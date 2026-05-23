30 мая стартует проект «Лето в Москве»

Третий сезон проекта «Лето в Москве» начнется 30 мая и продлится весь теплый сезон. Главная тема проекта в этом году — «Время быть вместе». Программу событий посвятят истории, культуре и традициям народов России.
Горожанам будут доступны более 500 площадок, где пройдут благотворительные акции, культурные и спортивные мероприятия. Вход на большинство мероприятий свободный.
Культурные события
- Фестиваль искусств «Горький + Москва» будет посвящен не только личности самого Максима Горького, но и людям, с которыми была связана его жизнь. Впервые к мероприятию присоединятся зарубежные участники: театральные коллективы из Беларуси, Китая и Турции.
- На V Московском международном джазовом фестивале выступят более тысячи артистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Они исполнят более 400 часов живой музыки.
- IV Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» станет крупнейшим событием в мире классической музыки. На сцене выступят симфонические оркестры Государственного академического Большого театра России и Мариинского театра, Российский национальный оркестр, Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина и другие.
Спорт
- На Женский фестиваль спорта приглашают участниц любого возраста и уровня физической подготовки. Планируется более 30 групповых тренировок — йога, растяжка, зумба, джампинг, фитрока и другие. Жительницы города смогут посетить открытые дискуссии о женском здоровье, питании, балансе между работой и личной жизнью, а также мастер‑классы.
- Шахматные скверы будут появляться по будням в сквере у гостиницы «Метрополь» на Самотечном бульваре и в музее-заповеднике «Царицыно». Все желающие смогут присоединиться к игре. Ожидаются турниры, мастер-классы и сеансы одновременной игры с приглашенными гроссмейстерами. Для зрителей будут работать интерактивные зоны, фотозоны и детские площадки.
- День московского спорта предоставит возможность попробовать себя в новых видах состязаний, посетить мастер-классы и встретиться с мировыми звездами.
Город
- Арт-павильоны проекта «Сделано в Москве» появятся на центральных улицах столицы. В них можно будет купить товары местных производителей и сувениры городских проектов. Флагманская площадка разместится на Болотной площади.
- На экскурсиях «Наследие вокруг нас» профессиональные гиды познакомят с современной жизнью памятников московской старины. Участники также посетят отреставрированные объекты культурного наследия.
Семья
- Детский фестиваль спорта подготовят для юных москвичей и их родителей. С помощью мероприятия хотят сформировать у детей позитивное отношение к спорту и здоровому образу жизни.
- Проект «Семейные игры» будет работать в течение всего лета во дворах, парках и на фестивальных площадках. Желающие смогут присоединиться к тренировкам, мастер-классам и игровым программам. На них будут эстафеты для семей, игры народов мира, мини-ориентирование, силовое многоборье и другое.
Кроме того, жители смогут попасть на фестиваль уличных спектаклей «Театральный бульвар», исторический проект с реконструкциями «Времена и эпохи», цикл экскурсий и творческих встреч «Усадьбы Москвы», благотворительное событие «Город неравнодушных». Время можно будет также провести на открытых бассейнах, верандах, площадках для пикников, в скейт-парках, локациях для игры в стритбол или футбол и в других местах.
В предыдущем сезоне проекта «Лето в Москве» для горожан и туристов прошло более 122 тыс. событий. Их посетили 64 млн участников.