

Новый спектакль «а39» стал сценическим высказыванием студентов мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе и их личным комментарием к роману в стихах Пушкина. Здесь «Евгений Онегин» не пересказывается в привычном смысле, а скорее служит вдохновением для размышлений актеров о героях книги, самих себе, своем поколении и взрослении.

Адрес
Зубовский б-р, 2, корп. 3
Станция метро
«Парк культуры»
Подробности
на mosmuseum.ru

Еда

DNA

© DNA

На Патриарших заработала вторая пекарня DNA. Теперь за маковой бабкой и сэндвичем c рваной говядиной необязательно ехать на «Кристалл». Атмосфера заведения осталась такой же камерной, как и в первом заведении проекта.

Адрес
Спиридоновка, 24/1
Станция метро
«Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»
Время работы
пн-пт 9.00–21.00, сб-вс 10.00–22.00
Средний чек
1000 ₽

Nomer

© Nomer

В караоке-баре появилась новая барная карта. Теперь здесь можно попробовать коктейли с дистиллятами из кукурузы и ольхи, гречишного чая с бриошью или фенхеля с халапеньо. Еще в Nomer освежили меню: от тартаров и томатов с трюфелем до холодного удона и десертов.

Адрес
Покровка, 3/7, стр. 1г
Станция метро
«Китай-город»
Время работы
пн-вс 18.00–6.00
Средний чек
1000–3000 р.
Nomer
Ресторан / Покровка, 3/7, стр. 1г
Подробнее

«Ладо»

© «Ладо»

После трехмесячного перерыва «Ладо» открылся с обновленным интерьером и меню. Пространство сохранило узнаваемую атмосферу городского двора, но стало спокойнее. Кухню возглавил Витторио Чириззи, добавив в меню буррату с томатами, бриошь с горгонзолой, бургер с томлеными щечками и другую комфортную еду. Кстати, завтраки здесь по-прежнему поздние — с 12.00 до 16.00. Коктейльную карту тоже пересобрали. Теперь в ней больше травянистых, винных и минеральных сочетаний: с хересом, алоэ, щавелем, ягодами и амаро. 

Адрес
Кривоколенный пер., 9, стр. 2
Станция метро
«Чистые пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар», «Китай-город»
Время работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–1.00
Средний чек
1000–3000 р.
Ладо
Ресторан / Кривоколенный пер., 9, стр. 2
Подробнее

«Оригинал»

© «.оригинал»

В ресторане обновили меню к летнему сезону с акцентом на фермерские продукты. Среди новинок — холодный суп с камчатским крабом, брускетта с клубникой и томатами, спаржа со сморчками и трюфельным соусом, а также спагетти с горгонзолой и грибным кремом.

Адрес
Земляной Вал, 9а
Станция метро
«Курская», «Чкаловская»
Время работы
пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–1.00
Средний чек
3000 ₽
Оригинал
Ресторан / Земляной Вал, 9а
Подробнее

Nephew

© Nephew

Новый бейгл-спот, куда уже успели постоять в очереди москвичи. Формат пекарни представляет собой маленький домик с выдачей бейглов навынос. Работают с 12.00 и до солдаута. В меню — выпечка с пятью разными начинками: лосось, арахисовое масло, варенье, бекон, томаты и огурцы с риетом из лосося.

Адрес
Малый Казенный пер., 5а, стр. 32
Станция метро
«Курская», «Чкаловская»
Время работы
пн-вс 12.00 — до последнего гостя
Средний чек
1000–2000 р.

«Кривоколенный 9с3»

© «Кривоколенный 9с3»

«Кривоколенный 9с3» обновил меню к лету, добавив гаспачо со страчателлой, панцанеллу с томатами, тарт с пореем, сибас на гриле с молодым горошком, крокеты с пармой и трюфелем, джелато и желе из ревеня. Заодно в ресторане увеличили веранду, превратив ее в почти городской сад с мятой, тимьяном, розмарином, клубникой и смородиной.

Адрес
Кривоколенный пер., 9, стр. 3
Станция метро
«Чистые пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар»
Время работы
пн-пт, вс 10.00–0.00, сб 10.00–1.00
Средний чек
1000–3000 р.
Кривоколенный 9с3
Ресторан / Кривоколенный пер., 9, стр. 3
Подробнее

Veriko

© Veriko

На пересечении Большой Грузинской и 2-й Брестской открылся новый ресторан Торнике Хухуа («Ели сацебели», Romo) под названием «Верико». В меню — знакомые грузинские блюда, но с современными акцентами. Например, сациви готовят не только с курицей, но и с креветками, в пхали добавляют грушу, а хачапури подают с трюфелем. 

Адрес
2-я Брестская, 37, стр. 1
Станция метро
«Белорусская»
Время работы
пн-вс 12.00–0.00
Средний чек
3000–6000 р.
Veriko
Ресторан / 2-я Брестская, 37, стр. 1
Подробнее

И еще кое-что

Выставка «Super Toys. Искусство внутри»

С 2 июня, в ДК «Альфа Кристалл»

© Алиса Бекетова/Пресс-служба Super Toys

В ДК «Альфа Кристалл» возвращается выставка дизайнерских игрушек с фигурками Kaws, Takashi Murakami, Labubu и отдельным залом, посвященным «Смешарикам». Экспозиция займет сразу два этажа и соберет больше тысячи арт-объектов от художников и коллекционеров со всего мира.

Помимо самой выставки, на площадке будут фотозоны, аудиогид и пространство, где можно посмотреть, как вообще создаются дизайнерские игрушки: от первых скетчей до готовых фигурок.

Адрес
Самокатная, 4, стр. 11
Станция метро
«Курская», «Чкаловская»
Подробности
на supertoys.live

Показ «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

3 июня, в «Москино Космос»

© Lionsgate

Спецпоказ расширенной версии культового фильма Квентина Тарантино «Убить Билла: Кровавое дело целиком» от «Афиши», «Москино» и «Кино.Арт.Про». Ленту представит редактор «Афиши Daily» Аля Александрова. Для зрителей также разыграют журнал о кино Ornament.

В центре сюжета «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — бывшая наемная убийца по прозвищу Черная Мамба (Ума Турман), которая после покушения на собственной свадьбе возвращается, чтобы разобраться с прошлым и таинственным человеком по имени Билл. 

Адрес
просп. Мира, 109
Станция метро
«Проспект Мира»
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Боевик / с 2 июня
Подробнее на Афише

Лекция «Страшные русские сказки»

12 июня, в лектории «Саренок»

© Саренок

Лекция научного журналиста и автора книги «Духи болезней на Руси» Антона Нелихова. Он объяснит, почему современные сборники «страшных русских сказок» чаще оказываются совсем не страшными. Нелихов также расскажет о действительно жутких сюжетах, которые обычно проходят мимо внимания издателей. В них главными героями становятся зомби-медведь, волк-сирена, крестная-людоедка и девочки, зовущие лесных чудовищ переночевать с ними в заброшенной избе.

Адрес
Малая Никитская, 20, стр. 1
Станция метро
«Баррикадная», «Краснопресненская», «Арбатская»
Подробности
sarenok.ru

Концерт «Дэвид Лэнг. Писания»

16 июня, в кафедральном соборе Петра и Павла

© Sound Up

В кафедральном соборе Петра и Павла пройдет концерт проекта Sound Up с программой «Писания» американского композитора Дэвида Лэнга. Российская премьера цикла состоится накануне, 15 июня, на Дягилевском фестивале в Перми, после чего программу привезут в Москву. «Писания» Лэнга — это современная хоровая музыка на библейские тексты. В соборе ее исполнит вокальный ансамбль Intrada (без инструментов, только голоса, в акустике пространства).

Адрес
Старосадский пер., 7
Станция метро
«Китай-город», «Лубянка»
Дэвид Лэнг. Писания
Концерт / 16 июня
Подробнее на Афише

Показ фильма «Марк глазами Софии»

19 июня, в кинотеатре «Иллюзион»

© A24

Спецпоказ нового фильма Софии Копполы «Марк глазами Софии», организованный «Афишей Daily», кинокомпанией «Пионер» и онлайн-кинотеатром Amediateka. Картину зрителям представит редактор раздела культуры «Афиши Daily» Наталья Сысоева. После сеанса пройдет обсуждение фильма, а авторы самых интересных вопросов и комментариев получат подарки от Poison Drop.

В центре сюжета фильма — размышления о красоте, восприятии жизни и творческом процессе. Фильм также позволяет заглянуть за кулисы подготовки коллекции Марка Джейкобса prêt-à-porter сезона весна–лето 2024.

Адрес
Котельническая наб., 1/15
Станция метро
«Таганская», «Марксистская», «Китай-город»
Марк глазами Софии
Документальный / с 4 июня
Подробнее на Афише

«12-й Международный день йоги в России»

21 июня, в музее-заповеднике «Царицыно»

© Organic People

Большой городской фестиваль с йогой, медитациями и лекциями. Откроется программа массовой практикой «Приветствие земле» на главной сцене, которую проведет основательница студии Material Анна Лунегова. Следом запланирована общая медитация при участии Relax FM. Присоединиться могут все желающие, независимо от опыта.

С 12.00 на территории парка заработают десятки площадок: разные стили йоги, дыхательные и телесные практики, медитации, лекции и паблик-токи про здоровье, осознанность и образ жизни. Отдельно будут музыкальные выступления и открытые танцевальные классы, а также зона для детей с активностями и играми.

Адрес
Дольская, 1
Станция метро
«Царицыно», «Орехово»
Фестиваль «12-й Международный день йоги в России»
Выставка в Москве / до 21 июня
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям