Москва изнутри

Поплакали, — и за работу: список локаций, где можно успокоиться во время рабочего перерыва

Афиша Daily
Фото: Наталья Сенаторова/Библиотека им. Некрасова
New York Post пишет, что для молодых сотрудников стандартная пятидневная рабочая неделя кажется невыносимой, — от усталости и стресса они прямо посреди дня сбегают в киноатеатры, музеи и примерочные. Мы тоже собрали места, где можно выдохнуть или выплеснуть эмоции, — но уже в Москве (кто сказал, что зумерам-россиянам проще?)

Зеленые зоны

Аптекарский огород

© «Аптекарский огород»

Оранжереи (например, Пальмовая и Суккулентная), скамейки среди зелени, пруды с красными карпами, черепахами и водоплавающими птицами — легко забыть, что вы сейчас находитесь в центре города. Кругом все цветет и пахнет, сплошная благодать. Но если хочется всплакнуть, надо всплакнуть.

Адрес
Проспект Мира, 26, стр. 1
Станция метро
«Проспект Мира»
Часы работы
10:00−21:00

Сад Баумана

© Сад им. Баумана

Менее шумное и людное место, чем центральные парки, в глубине можно найти укромные тропинки и лавочки. Если передумаете спать или плакать, берите кофе и пирожки, чтобы перекусить в тени деревьев. А когда будут силы, приходите сюда на бесплатные занятия танцами, фитнесом и йогой. 

Адрес
Старая Басманная улица, 15А, строение 4
Станция метро
«Красные ворота», «Курская», «Бауманская»
Часы работы
6:00−00:00

Крутицкое патриаршее подворье

© Крутицкое патриаршее подворье

Чтобы оказаться в средневековой Москве, машина времени не нужна, — на территории монастыря сохранилась старинная архитектура, здесь можно побродить среди кирпичных стен и древних надгробий. В будни должно быть мало туристов, можно присесть на тенистую лавочку и поразмышлять о вечном, а то и вздремнуть от таких непростых дум. 

Адрес
Крутицкая улица, 8
Станция метро
«Пролетарская»
Часы работы
8:00−20:00


Кофейни

Кооператив «Чёрный»

© «Чёрный»

Предлагаем долго потягивать фильтрик с авторской обжаркой в легком полумраке. Если уткнуться в стену, есть вероятность, что никто не потревожит, — можно подумать, будто вы занимаетесь мозговым штурмом. То есть, не бездельничаете и дремлете, а, как и все вокруг, увлечены серьезным рабочим делом.  

Адрес
Лялин переулок, д. 5 стр. 1
Станция метро
«Курская», «Чкаловская»
Часы работы
ПН-ПТ: 8:00−23:00, СБ-ВС: 10:00−23:00
Средний чек
до 1000 р.
«Борис Сонный»

© «Борис Сонный»

Само название намекает, что лучше места для послеобеденного дрема не найти. Тихий дворик, уютный интерьер с неоновой подсветкой, приятная музыка. Здесь же проходят кинопоказы на большом экране, — а разве зазорно прикрыть глаза во время просмотра?

Адрес
Селезневская, 32
Станция метро
«Менделеевская», «Достоевская»
Часы работы
10:00−21:00
Средний чек
до 1000 р.
Surf Coffee

© Surf Coffee

Не самая простая задачка, но попробуйте найти менее людную точку. Впрочем, музыка и смешливо-говорливый шум как раз могут быть идеальным прикрытием, — ведь как известно, в толпе проще всего спрятаться. 

Адрес
ул. Архитектора Щусева, 2к1, ул. Шаболовка, 56 и другие адреса
Часы работы
стоит уточнить в конкретной точке
Средний чек
до 1000 р.
Библиотеки и культурные пространства


Дом культуры «ГЭС-2»

© Глеб Леонов/«ГЭС-2»

Это пространство настолько большое, что легко раствориться в масштабе. Здесь умещаются резиденции художников, слесарные и керамические мастерские, актовый зал, библиотека (присмотритесь к читальному залу!) и кинотеатр (намекаем: удобные кресла). А на холме за зданием ищите березовую рощу. Посещение бесплатное, но предварительно нужно записаться на официальном сайте. 

Адрес
Болотная набережная, 15
Станция метро
«Кропоткинская»
Часы работы
11:00−22:00
Читальные залы Ленинки

© «Российская государственная библиотека»

Получить читательский билет здесь можно быстро и бесплатно, а проводить времени — сколько угодно (вы ограничены только часами работы библиотеки). Выбирайте любой из залов, устраивайтесь в самом укромном уголке и прикрывайте глаза. Если стесняетесь, захватите книгу для социально одобряемого прикрытия!

Адрес
ул. Воздвиженка, 3/5
Станция метро
«Библиотека имени Ленина», «Александровский сад» и «Боровицкая»
Часы работы
ПН-СБ: 9:00−20:00. Некоторые читальные залы работают по отдельному расписанию.
Библиотека им. Некрасова

© Наталья Сенаторова/Библиотека им. Некрасова

Мраморные лестницы, большие читальные залы с высокими потолками, здание — образец архитектуры советского периода. Здесь большие окна, много удобных стульев и кресел, есть даже пуфики. И прямо на сайте библиотеки указано, что намеренно продуманы укромные уголки для интровертов: можно устроиться в специальных нишах в книжных стеллажах или на мягких подоконниках.

Адрес
Бауманская, 58/25, стр. 14
Станция метро
«Бауманская»
Часы работы
ПН-СБ: 10:00−22:00, ВС: 10:00−20:00
Бонусные варианты

Кольцевая линия метро

Садитесь на одной из двенадцати станций, присматриваете укромный уголок в конце вагона, — и в путь. Один круг займет около 28 минут, но кататься можно сколько душе угодно. Наверное, засыпать со смартфоном в руках не особо безопасно, но отлючиться от окружающего мира можно попытаться. 

 

Магазин мебели

Комфортнее всего спать на качественном матрасе. А где его искать? Там, где их продают! Посетители мебельных салонов тестируют модели, чтобы выбрать подходящую. И если вы случайно заснете в процессе... это будет лучшим комплиментом производителю! 

Каршеринг

Способ не самый бюджетный, но зато вас не потревожат: начинаете поездку в приложении и... никуда не едете. В зависимости от погоды можно включить подогрев или кондиционер, а потом сладко развалиться на заднем сиденье (будет хорошо, если выберете малолюдное место и никого не напугаете). Как говорится, лучше плакать в порше, чем смеяться в метро!

Капсульные отели

Еще один платный, но гарантирующий уединенность вариант. Выбирайте капсулу для сна с почасовой оплатой и смело запирайтесь от окружающего мира.  

Комнаты ярости

Здесь поспать не удастся, а вот поплакать легко, — комнаты для битья посуды и старой техники как раз придуманы для выплеска эмоций. 

