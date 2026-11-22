В ресторане-кондитерской можно не только провести вечер с мамой, но и выбрать для нее красивый и вкусный подарок. К 29 ноября в Kalabasa подготовили праздничные наборы из мадленок, трюфелей, ирисок, печенья, макарон и мармелада. Если решите остаться на ужин, обратите внимание на тартар с жемчужным луком, равиоли со щукой, креветкой и песто, пасту с индейкой в сливочном соусе и фирменный дачный салат с овощами.