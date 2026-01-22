Где есть Берешь бульон, идешь гулять: меняем кофе to-go на суп Таня Решетник Сегодня в 09:05

Фото: iko636/iStock/Getty Images

Зимой взбодриться стаканчиком чего‑нибудь горячего хочется еще чаще, но пить по 5 чашек кофе в день — не лучшая идея. Альтернатива — наваристый бульон, который тоже можно взять в стакане на вынос и отправиться гулять. По питательности он вполне может заменить перекус или даже легкий обед, а согреет не хуже рафа или капучино.

Какой бульон самый полезный Имба в мире бульонов — костный. Это отвар на костях, которые вываривают часами, чтобы получить максимальную концентрацию полезных веществ: коллагена, аминокислот, кальция, магния, железа и других. Считается, что костный (или коллагеновый) бульон хорошо влияет на пищеварение, улучшает состояние кожи и волос. Обычные бульоны — классический куриный, мясной, рыбный, овощной или из индейки — тоже полезны. Они легко усваиваются, хорошо насыщают, восполняют дефицит минералов и белка. Самый универсальный — куриный, не слишком плотный и самый нейтральный по вкусу. Где в Москве можно взять бульон в стакане «Азбука кафе» © Антон Бубликов Берем контейнер на 270 граммов прозрачного куриного бульона (208 р.) в кулинарии «Азбуки», оплачиваем на кассе в кафе и тут же просим перелить в стакан с собой и подогреть. Бульон в «Азбуке» эталонный — приятного солнечного оттенка, с легкой овощной ноткой, не плотный и без сладости во вкусе . Не коллагеновый, но тоже вполне полезный. Адреса Тверская улица, 5/6; Никольская улица, 10 и другие Часы работы Стоит уточнить в конкретном филиале «Лепим и варим» © «Лепим и варим» В сети пельменных продают наваристый куриный бульон: 169 рублей — и увесистый стаканчик у вас в руках. У бульона насыщенный вкус: зелень, немного овощей, соль тоже не жалеют . К пельменям бульон также подают — можно сразу смешать или попросить отдельно. Адреса пер. Столешников, 9, строение 1; ул. Маросейка, 9/2с1 и другие Часы работы Стоит уточнить в конкретном филиале «Дагестанская лавка» © «Дагестанская лавка» В «Дагестанской лавке» варят сытный и прозрачный говяжий бульон с чистым вкусом мяса. Подают в красивой низкой пиале (подразумевается, что его заказывают к хинкалам и чуду), но можно попросить перелить в ёмкость с собой — 250 мл как раз поместятся в средний стаканчик для капучино. Адреса Цветной бул., 15 стр. 1; Орджоникидзе, 11 и другие Часы работы Стоит уточнить в конкретном филиале Fontana © Предоставлено рестораном В Fontana готовят преимущественно римскую пиццу, но в разделе с супами есть заветные стаканы to go. Один — с ароматным куриным бульоном и зеленью (250 р.). Два других — с супами: томатным и грибным . Все они отдаются в легких стаканах с прочной крышкой, что особенно удобно для формата «на вынос». Адрес Тверская, 27, стр. 2 Часы работы 11:00–22:00 Marcelo Miracles shop&bar © Marcelo Miracles shop& bar Самый дорогой бульон в этом списке (и самый зумерский) — минималистичный стаканчик куриного отвара с овощами, петрушкой и черным перцем из бара Marcelo Miracles. За 450 рублей (самая бюджетная позиция в здешнем меню) можно получить 260 мл живительного напитка и отправиться на прогулку по переулкам Чистых прудов. Адрес Кривоколенный пер., 10, стр. 6 Часы работы ПТ-ВС: 15:00–00:00 «Братья Караваевы» © «Братья Караваевы» Самая домашняя версия — плотный куриный бульон с зеленью и яйцом. Стандартная порция — 300 граммов (195 р.). Если хотите взять с собой, нужно сразу при заказе попросить перелить в стаканчик или сделать это самостоятельно на кофе-станции. Адреса Бауманская ул., 56/17; ул. Малая Дмитровка, 15 и другие Часы работы Стоит уточнить в конкретном филиале «Рыбуем» © «Рыбуем» В небольшом стритфуд-проекте все меню крутится вокруг рыбы и морепродуктов. В разделе с супами есть настоящая редкость — бульон из осетра в стаканчике (299 рублей). Наваристый, ароматный и достаточно сытный суп, который удобно пить на ходу . Оффлайн точка на «Новослободской» работает с переменным успехом, но «Рыбуем» есть в сервисах доставки еды. Адрес Новослободская, 50/1, стр. 2 Часы работы Перед посещением стоит уточнить по телефону Чебурешная by Mironov © Чебурешная by Mironov Чебурек плюс кружка наваристого бульона — идеальное (похмельное) комбо. В «Чебурешной» все супы наливают в удобные стаканчики с крышкой. Самый легкий из них — прозрачное консоме из индейки (230 рублей), практически диетический вариант, чтобы подзарядиться на ходу. Адрес Пресненская наб., 2, ТЦ «Афимолл-сити», 4 этаж Часы работы ВС-ЧТ: 10:00–22:00, ПТ-СБ: 10:00–23:00 Подробности по теме Алкобуфеты, пельменные и шашлычные — куда в Москве идти за блюдами советской кухни