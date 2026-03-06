Орем Анну Асти, едим бутерброды с колбаской: 10 заведений Москвы с караоке

Караоке-бар Nomer
Караоке и бар с дистиллятами под одной крышей придумали главные зумеры-тусовщики Москвы: основатели бара «Ровесник», бильярдной «Дорожка» и бистро Skrepka. Интерьер — минималистичный, с «отельным» лоском. На входе «стойка регистрации» и бар, дальше пять караоке-комнат и общий зал-лобби, где мешают коктейли можно послушать живое выступление смельчаков.
Музыкальная коллекция — от попсы нулевых и более ранних хитов до тяжеляка, российских исполнителей и музыки двадцатых. В коктейльной карте — дистилляты, которые делают в собственной лаборатории, эссенции (крепкие напитки, но с меньшим градусом, чем настойки) и околоклассические коктейли.
Бронировать комнаты стоит сильно заранее: стоимость — от 1500 рублей.
Японский ресторан Izumi с караоке в кабинках
Караоке на японский манер: там мало поклонников публичных выступлений, зато много любителей попеть в небольших комнатах под хорошую еду и алкоголь. Izumi — образцовая адаптация: помимо основного зала со столиками в ресторане есть несколько комнат с караоке-системами, микрофонами, телевизорами и столами на компанию. Еду и напитки можно заказать сюда же. Брать нужно, конечно же, рамен, гедза и всевозможные мини-закуски в стол: эдамаме, корень бамбука, капусту с кунжутным соусом и жареные баклажаны.
Петь предлагают на русском, японском, английском, французском и других языках. В библиотеке собраны как поп- и рок-хиты, так и музыкальные новинки и понятная попса. Сами комнаты разного размера — самая большая вмещает до 20 человек.
Бронировать лучше заранее, цена вопроса — от 1200 рублей.
Бар-рюмочная «Евгенич»
Сеть с вайбами 90-х от Сергея Жукова. Тут и рюмочная, и караоке, и вечеринки в стиле советского фильма «Девчата». Есть формат песенных вечеров для экстравертов: караоке проходит в общем зале (бронь столов обязательна), с ведущим и тематическими песнями. Выступать придется перед всем залом — но можно петь всей компанией. Из любопытного: музыкальное лото, где нужно слушать популярные треки и отгадывать их. Понравится тем, кто к публичным выступлениям еще не готов.
По еде и напиткам «Евгенич» — типичная стилизация под советскую рюмочную: настойки, чебуреки, помидоры с сыром и чесноком, пельмени и ассорти бутербродов. Под российскую эстраду 90-х залетает на ура.
Трехэтажный японский ресторан Ramenland
Мега-раменичная — самый большой проект сети Ra’men. В Ramenland несколько этажей, причем верхний организован по принципу общей гостиной с настолками и большими столами на компанию. Также есть комнаты для камерных посиделок и мероприятий — всего их пять, каждая оформлена в своем стиле. Есть, например, плюшевая, ретро-зал или вечериночная с диско-шарами. В каждой комнате — плейстейшн, игры и караоке-система, чтобы поорать любимые хиты с друзьями. Аренда — 4 000 рублей за час.
В комнату можно заказать еду и напитки по стандартному меню Ramenland: рамен, роллы, лапшу и рис, японские мини-закуски или даже пиццу.
Корейский ресторан с караоке-комнатами Hite
Корейская версия караоке — небольшие комнаты, где можно собраться компанией и поорать любимые треки, заедая лапшой и кимчи. Комнат немного, но они есть в обеих точках сети. Бронировать лучше заранее.
В музыкальной библиотеке — треки на на русском, английском, корейском, китайском и других языках. Из приколов: все комнаты оборудованы встроенными в столы мини-жаровнями для корейского барбекю. Когда устанете петь, можно самостоятельно приготовить мясо, овощи, морепродукты или рыбу на огне.
Стоимость аренды караоке-комнаты — от 1 500 рублей за час.
Караоке-бар Singer
Караоке-клуб за последние пару лет разросся до мини-сети: у проекта три точки в Москве. Самая симпатичная — в историческом особняке 1885 года постройки на Пятницкой. Здесь и в других караоке-барах интерьер из фильмов про гангстеров и вайбы «Мулен руж». Под караоке отведены общие залы — садитесь за столик, заказываете еду и занимаете живую очередь, чтобы спеть перед всеми гостями. Для подстраховки есть звукорежиссер, который вместе с гостями вытягивает любые песни.
Кухня у Singer Bar на Пятницкой общая с соседним «Черетто море»: готовят карпаччо из гребешка, теплый салат с осьминогом, спагетти с ракушками, запеченную камбалу и прочую морскую классику. В двух других локациях кухня тоже средиземноморская.
Отдельно оплачивать караоке не нужно, главное — забронировать стол и заказать что-то из еды или напитков.
Бар «Сплетни» by Anna Asti
Ресторан и караоке-бар от исполнительницы, чьи песни чаще всего орут в микрофон во всех караоке страны. Отдельных комнат нет, только общий зал, где попеть можно в режиме живой очереди. Главное — заранее забронировать стол. Дальше дождаться своей очереди и выбрать трек вместе со звукорежиссером. Есть бэк-вокалисты, которые помогут вытянуть любую песню.
Сюда же, за столик можно заказать еду и напитки. В меню много компактных закусок, которые не отвлекут от музыки надолго, — тартары, паштет с брусничным соусом, батат или картофель фри. Плюс блюда на компанию, которые удобно шерить, и несколько горячих позиций с уклоном в Средиземноморье. Есть и большая коктейльная карта, чтобы раскрепоститься перед треком. Выбирать советуем из пяти фирменных коктейлей, названных как треки Анны Асти. В этом есть свой шик.
Караоке-вечеринки в клубе «16 тонн»
Караоке-вечеринки «Рокикараоке» проходят каждую неделю по пятницам и субботам. Петь предстоит по-взрослому, как настоящие музыканты, — на сцене «16 тонн». Но с плейбеком: фоновой дорожкой будет идти не только музыка, но и поддерживающий вокал, чтобы вытянуть самые сложные моменты песни.
Другой вариант — спеть по-настоящему, но с поддержкой лайв-бенда: кроме вас на сцене будут профессиональные музыканты, которые не дадут оплошать. Музыка в библиотеке, понятное дело, с уклоном в рок, но им одним не ограничивается.
Зрители в ожидании своей очереди размещаются за столиками. Сюда же можно заказать еду. Меню в «16 тоннах» ностальгическое и довольно объемное для клуба. Есть понятные салаты вроде «Цезаря», сэндвичи и брускетты, супы в диапазоне от том яма до борща, всевозможная снедь в кляре, паста, пицца, бургер и стенки.
Чтобы попасть на караоке, нужно оплатить столики, цена — от 1 500 рублей.
Бар Summer Punch
Бар с караоке и вечеринками — проект стендап-комика Сергея Орлова. По выходным здесь проходят тусовки в духе нулевых и с названиями вроде Cool Girl (отсылает к ностальгическому журналу), Дискотека MTV или Flashback Party 2000.
За вечер можно попасть на музыкальное лото, стендап, а после остаться на вечеринку с караоке. Поют в общем зале, перед зрителями, но с бэк-вокалом для поддержки. Треки — в основном попса с вайбом поздних 90-х и нулевых.
Меню для бара прямо-таки огромное: сэндвичи, закуски и салаты в азиатском стиле, блюда на воке, рамен и лапша. Есть нехитрые коктейли и пиво.
Караоке-клуб Grammy's
Люкс-караоке с интерьером в стиле дорогого отеля и неоновой подсветкой. Есть по-настоящему роскошное предложение — мега-зал на 70 человек, который чаще всего арендуют под свадьбы и дни рождения (но кто мешает спеть в нем!).
Плюс три зала поскромнее — на компанию до 20 человек. В музыкальной библиотеке российские и зарубежные хиты, новинки и приятное ретро. В комнату можно заказать еду и напитки: есть меню с акцентом на средиземноморскую кухню плюс дорогой алкоголь.
С четверга по воскресенье, чтобы попасть в караоке, нужно забронировать стол и внести депозит — 30 000 рублей — эту сумму можно потратить на еду, напитки и кальян. В остальные дни депозита нет, главное — забронировать столик.