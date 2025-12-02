Самое вкусное овсяное печенье: быстрый рецепт для уютных вечеров

Текст был опубликован 17 ноября 2021 года.
Самое вкусное овсяное печенье
С самого детства это печенье разделило все человечество на два лагеря: тех, кто любит овсяное печенье — особенно с теплым молоком и на ночь, и тех, кто его не любит. Но несомненно одно — это, наверное, самое известное печенье в мире. Давайте попробуем удивить оба лагеря: для одних печенье по нашему рецепту станет самым любимым овсяным печеньем, а для других — самым вкусным.
Ингредиенты примерно на 15 печений
— Изюм светлый и темный — 195 г
— Масло сливочное (82,5%) — 195 г
— Сахар белый — 85 г
— Сахар коричневый — 175 г
— Яйца — 80 г
— Мука пшеничная высшего сорта — 180 г
— Корица молотая — 10 г
— Сода пищевая — 9 г
— Соль — 4,5 г
— Ванильная паста — 10 г
— Тонкие овсяные хлопья — 195 г
Изюм заранее промыть и замочить в кипятке на 30 минут, затем обсушить на бумажных полотенцах.
Положить сливочное масло комнатной температуры в дежу миксера, взбить до кремового состояния с помощью насадки «лопатка».
В миске смешать белый и коричневый сахар. Всыпать к маслу, перемешать в миксере до однородности. Добавить к смеси яйца комнатной температуры и ванильную пасту.
В другой миске смешать муку, корицу, соду и соль. Добавить в два приема к смеси и быстро перемешать. Всыпать овсяные хлопья, перемешать. Добавить изюм, снова перемешать. Накрыть тесто пленкой и убрать в холодильник на полчаса.
Сформировать шарики по 70 грамм.
Духовку нагреть до 160°, выпекать 12–15 минут. Не пересушить! Хранить в закрытом контейнере до трех дней.
Для этого печенья лучше использовать органические тонкие овсяные хлопья быстрого приготовления (3–4 минуты).
Изюм лучше выбирать с веточкой, не вымоченный в сиропе. Его нужно заранее очистить, промыть и замочить в кипятке.
Доставайте печенье из духовки слегка недопеченным. Вам может показаться, что печенье сырое, но, когда оно остынет, будет хрустящим по краям и мягким внутри.