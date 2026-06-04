Сэндвичная и бейгельная, французское бистро, идзакая: лучшие новые рестораны Москвы-2026

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«Нюанс»
Новый модный двор Столешки — не тот, где Тото и «Круглый шар», а соседний, с раменной Found и кофейней Skuratov, — продолжает обзаводиться гастрорезидентами. В конце мая здесь работало французское бистро «Нюанс» (отличная лингвистическая пара соседнему ресторану «Дебют»).
Проект принадлежит Алексею Ольховому (Yauza, «Радио», «Оригинал», ДК «Альфа Кристалл», «Рестик»), кухней руководит с авторской бренд-шеф Андрей Лапин, а само пространство поделено на несколько частей. Есть зал для больших компаний, свиданческое пространство со столиками на двоих и двойная веранда — крытая с мансардными окнами и летняя уличная.
В меню — обаятельные твисты на тему французской кухни: террин из кролика с виноградным конфи, сливочная похлебка с треской, кассуле с уткой и чесночным багетом или паста с соусом из базилика и страчателлы. Ко всему этому — вино по бокалам и шесть симпатичных авторских коктейлей с русско-французским вайбом: например, «Поль Гоген» с ромом и маракуйей или «Вишневый сад» с мартини, вишней и горечавкой.
Dodgу
Антон Грошиков открыл пару заведений в Воронеже, а потом ворвался в Москву и обаял всех пухлыми сэндвичами. Новый Dodgy — уже не просто сэндвичная, а проект посолиднее, почти бистро. Внутри столики с венскими стульями, стойка для заказов и открытая кухня. Кроме сэндвичей-гигантов (лучшие — а-ля «Цезарь» с курицей или нежнейший с мортаделлой и песто) готовят зеленые салаты, компактные закуски, здоровенный шницель и два вида пасты, острую с сычуаньским перцем и качо-э-пепе.
Bus
Новый проект Lucky Group (Eva, Koji, Loro, Lucky Izakaya Bar, Jun и другие) — это модный хенд-ролл-бар с саке и пивом, который команда открыла на месте не выстрелившего ресторана Santi. От него в наследство достался и интерьер, который чуть подновили.
В меню — четыре основных блока: хенд-роллы, гедза, рамены и спешелы от шефа. Хенд-роллы с тунцом и пряным гребешком, сигары (длинные роллы) с угрем или вагю и открытые роллы со всем на свете крутят прямо на глазах у гостя.
Из хитов (помимо любых роллов, они в равной степени хороши) — гедза с вагю и трюфельным понзу и капучино-рамен. Дорого, порции небольшие, но рилсоемкие и вкусные. На кранах — фирменный лагер плюс авторские коктейли и саке в коктейльном меню.
Ima
Новый ресторан неутомимого Аркадия Новикова, на этот раз — в «Зарядье» и с японской кухней. Шеф-повар Такуми Вада-сан ставит во главу угла качество продуктов и готовит моноблюда без лишних элементов. Тунец, васаби, водоросли и рис летят спецрейсами из Японии, остальные продукты заказывают у проверенных российских поставщиков.
Подают изящные минималистик-суши, шашлычки кусияки, умами-супы, рыбу и мясо на жаровне робата и множество блюд на гриле — от риса с угрем до чилийского сибаса с манго-соусом. В барном меню 37 видов саке и 8 авторских коктейлей с отсылками к паназии от Даниила Манусьянца. Парадная кухня с парадным интерьером и нарядными гостями — недешевое место тянет на выход по особому случаю (лучше всего — в день получки).
Cazaban
Французское бистро от винодельни Domaine de Cazaban. Работают в нескольких направлениях сразу: с утра это светлая кофейня-пекарня с отличным капучино, свежими круассанами, дэнишами и сборными завтраками.
После обеда фокус внимания смещается на вино и основательный комфорт-фуд с французским акцентом. Готовят зеленые салаты с лангустинами, программный луковый суп, бургеры с картофелем фри и соусом тартар, пасту с вонголе и солидные стейки. Вина — с собственного хозяйства и не только, выбор внушительный.
AF
Старший бар и ближайший сосед бара If — новое винное бистро AF. Как и в первом проекте, все вертится вокруг музыки, хороших диджей-сетов и общего чиллового вайба. Винная карта и меню тоже заточены под светское вращение: множество вин по бокалам со всего света, чтобы фланировать с напитком в руках от столика к столику, плюс компактные закуски. За кухню в AF, как и в IF, отвечает Александр Ретуев. Готовят пате из цыпленка с бренди, ростбиф с пате из грибов шиитаке, острые перчики с домашними чипсами, клаб-сэндвич и фаршированные яйца — практически все удобно есть руками промеж беседы.
Omа
Не путать с Ima (см. выше) — в Oma специализируются на мясе и стейках в частности. Основатель проекта — создатель проекта El gaucho Михаил Гохнер называет новое место современным стейк-хаусом баскской школы. Идея проекта родилась в путешествии: чтобы найти идеальную формулу вкуса, Гохнер вместе с шеф-поваром Александром Третинниковым отправились в Страну Басков. Результатом этого путешествия стал ресторан, объединивший точный океанический минимализм севера Испании с традиционной южноамериканской техникой готовки мяса асадо.
В закусках — блюда из печи и на огне: пирожки эмпанадас с камчатским крабом или с тягучим сыром, фуа-гра с опаленной бриошью или хрустящая картофельная тортилья с черной икрой. В разделе с асадором — все виды стейков, от рибая до чурраско, к которым отдельно можно взять кукурузу на гриле, перцы рамиро или картофельные оладьи. Дорого, но любопытно и нажористо.
«Артист»
Нарядный ресторан при Московском театре Олега Табакова на Чистых прудах. Проект запустила ресторанная группа Folio Group (Due Forni, Biwon). Место камерное: приглушенный свет, темное дерево, арочные зеркала и мозаика на полу создают ощущение не театрального буфета, а секретной библиотеки.
На кухне делают ставку на понятный комфорт-фуд с вкраплениями паназии. В меню — карпаччо из цветной капусты с трюфелем, феттучини с лососем и брокколи в сливочном соусе, сибас на гриле с имбирем и пореем, перепелка карааге с трюфельным соусом и карпаччо из лосося с листьями шисо.
Limbo
Просторный домик при новом ЖК с собственным пекарным цехом и бистро при нем. Limbo — совместный проект шефов-иностранцев Тома Халпина и Глена Баллиса, которые знают все о хорошем тесте и булках. В компактном зале с видом на пекарный цех (можно посмотреть, как готовят канеле и круассаны, например) 15 столиков плюс барная зона и витрина с выпечкой.
Меню небольшое: тартары, бургеры и паста, пате с ремесленным хлебом и зеленые салаты. Плюс пицца — всего пять видов, на тонком тесте. Есть острая пепперони с халапеньо и чили-медом, пицца с тамбовским окороком и шампиньонами или сырная нью-йоркская. Все отличные.
Core Bistro
Симпатичное бистро в проверенной локации — когда-то здесь же работала бургерная Burger Brothers, положившая начало гастрореволюции 2010-х. Теперь наверху офис и чилл-зона архитектурной студии Core, а на первом этаже — компактная рассадка и ажиотаж по вечерам.
Меню небольшое, в нем понятный комфорт-фуд вроде бифштексов с перечным соусом, гриль-чиза с томатами, пасты и шницеля с зеленью. Есть пиво и вино, а по утрам готовят яичные завтраки и сырники. В общем, заполучить такое ровное и понятное место у дома — мечта.
«Жан-Жак»
Культовое место 2010-х к началу пандемии оказалось в забвении, но в 2026 году за проект взялось новое поколение. Маша Борисова (дочка основателя «Жан-Жака» Мити Борисова) и Даша Прибищук (креативный продюсер) перепридумали культурную программу, бартендер Иван Семченко обновил коктейльную карту, а управляющая Татьяна Рубинштейн — винную карту; за кухню взялись Саша Гарагуля и Михаил Прусаков.
За столиками теперь — старинные завсегдатаи и молодняк, прослышавший про новое модное место буквально вчера. По вечерам — диджей-сеты и прочие увеселения, веранда — битком.
В меню сохранили улиток и френч-стейк, но освежили рецепты, а заодно добавили джанк-фуда и даже ввели завтраки. Цены из 2010 года уже не вернуть: френч-стейк с картофелем фри возьмут 990 рублей, а вот каберне-совиньон — все еще посильные 400 рублей за бокал.
Nephew
Каждое лето у москвичей появляется новая гастро-фиксация — место, куда стоит очередь в любой день недели. Если год назад модные горожане ломились в кофейню «Чапа», где к обеду оставались пустые прилавки с выпечкой, то этим летом будут обивать пороги бейгльной Nepweh.
Проект — микроскопический поп-ап рядом с баскетбольной площадкой на Покровке. Внутри — прилавок для заказов, у входа — россыпь стульев. Готовят только бейглы: в пухлые шайбы добавляют лосось с крем-чизом (990 р.), бейгл с узбекскими томатами и оливковым маслом (640 р.) или с арахисовой пастой (650 р.). Плюс делают кофе с собой. Вкусно, но с открытия — очередь, а к обеду — солдаут.
DNA на Спиридоновке
Панк-пекарня уже несколько лет работает на заводе «Кристалл» и по выходным собирает на свои завтраки с сэндвичами и кардамоновые булочки половину модной Москвы.
У проекта уже были попытки выйти за пределы завода — поп-ап работал в Katomka на «Маяковской». А теперь полноценная вторая пекарня есть на Патриках. Открылись в лучшей части района, ближе к Никитским и на месте бистро Nude (важный проект для Москвы 2010-х). Внутри довольно много места, можно позавтракать или перекусить сэндвичем за столиком или взять дэниш с грибами или маковую бабку и фильтр и отправиться на прогулку.
Jep
Дорогой ресторан с вайбом галереи современного искусства и итальянской кухней. Расположен в элитном ЖК Carre Blanc на Пречистенской набережной, внутри — мрамор, графичная шахматная плитка на полу и почти музейная развеска картин на стенах. Пространство изначально задумывалось не только как ресторан — здесь проходят выставки и лекции.
За меню отвечает Александр Дронов, раньше работавший в Probka. В Jep тоже удалось перенести вайб добротной домашней Италии: готовят карпаччо из гребешка с черной икрой и крудо из розовой креветки, брускетты с крабами, рыбу на гриле и пасту. Винную карту составляла Влада Лесниченко, в ней как классика, так и диковинки от малых хозяйств, многое — по бокалам. Недешево, но для эффектного свидания место подходит идеально.
«Дом Собраний Кай-Кан»
Целый подземный квартал за скромной вывеской «Дом собрания». Внутри — лабиринт из узких улочек и диковинками со всего света: барные стойки из бетонных блоков, неоновые вывески, дорожные знаки, винтажные магнитофоны и целая остановка из Сибуи.
Тут же работает несколько спотов, чтобы поесть и выпить. Есть сэндвичная Sando с кацу-сэндвичами на пухлом японском хлебе, моти и сладкими рулетами; гедза-бар с десятком вариантов пельменей в тонком тесте и раменами и идзакайя с внушительным выбором пива.