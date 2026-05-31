От русского леса до последнего рейва: куда отправиться в июне в Петербурге

Музыка
«Последний рейв» (18+)
12 и 13 июня, в клубе Blank
Провожаем легендарный клуб, рвем два баяна: большая двухдневная вечеринка завершит историю Blank на Арсенальной набережной, которая началась весной 2018 года. В лайн-апе 53 друга и резидента клуба: Andrey Kaptsan, dj Freelancer, EL, Hoopa, Ivan Logos, Shulya, Sofia Rodina, Nocow и Sestrica и другие.
В летнем сезоне фортепианного фестиваля в Большом Петергофском дворце выступят Михаил Пироженко, Максим Милославский, Игорь Сидоров, Лев Чефанов и выпускник Корейского национального университета искусств Моён Юн. В Эрмитаже слушаем Константина Емельянова, Егора Кадникова, Владимира Петрова, Маттео Буонаноче (Сербия), Жуана Нету Виейра (Португалия) и Джана Сарача (Турция).
Вечеринка «System 108: Одиннадцать лет СПб» (18+)
6 июня, в клубе Blank
Одно из главных электронных комьюнити страны едет в Петербург, чтобы отпраздновать день рождения под предводительством фаундера Машкова и в компании DJ Stonik1917, Филиппа Горбачева, Kito Jempere, Errortica, Доминика Мара и Сергея Липского из Simple Symmetry.
Напеваем виральные строки про «плавит в городе огней, эй-эй» и выясняем, «сколько пальцев крутится у висков», на большом сольном концерте Saluki в Петербурге.
В юбилейном лайн-апе (25-й сезон!) заявлены LAB с Антоном Беляевым, Loqiemean, IOWA, «Базар», TERELYA, «Хлеб», группа «Сова», Ploho, «Другое Дело», «Бонд с кнопкой» и самобытные фрешмены из Петербурга Vodoley GT. Это не финальный лайн-ап: фестиваль продолжит объявлять новых исполнителей, среди которых будут музыканты из других стран.
Слушаем «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «All About Us» и другие хиты главной группы в истории российской поп-музыки, которая выступит со специальной программой на крыше с видом на Финский залив.
В программе фестиваля-кульминации театрального сезона премьеры, музыкальные редкости и выступления артистов мировой величины: в том числе балеты «Лебединое озеро» с Марией Хоревой и «Ромео и Джульетта» с Викторией Терешкиной, концерты страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Лоренца Настурики-Гершовичи и другие события.
Лейбл «Фузз и Дружба» обещает устроить «тот самый летний вечер, который проживается на максимуме от первой до последней песни» — при поддержке групп «Причал», «100 Собак» и «Skimist».
Летний музыкальный проект, который живет на крыше «Брусницына», в этом году отмечает 15-летие. В афише на июнь заявлены Markul (7 июня), Елка (10 июня), «Диктофон» (25 июня) и сразу два концерта группы «Моя Мишель» (27 и 28 июня). Спойлер на второй месяц лета: слушаем диву Еву Польна и девушку-ворону Линду!
В новом сезоне на острове смотрим театрально-танцевальное посвящение Бориса Павловича Льву Рубинштейну (13 июня), гуляем по обэриутскому «Маршруту Старухи» (14 июня), слушаем Райха и Карманова в исполнении mader nort (19 июня), идем на спектакль-квартирник «Невидимого театра» Семена Серзина (20 июня) и устраиваем себе традиционные джазовые воскресенья.
«Дядя Ваня» (16+)
4 и 24 июня, в Театре имени Ленсовета
Последние показы спектакля Юрия Бутусова, за работу над которым он как режиссер был удостоен премии «Золотая Маска» (2018). На сцену выйдут Сергей Мигицко, Наталья Шамина, Ольга Муравицкая, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Евгений Филатов, Роман Кочержевский и Федор Пшеничный.
«День закрытых дверей» Дмитрия Крестьянкина, «Обыкновенная смерть» Валерия Фокина и «Последнее лето» Данила Чащина об идиллической жизни финского поселка на фоне Первой мировой войны — в программе петербургских гастролей Театра Наций. Приедут Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Вениамин Смехов, Марьяна Спивак, Аня Чиповская, Мила Ершова и другие.
Режиссер Роман Михайлов в четвертый раз вернулся в БДТ с исследованием сказочных миров. В спектакле, пронизанном мотивами русских сказок, герой каждый вечер ждет на станции прибытия электричек, чтобы слиться с толпой расходящихся по домам людей, но все меняет одна случайная встреча, принесшая с собой очарование — или даже влюбленность.
Режиссер Дома Радио Елизавета Мороз поставила монооперу для драматической актрисы (Полина Маликова) и фортепиано (Владимир Розанов и Владислав Федоров исполняют музыку композитора-резидента musicAeterna Кирилла Архипова) по мотивам одноименной пьесы Жана Кокто. Получилась «драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме монолога, а вернее диалога по телефону с мужчиной, голоса которого зритель не слышит».
В новом прочтении в Театр на Садовой впервые с 2005 года возвращается история Бланш Дюбуа (Алена Бабенко), которая создала свой иллюзорный мир вне времени и быта, чтобы забыть травмы прошлого. Она пытается выйти из своего состояния с помощью сестры Стеллы (Евгения Игумнова), но попытки получить поддержку только усугубляют ситуацию.
Галина Зальцман исследует территорию абсурда: ее постановка притворяется психологическим спектаклем, в котором встречаются Стоппард и Шекспир, Тарковский и Чехов. «Нужны ли жертвоприношения и кому они нужны, если вся вера есть не более, чем почта в один конец, как однажды заметил Бродский?» — таким вопросом задаются создатели.
Выставки
«С.-Петербургъ. История в двух веках» (0+)
с 3 июня по 26 июля, в «Росфото»
Главный герой новой экспозиции выставочного центра — Петербург: от самых ранних фотографических видов города, выполненных в 1860-х сотрудниками фотоателье Альфреда Лоренса, до кадров из 1980-1990-х авторства Бориса Смелова, Александра Китаева и Сергея Свешникова и других знаковых фотографов рубежа веков.
«Африка. Сергей Бугаев» (16+)
с 5 июня по 2 августа, в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
К 60-летию Сергея Бугаева-Африки в МИСПе собрали живопись, инсталляции, объекты, текстильные панно и архивные фотографии, позволяющие не только проследить творческий путь художника на протяжении сорока лет, но и «погрузиться в атмосферу советской и российской художественной жизни» последних двух десятилетий ХХ века.
Искусствовед и основатель Фонда создания музея Иосифа Бродского ездит по Русскому Северу с 1960 года. Все эти годы личный архив Михаила Мильчика пополнялся фотографиями и предметами быта, которые представлены на выставке в «Полутора комнатах». «И, несмотря на масштаб, мы показываем лишь малую часть того, что хранится в архиве», — отмечают в музее.
Коллекционер Денис Химиляйне впервые представляет свое собрание широкой публике. Куратор Александр Дашевский («НеНеМу») отобрал для выставки более сотни работ, которые размышляют о прошлом, настоящем и будущем, пытаются нащупать стратегии проживания в эпоху перемен, исследуют эмоции, порождаемые глобальной перестройкой миропорядка. Среди авторов — Вадим Сидур, Лиза Бобкова, Нестор Энгельке и Михаил Рогинский.
Впервые в Русском музее знаменитые полотна пейзажиста представлены в столь полном составе — от монументальных лесных ландшафтов до камерных этюдов. Ретроспектива собрала около ста двадцати произведений, которые привезли в том числе из Третьяковской галереи и Национального художественного музея Республики Беларусь.
Крупнейшая в России ретроспектива бунтаря — основателя «Бубнового валета» собрала десятки работ всех жанров и периодов его творчества: от ранних полотен и рисунков до шедевров «Поднос и овощи», «Матадор» и «Семейный портрет (на фоне китайского панно)».