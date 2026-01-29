От французских терринов до бруклинской пиццы: 8 новых московских ресторанов

Прайм-эра Masa madre продолжается. Весь 2024 год москвичи сходили с ума по развратным сэндвичам с мортаделлой и манки-бреду с Солянки, а в 2025-м проект открыл кафе-пекарню в павильоне на ВДНХ. Там все тот же ажиотаж и очередь, а еще мудреная схема заказов: по куар-коду (но вино — только на кассе), с оплатой в приложении (но заказы разносят официанты). В остальном — благодать: мыло с ароматом хлеба в уборной, минималистичный интерьер и пекарский цех, из которого выплывают тартины и витые круассаны.