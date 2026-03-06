Орем Анну Асти, едим бутерброды с колбаской: 10 заведений Москвы с караоке

Сеть с вайбами 90-х от Сергея Жукова. Тут и рюмочная, и караоке, и вечеринки в стиле советского фильма «Девчата». Есть формат песенных вечеров для экстравертов: караоке проходит в общем зале (бронь столов обязательна), с ведущим и тематическими песнями. Выступать придется перед всем залом — но можно петь всей компанией. Из любопытного: музыкальное лото, где нужно слушать популярные треки и отгадывать их. Понравится тем, кто к публичным выступлениям еще не готов.