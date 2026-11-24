Где выпить кофе с душой
«Перезвон»
Кофейня на первом этаже колокольни конца XVIII века при храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором на территории Черниговского подворья. Сюда можно заглянуть за кофе и выпечкой, а заодно рассмотреть высокие своды и массивное паникадило под потолком. В теплое время года кофе можно выпить за столиком в тихом зеленом дворике храма. Хорошая остановка во время прогулки по Пятницкой.
«Антипа»
Кажется, самое популярное место для ланча после потребления духовной пищи — кафе-трапезная при храме священномученика Антипы Пергамского. Панорамные окна, уютный двор и меню, в котором соседствуют кофе, выпечка и полноценные блюда. Можно совместить с прогулкой по Волхонке и посещением музея, например Пушкинского.
«Остров Пасхи»
Островок безопасности неподалеку от бушующего Китай-города. Кофейня-трапезная на территории храма Воскресения Словущего в Барашах. Ее интерьер навеян раннехристианской архитектурой: в оформлении пространства использованы образы катакомб и погребальной пещеры. Место, куда стоит заглянуть не только ради кофе, но и ради необычного визуального опыта.
«Монастырская кофейня»
Кофейня на территории Высоко-Петровского монастыря. Здесь можно выпить кофе, заказать чай или какао, перекусить выпечкой и сэндвичами. Отличный повод заглянуть в один из старейших монастырей Москвы и немного замедлиться посреди шумной Петровки.
«София»
Кофейня занимает два первых этажа трехэтажной колокольни храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, на острове Балчуг, прямо напротив Кремля. В меню — кофейные напитки, матча, чай и десерты.
Где посозерцать иконы
Музей русской иконы
Крупнейший частный музей христианского искусства в России собрал 4500 экспонатов. Коллекция занимает несколько этажей, и по ней видно, как менялись иконописные школы и техники. Помимо постоянной экспозиции, музей проводит временные выставки, экскурсии, лекции и концерты, посвященные истории, культуре и искусству христианства. Вход в музей и на его мероприятия бесплатный, подробнее — на сайте.
Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева
Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева расположен на территории Спасо-Андроникова монастыря и хранит одну из крупнейших коллекций русского религиозного искусства XI — начала XX века. В экспозиции представлены древнерусская иконопись, произведения церковного искусства и памятники художественной культуры разных эпох.
До 24 января 2027 года здесь проходит выставка «Отечество в звуках и красках», посвященная образу Святой Троицы в русской иконописи и церковных песнопениях.
Патриарший музей церковного искусства
Музей находится в обходной галерее нижней Преображенской церкви храма Христа Спасителя. В его собрании — предметы христианского искусства V–XX веков, переданные в дар предстоятелям Русской православной церкви. Основную часть экспозиции составляют артефакты разных эпох и художественных школ: раннехристианская палестинская мозаика, византийские иконы и редкие двусторонние иконы-таблетки с изображениями святых по церковному календарю.
Музей-храм Святителя Николая в Толмачах
Действующий домовой храм в Третьяковской галерее, где музейные экспонаты стали частью церковного убранства. В главном иконостасе расположены иконы XVII века из Никольской церкви и из храма Рождества Богородицы в Кадашах. Самый древний из экспонатов — византийская икона «Богоматерь Владимирская» первой трети XII века.
Где найти своих
Одно из самых масштабных молодежных сообществ при храме Святого Мученика Иоанна Воина. Пожалуй, универсальный вариант для тех, кто хочет не только познакомиться с православной средой, но и найти компанию по интересам. В «Якиманке» работают киноклуб, театр, хор, книжное и туристическое направления, спортивные, медиа, благотворительные и творческие команды (их всего 23). Встречи проходят каждую неделю. Чтобы присоединиться, можно выбрать интересующее направление на сайте сообщества и связаться с координаторами.
Молодежное движение при храме Святого Благоверного Князя Александра Невского при МГИМО приглашает молодых людей 14–35 лет, но, как отмечается на сайте, «многие инициативы открыты для прихожан любого возраста». Участники собираются на киноклубы, литературные и поэтические вечера, разговорные встречи на английском языке, прогулки по Москве и паломнические поездки. Встречи объединения проходят каждую неделю. На сайте храма есть подробная информация.
При храме Святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки тоже действует молодежное сообщество с регулярными встречами, экскурсиями по Москве, походами в музеи и монастыри, настольными играми и совместными праздниками. Участники также собираются на встречи с интересными гостями, развивают молодежный хор и организуют ночные литургии. За анонсами мероприятий и возможностью присоединиться можно следить в Telegram.
Православная молодежная организация, среди направлений которой — исторические бальные танцы, боди-балет, шахматы, кулинарные занятия, изучение иностранных языков, обучение гитаре и вокалу, история кино, фотопрогулки и паломнические поездки. А еще в сообществе проводят вечера знакомств. Подробнее о клубе можно почитать на сайте.
При Сретенском монастыре работает, где проводят встречи, в том числе с приглашенными гостями, лекции, евангельские беседы с насельниками монастыря, совместные богослужения. Таи же можно вступить в молодежный хор и поехать волонтерить в социальные учреждения.
Актуальное расписание публикуют в Telegram-канале центра.
Если хочется совместить духовные беседы с творчеством, стоит присмотреться к этому клубу. В программе — книжные и киноклубы, театр кукол, занятия фотографией, гитарой и укулеле, настольные игры, мастер-классы и паломнические поездки. Приглашают участников от 14 лет, занятия бесплатные.
Подробнее на сайте.
Еще кое-что
Для тех, кому нравится изучать новое через загадки и задания, в Москве есть самостоятельный квест «Секреты Новодевичьего монастыря». Маршрут начинается у станции метро «Спортивная» и проходит по территории монастыря и его окрестностям. Квест рассчитан на компанию до пяти человек, занимает около двух часов и проходит без гида: задания открываются на смартфоне после покупки доступа (1300 р.). Проходить маршрут можно в удобное время, организаторы рекомендуют выбрать светлую часть дня.
Еще один способ познакомиться с православной культурой — командные интеллектуальные соревнования. Отдел по делам молодежи Московской епархии проводит общемосковский чемпионат по «Брейн-рингу» на собственный кубок. В 2026 году состоялся уже пятый сезон турнира: команды молодежных объединений соревновались в знании истории, культуры и биографий исторических личностей. За анонсами следующих игр и условиями участия можно следить в разделе молодежного служения на официальном сайте Московской епархии.
А для тех, кто хочет участвовать в сохранении православных святынь, есть добровольческое объединение молодежи при Свято-Даниловом монастыре «РеставросЪ». С 1990 года его участники помогают храмам, монастырям и историческим объектам в Москве, Подмосковье и других регионах России. Добровольцы выполняют посильные строительные, хозяйственные и вспомогательные работы, а также участвуют в выездных трудовых сменах. Анонсы ближайших мероприятий можно найти в телеграм-канале объединения.