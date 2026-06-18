Устроить повседневный праздник или отправиться в прошлое: 5 сценариев идеального пикника

Маленький, но продуманный многоуровневый парк прямо в центре, на Китай-городе. На месте бывшего пустыря в Большом Спасоглинищевском переулке уже девять лет находится благоустроенная зона, где приятно выдохнуть после беготни по мегаполису. Удобно даже устроить пикник прямо после работы, чтобы не закладывать много времени на дорогу и не выделять под это отдельный день. Чтобы запечатлеть приятный летний момент не только в телефоне, распечатайте снимки через маленький портативный принтер. В жару захватите карманный вентилятор. Еще эффективнее будет охлаждаться напитками: если цените экзотику, попробуйте «Натахтари» с фейхоа — необычным, но популярным в Грузии тропическим плодом.