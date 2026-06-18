Вака Вака эй эй: 16 пабов и баров с трансляцией матчей Чемпионата мира по футболу

В Tap & Barrel регулярно показывают футбольные и другие спортивные трансляции, Чемпионат мира не станет исключением. На кранах — 30 сортов пива, примерно столько же — бутылочного в холодильниках. В меню микс европейского комфорт фуда с традиционными британскими пабными блюдами : предлагают плато с креветками, пастушьи пироги, куриные крылья, колбаски и ребра. Сейчас еще можно застать сезон корюшки. Столы можно (а во время чемпионата нужно!) бронировать заранее.