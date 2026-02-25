Все очень дорого! Но есть исключения: вот 15 мест, где обед будет стоить дешевле 1000 р.

Горбуфет «Шашлычная»
Сеть стилизованных по советские буфеты шашлычных с кружевными салфетками на столах, самообслуживанием и бутерами с килькой. Плотный обед на 1000 рублей — это люля из курицы (750 р.) плюс квашеная капуста (270 р.). За чай придется доплатить 100 рублей сверх суммы, зато хлеб дают бесплатно.
Adam
В красивом ближневосточном кафе готовят намазки-мезе с пышными лепешками и кебабы. На 1000 рублей можно взять куриный кебаб плюс простенькую намазку вроде хариссы (лепешку к ней принесут бесплатно).
В точке на Мясницкой действует меню навынос, и в нем собраны более доступные опции. Например, огромная ливанская шаурма за 350 рублей, к которой допом можно взять чечевичный крем-суп (640 р.).
«Шаурма на Басманной»
Модная шаурмичная, которую моментально облюбовали жители района и студенты из соседних вузов. Шаурма скорее ровная, чем исключительная (все же в Москве высокие требования к этому стритфуду). Брать лучше классическую куриную или фирменную с особым соусом. Цена — загляденье: от 280 рублей за увесистый сверток. Дополнить обед можно хелси-опцией — стаканом наваристого костного говяжьего бульона (100 р.). Суп — настоящая жемчужина меню: он моментально превращает сухомяточный обед на ходу в полноценный бизнес-ланч. Уложитесь меньше чем в 500 рублей да еще и гарантированно наедитесь.
Curry
Curry — сеть индийских ресторанов, которыми заправляют выходцы из Индии и куда часто захаживают сами индийцы. Назвать индийскую кухню бюджетной сложно: здесь и дорогие специи, и обилие редких ингредиентов, и исполинские порции.
Но есть исключения: например, у того же Curry работают не только полноценные рестораны, но и более бюджетные точки в формате быстрых обедов (например, возле метро «Бауманская»). Порции чуть меньше стандартных, меню тоже сокращенное, зато на 1000 рублей здесь можно заказать большой куриный ролл с овощами в пухлой лепешке или куриный шашлычок с овощами (по 490 р.) и любой суп (тоже по 490 р.) — чечевичный с тушеными овощами, томатный со специями или грибной со сливками.
«Лепим и варим»
Небольшая сеть пельменных без советского душка. В пухлое пельменное тесто закатывают начинку прямо у вас на глазах, а на стенде можно в дополнение взять морс или салат. Выбор большой: от мощных мясных пельмешек до версий с крабом, уткой или креветкой.
Самые бюджетные опции — классические мясные пельмени или вишневые вареники — выйдут в 429 рублей. К ним можно добавить стакан куриного бульона (169 р.) и два пончика в сахарной пудре (169 р.).
Maestrello
В итальянской пиццерии предлагают вполне московские бизнес-ланчи. Кроме компактной, но сытной пиццы в меню есть парочка салатов и супов. На 1000 рублей расклад такой: полноразмерная «Маргарита» (590 р.) плюс крем-суп из шампиньонов или куриный с лапшой (350 р. за каждый). Воды нальют бесплатно.
Dizengof 99
Кафе израильской кухни за последние годы превратилось в полноценную сеть, так что пообедать хумусом и фалафелем теперь можно рядом с домом. На 1000 рублей получится собрать белково-углеводное комбо из крепкого куриного бульона с лапшой (470 р.) и гигантского фалафеля в пите с овощами и хумусом (600 р.). Если успеете на обед (в будние дни, с 12 до 17 часов), можно взять готовый сет за 790 рублей: например, салат, шницель на горячее и напиток.
Lao Lee Café
Вьетнамский стритфуд стоял у истоков московской гастрореволюции, а за десять лет превратился в устойчивую и все еще бюджетную мини-сеть. Готовят с душой, порции огромные, а еда острая и добрая. Выбор на 1000 рублей — практически любой салат, немы или булочка бао (в среднем до 400 р.) плюс классический или куриный фо-бо (595 р.) либо огромная плошка риса с курицей, овощами, салатом и пряностями.
Stolovaya
Модная столовка для зумеров, где вдохновляются советским общепитом. В меню довольно много бюджетных позиций — не пролезут по цене, пожалуй, только бургеры.
На 1000 рублей рачительный едок соберет комбо из котлеток с морковной подливой (350 р.), пюре или макарон (190 р.), оливье (330 р.) и маринованного яйца (100 р.).
«Хинкали Point»
Даже хинкальные в 2026 году перестали быть бюджетным уголком мясного рая, где можно наесться на 500 рублей. Но в 1000 рублей еще можно уложиться. Набор такой: тройка хинкали (с бараниной — 140 р. за шт.) плюс куриный суп с домашней лапшой (540 р.) или овощной салат с огурцом, луком, помидорами и пряностями (510 р.). Аскетично, но сытно.
«Дагестанская лавка»
Небольшая сеть на гастромаркетах, где с тысячей рублей в кармане можно почувствовать себя в лютом прайме. Чуду — тонкая лепешка с начинкой — обойдется в 280 рублей, кружка бульона — в 100 рублей, а курзе с говядиной (горская версия пельменей) — в 380 рублей. Хватит еще и на компот из кураги (180 р.) и пахлаву (80 р.).
Вариант для самых бережливых — готовый обед горца: это, к примеру, суп дня, хлеб, курзе на выбор и компот (590 р.) или салат, хинкал с бульоном (мясо в тесте) и компот (790 р.). Кажется, что дешевле такой набор блюд выйдет только в столовой (и то не факт).
«Плов-центр»
Просторная пловная с практически центральным расположением, где редко бывает малолюдно. Место любят таксисты, модники, деловые люди и экономные. На 1000 рублей можно устроить настоящий пир: заказать порцию плова с говядиной (380 р.), салат с томатами и луком (200 р.), шурпу из говядины (380 р.) и лепешек с чайником чая на сдачу.
Используйте как универсальный совет: если нужно бюджетно перекусить, ищите ближайшую пловную в хорошим рейтингом на картах. Здесь наверняка будет дешево, порции порадуют щедрыми размерами, а большое количество хороших отзывов — весомая гарантия отличного качества еды.
CVC
Недорогие китайские забегаловки — настоящие спасительные островки в городе, где средний обед давно вышел за пределы 2000 рублей. Плюс CVC не только в огромных порциях и низких ценах (для китайских мест это скорее база), но и в расположении: часть точек работает в центре.
На 1000 рублей выйдет королевский обед: огромная тарелка супа том-ям (500 р.) плюс лапша с курицей, говядиной или креветками (400–500 р.). Не менее убойное комбо — рамен или фо-бо (460–480 р.) плюс курица в кисло-сладком соусе с порцией риса (520 р.). В целом редкое блюдо в CVC стоит дороже 500 рублей, так что собрать обед из супа и горячего или салата и горячего — простая задачка.
«Рынок и общепит»
Еще один оплот доступной ближневосточный кухни с несколькими точками в Москве. Хорошая стратегия, если на обед не больше 1000 рублей, взять плошку сверхсытного хумуса (445 р.), к которому идет пухлая лепешка, и мощнейшую курицу в пите с овощами и соусом (565 р.). Есть легкий перегиб по углеводам, зато экстремально сытно и достаточно вкусно.
Родственный проект «Рынка» — «Братья Караваевы», у них общий владелец. Здесь обед может выйти еще дешевле, но это вы знаете и без нас.
«Чихо»
Адаптированная китайская кухня, чистенький интерьер и скоростная подача — «Чихо» спасает, когда нет сил на ехать в трушные китайки и продираться сквозь сложности перевода с русского на китайский.
Цены оптимистичные: закуска плюс горячее или суп и горячее выйдут в заветные тысячу рублей. Из комбинаций: кисло-острый или пряный куриный суп (480 р.) плюс курица гун-бао или курица с ананасом (650 р.) с увесистым шариком риса. Из других доступных комбо — закуска (в среднем до 450 р.) и огромная плошка лапши со всякой всячиной (от 550 р.).
Есть уже собранные обеды (по будням, с 12 до 16 часов), самый дорогой стоит ровно 1000 рублей: в нем холодный чай, битые огурцы или шашлычок из курицы, рисовая лапша с овощами, жареный рис или вонтоны, суп на выбор и жареное молоко на десерт.