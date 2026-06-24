Все на Электрозавод! Какая судьба ждет кирпичный замок на востоке Москвы?

Что будет с Электрозаводом
На прошлой неделе портал «Архи.ру» сообщил, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила демонтаж Электрозавода — дореволюционного промышленного комплекса на востоке города. По данным главного редактора проекта искусствоведа Юлии Тарабариной, исторические здания планируют снести, а затем воссоздать заново из современного кирпича.
«Архи.ру» сообщает, что на месте завода планируют построить финансово-деловой центр «Система-Сити». Как и в случае с другим небезызвестным кварталом с «Сити» в названии, новый проект предполагает высотную застройку. Его реализует девелопер «Эталон», структуры которого получили контроль над активами Электрозавода еще в 2020 году. Начало работ намечено на конец 2026-го — начало 2027 года.
В концепции «Эталона» говорится о «деликатном включении исторического наследия». На практике это, вероятно, означает воспроизведение внешнего облика старых корпусов с последующей интеграцией в новую высотную застройку. Часть территории займут жилые помещения, вторую — офисы и технологические предприятия.
Судя по презентации компании Nowadays, которую публикуют телеграм-каналы о недвижимости, на территории также разместятся апартаменты, гостиница, концертный зал, детский сад, школа и Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ. В одном из корпусов планируют открыть филиал Музея Москвы, посвященный промышленному наследию города.
Авторы проекта указывают: исторические постройки нуждаются в серьезной реконструкции. Необходимо укрепить кирпичную кладку, заменить оконные конструкции и провести капитальный ремонт помещений. Однако из опубликованных материалов пока неясно, сохранятся ли знаковые элементы комплекса: пожарные колокола, мраморная лестница с металлическим декором, исторические панно и витражи.
Туманна и судьба капсулы времени — послания будущим поколениям, заложенного работниками предприятия в 1978 году. Вскрыть капсулу должны 4 ноября 2028 года — в день столетия предприятия.
Что говорит застройщик?
В ответ на официальный запрос «Афиши Daily» пресс-служба компании «Эталон» заявила, что информация о полном сносе Электрозавода не соответствует действительности. «Мы разделяем ценность сложившегося облика района и подходим к задаче ответственно», — говорят представители застройщика. «Эталон» намеревается сохранить фасады и узнаваемые элементы комплекса, «интегрируя их в современную городскую среду».
По поводу элементов, которые «по техническим причинам невозможно сохранить», застройщик утверждает, что не будет возводить новодел в духе исторического комплекса, и указывает на архитектурную концепцию бюро Nowadays и Syntaxis (о ней рассказано выше). «Мы не строим копий. Наш подход заключается в том, чтобы сохранить подлинные исторические здания и их атмосферу, а не заменять их симулякрами. Это принципиальная позиция, подтвержденная нашим опытом», — говорят в «Эталоне».
В качестве примера компания приводит проект «Серебряный фонтан» на месте бывшей Алексеевской водоподъемной станции. В этом месте девелопер действительно провел реставрацию существующих исторических объектов, но в то же время возвел новые постройки. Насколько удачно это соседство, каждый решает для себя сам.
В то же время в ответах на вопросы «Афиши Daily» в компании отметили: окончательные параметры проекта, то есть какой баланс между старым и новым будет соблюден, решат уже после завершения всех согласований с властями города. «Мы будем держать общественность в курсе и готовы к диалогу», — говорят в пресс-службе «Эталона».
Как Москва теряет исторические здания
У Москвы длинная история утрат архитектурного наследия. В разные годы город лишился Сухаревой башни, Красных ворот, Чудова монастыря и других исторических памятников. Нередко потери маскируются под реконструкцию: гостиницу «Москва» на Манежной площади и здание Военторга на Воздвиженке разобрали и построили заново, фактически создав новые здания.
Среди современных примеров наиболее близкими аналогами возможной судьбы Электрозавода можно назвать «Резиденцию композиторов» на «Павелецкой» и деловой квартал «Красная Роза» у «Парка культуры».
На территории будущей «Резиденции композиторов» первоначально тоже предполагалось сохранить промышленную застройку — однако впоследствии здания полностью разобрали. По мнению ряда архитекторов, новые корпуса лишь условно воспроизводят утраченный облик: старый кирпич заменили новым, исчезли козырек, кирпичная труба и пруд. Главная башня изменила пропорции и утратила прозрачность.
Похожий подход использовали при реконструкции здания фабрики «Красная Роза». Наиболее спорным решением стал демонтаж корпуса номер один с последующим восстановлением по историческим чертежам. В результате сохранили внешний силуэт здания и шедовую кровлю, но за историческим фасадом появился стеклянный офис с атриумом.
Почему снос Электрозавода стал возможен
До середины 2025 года Электрозавод имел статус выявленного объекта культурного наследия. Такой статус присваивается зданиям временно — до принятия окончательного решения о включении их в реестр памятников. В этот период объекты находятся под государственной охраной, а любые работы с ними требуют согласования с профильными органами.
Ситуация изменилась после принятия в 2024 году поправок к законодательству об объектах культурного наследия. Они обязали региональные власти до 1 июля 2025 года определить судьбу всех выявленных объектов, то есть либо включить их в реестр памятников, либо исключить из перечня.
В результате охранный статус потеряли около полутора тысяч зданий по всей стране, многие из которых годами ожидали решения о постановке на государственную охрану. Среди них оказался и Электрозавод.
«Электрозавод — один из крупнейших и наиболее архитектурно самобытных промышленных комплексов Москвы первой четверти XX века. Он обладает всеми признаками объекта культурного наследия. То, что сегодня он не имеет даже статуса выявленного памятника, противоречит и здравому смыслу, и духу закона, и тому отношению к Электрозаводу, которое существует в обществе и экспертном сообществе».
Представители движения «Архнадзор» подали коллективный иск, оспаривающий принятые в Москве изменения законодательства об объектах культурного наследия. Дело уже прошло первую и апелляционную инстанции. Рассмотрение кассационной жалобы запланировано на 1 июля — «Архнадзор» призывает неравнодушных следить за процессом и присутствовать на заседаниях.
Как в последние годы жил Электрозавод
В разные периоды на Электрозаводе производили лампы, электронные приборы и оборонную электронику. В частности, на заводе изготавливались лампы для звезд Московского Кремля.
Полноценно действующим промышленным предприятием комплекс оставался до 2007 года — тогда производственное оборудование вывезли в Зеленоград. После этого Электрозавод превратился в многофункциональный городской кластер. Помещения начали сдавать в аренду фотостудиям, художественным мастерским, танцевальным школам, театральным площадкам и небольшим производствам.
«Бывшие промышленные объекты привлекают представителей креативных индустрий по нескольким причинам. Во-первых, здесь невысокая стоимость аренды площадей в сочетании с работающей инфраструктурой (от наличия освещения и водопровода до безопасности). Во-вторых, возможность производить шумные работы, никого не беспокоя: это и репетиционные залы, и театральные или музыкальные студии, и мастерские. В-третьих, довольно высокая свобода трансформации помещений и прилегающих территорий: в них можно делать почти все, что угодно, хоть расписывать стены, хоть привезти в помещение тонну песка и сделать фотозону в стиле „Дюны“. В-четвертых, красота индустриальной архитектуры XIX века и особая атмосфера лофтов, с которой связаны устойчивые ассоциации „креативности“ и „современного искусства“.
Пожалуй, самое главное здесь — атмосфера креативного пространства, которая, с одной стороны, способствует творчеству, а с другой — привлекает людей. Пространство промышленных объектов до их реставрации и редевелопмента — это территория свободы, неформальности и креативности».
В 2012 году в промышленном цеху одного из зданий открылась арт-площадка «Периметр», которая спустя два года получила название галерея «Электрозавод». Четыре года спустя галерея переехала в новое пространство на территории бывшего НИИДАР (Научно-исследовательского института дальней радиосвязи). За время пребывания на Электрозаводе в ней прошли 43 выставки.
В 2020–2021 году в корпусах комплекса показывали иммерсивный спектакль «Красный Вольфрам». Его действие разворачивалось прямо в заводских цехах и коридорах, а сюжет был посвящен истории предприятия в 1920–1930-е годы. Спектакль создал историк Сергей Никитин-Римский на основе исследования повседневной жизни иностранных специалистов, работавших на Московском электрозаводе в первые десятилетия советской власти.
8 февраля 2025 года в одном из зданий комплекса произошел крупный пожар. Очаг возгорания находился на втором этаже. Огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. По данным МЧС, спасатели вывели из здания 90 человек, еще 120 смогли эвакуироваться самостоятельно. Пятерых пострадавших госпитализировали.
После пожара руководство комплекса отказалось продлевать договоры аренды с большинством арендаторов. Многие творческие мастерские и небольшие предприятия были вынуждены покинуть территорию. Так завершилась почти двадцатилетняя история Электрозавода как одного из крупнейших креативных кластеров Москвы.
«К сожалению, креативные индустрии при редевелопменте, как правило, не выдерживают двух вещей: вынужденного простоя на время строительных работ и роста цен на аренду площадей. Сохранение креативных сообществ требует общей политики по взаимодействию между девелопером и резидентами и, нередко, инвестиций или льготных режимов аренды, формирования особой событийной программы, поддерживающей характер места. Хороший пример — это „Хлебозавод“».
Почему Электрозавод важен
Это один из самых выразительных промышленных комплексов Москвы
Электрозавод нередко сравнивают с неоготическим замком. Его легко узнать по башням, стрельчатым окнам, крупным порталам и декоративным кирпичным фасадам. Проект разработал архитектор Георгий Евланов — ученик Романа Клейна, автора здания магазина «Мюр и Мерилиз» (современный ЦУМ) и Музея изобразительных искусств имени Пушкина.
«Это один из наиболее красивых, необычных, самобытных в архитектурном смысле промышленных комплексов Москвы. Его отличают очень яркие, крупные и выразительные архитектурные детали. Достаточно вспомнить знаменитый стрельчатый перспективный портал, башни и в целом масштаб этого комплекса, его соразмерность — он размещен в Москве как единая глыба».
Это памятник сразу нескольким историческим эпохам
Строительство Электрозавода началось в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, для нужд резинового, гуттаперчевого и телеграфного производств «Проводник». Завершить комплекс в дореволюционный период не успели, и основные работы продолжились в советское время — здание достроили уже к 1928 году.
«У Электрозавода сложная, длинная история строительства. Завод начали строить в годы Первой мировой войны, а завершали уже эпоху НЭПа в рамках плана ГОЭЛРО — первого мегапроекта Советского Союза, который должен был преобразовать наши страну и общество. Во время Великой Отечественной войны завод производил отечественную продукцию. Получается, что он отражает самые разные строительные, архитектурные эпохи.
В наши дни в целом мало что сохранилось от времени НЭПа, тем более из промышленных комплексов — здание построено в необычный период, от которого мало что осталось».
Напротив Электрозавода расположен особняк промышленника Василия Носова — редкий для города деревянный особняк. Он и завод связаны между собой не только территориально — вместе они образуют ансамбль ранней индустриальной Москвы. В связке они читаются как несколько слоев городской истории: промышленность, жилье и культура работают в связке.
Это не только здания, но и городская память
«Преобразование старых индустриальных объектов всегда зона риска. Их основная функция — производство — уже утрачена безвозвратно, и поддерживать их в существующем виде сложно. Но следующим шагом может оказаться утрата существенной части городского наследия и памяти, выраженных не только в объемно-пространственном решении таких объектов, но и в конкретных материалах, из которых они созданы (от дореволюционного кирпича стен до советских витражей в окнах и мозаик на стенах), нарративах людей, которые работали в этом месте или жили рядом с ним, предметах (теперь уже нередко музейных), которые были там произведены.
Иными словами, вместе с ними мы теряем большой объем контекста городской жизни — исторического, визуального, пространственного, смыслового. Попытки частичного, компромиссного сохранения этого наследия тоже не всегда встречают понимание горожан.
Например, в районе „Зиларта“ установлен в качестве индустриального памятника самому себе огромный пресс Erfurt; кому-то это очень понравилось (в том числе по эстетическим соображениям), но часть пользователей недоумевает по поводу смысла объекта, а некоторые из бывших работников ЗИЛа, глядя на нее, ностальгируют по заводу и негодуют по поводу его закрытия».
Электрозавод — часть общей тенденции
Случай Электрозавода отражает более широкий процесс, который сегодня переживает Москва: постепенную трансформацию исторической городской среды под давлением крупных девелоперских проектов.
«Ценность архитектурной среды до сих пор недооценивается московскими властями. Архитектурную среду Москвы ломают, город превращается во что-то принципиально иное. Это происходит у нас на глазах — последний раз город переживал такое при Иосифе Сталине.
Значительная часть московских чиновников и в целом людей, живущих в городе, не очень хорошо понимают, в чем ценность наследия. Я считаю, что это наша плохая работа, краеведов. Это проблема потому, что архитектура исчезает тогда, когда она никому не нужна».
Электрозавод — показательный пример того, как сегодня принимаются решения о будущем исторических построений. По словам Лихачевой, общественное обсуждение подобных проектов очень ограничено, жители редко получают возможность влиять на итоговые решения.
«Хотелось бы увидеть проекты, хотелось бы видеть больше открытости, больше обсуждения. Потому что очередной элитный бизнес-, жилой комплекс на месте Электрозавода — это явно совершенно не то, что нужно архитектурному наследию».
Если не снос, то что?
Вместо сохранения отдельных фасадов или декоративных элементов Электрозавод можно превратить в городской район, приспособить к новым функциям. Потому что, как отмечает Елизавета Лихачева, сохранение лишь внешнего облика здания фактически создает новый объект. Историческая ценность заключается не только в фасадах, но и в конструкциях, планировке, материалах и интерьерах.
«Удачный пример редевелопмента — бизнес-центр „Большевик“, где были сохранены отреставрированные исторические корпуса и были аккуратно встроены в них новые постройки, которые не превышают их по этажности».
Особую важность играет экономический вопрос — ведь именно нерентабельность используется как ключевой аргумент за снос. Реставрация сложна технически и дорога.
«В случае с промышленными территориями, особенно когда речь идет о пищевой и тяжелой промышленность, сохранение зданий — сложная задача. Эти пространства нуждаются в чистке, поскольку кирпичи и другие строительные материалы накапливают большое количество отходов. Они могут быть просто опасны для живущих там людей, если планируется редевелопмент. Но на самом деле здания вычищают. Известный московский архитектор Юрий Авакумов в качестве примера сохранения подобной территории приводит проект зернохранилища в Венеции — из него сделали пятизвездочный отель. Но для такого проекта необходима экономика Венеции».
Сохранение исторических зданий при этом не противоречит экономическим интересам. Среди примеров не только «Большевик», но и «Фабрика Станиславского», «Хлебозавод №9», «Суперметалл», «Арма» — они экономически успешны и устойчивы.
«„Хлебозавод №9“, где у нас здания не носят охранный статус, но при этом собственник, понимая их ценность, эффектность и привлекательность, все сохранил и ничего нового вообще не построил. Понятно, что там экономика требовала такого подхода, но в этом случае экономика шла рука об руку с пониманием ценности наследия. Так что примеров, слава богу, много. Есть, конечно, меценатские примеры, которые находятся вне экономических моделей, такие как „ГЭС-2“. Безусловно, это один из величайших примеров приспособления наследия промышленного к новой функции вообще в мире, наверное, да, архитектор мировой — Ренцо Пиано. Вот такие хорошие примеры есть. Но я повторю, что и в парадигме реальной экономики все возможно».
У арендаторов и посетителей Электрозавода уже сложилось представление о кластере как о креативном пространстве — и это, как отмечает Айрат Багаутдинов, актив, с которым можно и нужно дальше работать.
«Афиша Daily» отправила официальный запрос на комментарий в пресс-службу Департамента градостроительной политики Москвы. На момент публикации материала ответ так и не был получен.