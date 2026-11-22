«Турандот»
Начнем с тяжелой артиллерии. В ресторан паназиатской кухни с дворцовыми интерьерами на Тверском бульваре стоит вести маму за пельменями с морским гребешком и лососем, осидзуси с угрем и фуа-гра, хумусом с крабом и трюфелем, а также согревающим борщом со спелой вишней и круассанами с фуа-гра. Атмосфера здесь вполне соответствует праздничному поводу: лепнина на потолках, росписи, хрустальные люстры, антикварная мебель, винтажная посуда и деревянные панели.
«Белуга»
Утро, которое мама еще долго будет вспоминать с улыбкой, можно начать с «Завтрака бурлака» с видом на Исторический музей. Правда, праздничный день придется начать попозже: легендарный завтрак в «Белуге» подают с 13:00 до 22.00, а бронировать его нужно накануне. В сет входят традиционные волжские закуски: икряники, соленья, картофельные чипсы, паштет из подкопченного леща, яйца, сметана, черная икра и большая бутылка игристого.
«Красивый вид, нарядный зал и русская кухня. Хороший повод устроить маме настоящий выход в свет — чтобы она надела любимое платье, а я весь вечер за ней ухаживал».
Для более привычного меню Егор Калинин советует «Dr. Живаго», а для сюрприза — White Rabbit с панорамным видом на Москву.
Kalabasa
В ресторане-кондитерской можно не только провести вечер с мамой, но и выбрать для нее красивый и вкусный подарок. К 29 ноября в Kalabasa подготовили праздничные наборы из мадленок, трюфелей, ирисок, печенья, макарон и мармелада. Если решите остаться на ужин, обратите внимание на тартар с жемчужным луком, равиоли со щукой, креветкой и песто, пасту с индейкой в сливочном соусе и фирменный дачный салат с овощами.
Manul
Еще один ресторан с видом на Красную площадь, но на этот раз — с кухней народов Сибири. Manul понравится тем, кто любит блюда из дичи, приготовленные на живом огне, и традиционные рецепты с берегов Енисея. На ужин стоит заказать оливье с чавычей и красной икрой, пончики с томленой утиной ножкой, рыбный пирог с соусом из дикоросов и кундюмы с грибами и трюфельной сметаной.
Maya
Вместе с мамой можно отправиться в гастрономическое путешествие по Южной Америке: кухня Maya вдохновлена первобытной культурой и традициями народов континента. Здесь готовят мясо, подают красивые коктейли и предлагают несколько видов севиче. Если собираетесь отмечать праздник большой семьей, выбирайте блюда на компанию: клаб-стейк с рагу из диких грибов, королевскую камбалу из дровяной печи или лопатку горячего копчения.
Olluco
Если мама и без вашего участия часто бывает в ресторанах, к праздничному ужину стоит подойти с особой ответственностью. Экспериментальная кухня Olluco подойдет для такого случая: в меню есть несколько дегустационных сетов с винным и безалкогольным сопровождением. Каждая подача выглядит как произведение искусства, а комментарии официанта помогают разобраться в деталях. Так семейный вечер превратится в увлекательное гастрономическое приключение.
«Удивить маму можно в гастротеатрах вроде Chef’s Table и Krasota. Поностальгировать — за завтраком в „Dr. Живаго“. А открыть для нее новую кухню — в корейском или китайском ресторане с хот-потом, например Feifan».
Свое любимое гастрономическое воспоминание Натали Дмитренко связывает с маминым праздничным тортом: «На каждый день рождения мама готовила торт с тремя коржами — ванильным с изюмом, маковым и шоколадным, со сметанным кремом внутри и сгущенкой, взбитой с маслом, снаружи. Мы крутились на кухне до ночи. Я пробовала много десертов, но тот самый вкус детства не встретила ещё ни разу».
Ivanka
Ужин с панорамой на Москва-Сити — всегда хорошая идея, особенно если хочется пригласить маму в красивое место с понятной и качественной кухней. Для праздничного вечера подойдут плато морепродуктов с морскими ежами, гребешками и устрицами, а также плато сашими из лосося, хамачи, угря, тунца и гребешка. И, конечно, можно взять по бокалу игристого.
«Айна»
В «Айне» маму обещают окружить заботой и накормить комфортной едой. Пригласите ее на большой татарский завтрак, в котором аутентичные рецепты сочетаются с современной интерпретацией шеф-повара. В сете на двоих — десять позиций: яичница тэбэ с домашним сыром, кыстыбый с картофелем, эчпочмак с говядиной, копченая утиная грудка, казы, суп токмач с домашней лапшой, традиционные татарские сладости и душистый чай с травами и молоком.
«Dr. Живаго»
Берем маму под руку и отправляемся на обед в гранд-кафе на первом этаже отеля «Националь». С видом на Кремль блюда современной русской кухни могут показаться особенно вкусными. В меню стоит обратить внимание на грузди в сметане, салат с вяленым гусем, хурмой и грецкими орехами, мимозу с угрем и заливное из кролика. На горячее — осетрину по-московски или палтуса с красной смородиной и кабачками.
«Мама живет в Костроме и нечасто бывает в Москве, но, думаю, она особенно оценила бы кухню „Dr. Живаго“ — она ей близка. Еще сводил бы ее в „Белугу“ по торжественному поводу и в свой любимый китайский ресторан „Фу Сян“, где подают максимально аутентичную кухню, которую я полюбил во время работы в Китае».
С семейными праздниками у Романа ассоциируется и мамино фирменное блюдо — мясной рулет из лосятины с яйцом: «Для меня он навсегда связан с музыкой, хорошим настроением, подарками и временем с семьей. Подумываю ввести в „Белуге“ блюдо по мотивам этого рулета».
«Машенька»
Еще один вариант для знакомства с современной русской кухней. Здесь не стоит искать навязчивых отсылок к советской классике, зато можно попробовать новые прочтения привычных блюд. Обратите внимание на перловую кашу с белыми грибами и черным трюфелем, голубчики из краба и палтуса с крем-брюле из цветной капусты.