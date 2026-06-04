Сэндвичная и бейгельная, французское бистро, изакайя»: лучшие новые рестораны Москвы 2026

Проект принадлежит Алексею Ольховому (Yauza, «Радио», «.оригинал», ДК «Альфа Кристалл», «Рестик»), кухней руководит с авторской бренд-шеф Андрей Лапин, а само пространство поделено на несколько частей. Есть зал для больших компаний, свиданческое пространство со столиками на двоих и двойная веранда — крытая с мансардными окнами и летняя уличная .



В меню — обаятельные твисты на тему французской кухни: террин из кролика с виноградным конфи, сливочная похлебка с треской, кассуле с уткой и чесночным багетом или паста с соусом из базилика и страчателлы. Ко всему этому — вино по бокалам и шесть симпатичных авторских коктейлей с русско-французским вайбом: например, «Поль Гоген» с ромом и маракуйей или «Вишневый сад» с мартини, вишней и горечавкой.