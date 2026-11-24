Одно из самых масштабных молодежных сообществ при храме Святого Мученика Иоанна Воина. Пожалуй, универсальный вариант для тех, кто хочет не только познакомиться с православной средой, но и найти компанию по интересам. В «Якиманке» работают киноклуб, театр, хор, книжное и туристическое направления, спортивные, медиа, благотворительные и творческие команды (их всего 23). Встречи проходят каждую неделю. Чтобы присоединиться, можно выбрать интересующее направление на сайте сообщества и связаться с координаторами.