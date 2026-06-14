Текст был опубликован 17 июля 2020 года.
«Me, Myself & I»
«Люди привыкли считать, что им нужно хранить мысли при себе, чтобы не сболтнуть что‑нибудь глупое. Эта песня о том, что я скорее скажу что‑нибудь глупое, чем совсем ничего не скажу. В настоящий момент я учусь фильтровать свои мысли, настраиваться на лучшее, но я все же лучше скажу хоть что‑нибудь, чем промолчу. Это может быть немного чересчур, но это действительно вызывает очень честную реакцию».
«1993 (feat. Little Ricky ZR3)»
«Рики Робинсон — это Little Ricky ZR3, единственный приглашенный исполнитель на моем дебютном альбоме. Я не слушаю много музыки. Единственный настоящий артист, с которым я сейчас имею дело, — Little Ricky ZR3. Этот чувак полностью живет в своем собственном мире. Я искренне считаю, что в течение нескольких лет он станет самым популярным исполнителем на планете. Песня рассказывает о взрослении. Я падал лицом в грязь всю свою жизнь, но это меня никогда не останавливало. При рождении мне дали имя Оливер Три».
«Cash Machine»
«Последние три года я провел в путешествиях по миру. И все, что у меня есть, помещается в большой поддельный чемодан Gucci. В чемодан и рюкзак помещается вся моя жизнь. Если вы думаете, что вам нужны деньги или материальные предметы для счастья, то я честно считаю, что с вами что‑то не так и с вашей головой тоже. Мы растрачиваем лучшие годы нашей жизни, гоняясь за деньгами, чтобы купить вещи, которые нам не нужны. Это абсурд».
«Let Me Down»
«Я написал эту песню через пару дней после того, как в Лос-Анджелесе объявили карантин. Мне пришлось отменить релиз альбома из‑за COVID-19. Я не мог снимать видео, так что все перенеслось. Я не мог поделиться своими треками без подходящей визуальной поддержки. Этой песней я прошу прощения у своих фанатов.
Я подвел людей и написал песню, в которой прошу меня простить. В конечном счете мне все равно, простят они меня или нет. Они могут сделать любой выбор. Это не моя проблема, но неплохое напоминание о случившемся».
«Miracle Man»
«В песне «Miracle Man» я хочу сказать, что вам не стоит проводить жизнь в ожидании чуда. Вам нужно выйти на улицу, запачкать руки, опозориться. Если вам этого хочется, следуйте моей простой инструкции из трех частей. Первое: проснитесь, черт возьми. Второе: поднимите задницу с дивана. И третье: идите и делайте это дерьмо. В основу песни легла история из начальной школы. Сестра одного мальчика, Дэнни Стромболи, могла утонуть. Она тонула в озере и не умела плавать. Она была одна, она кричала, а вокруг — ни спасателей, никого. Так что я побежал туда, запрыгнул в воду, доплыл до нее и вынес ее обратно на берег. И я подумал: «А что, если кто‑то просто бы молился о ее возвращении? Я должен был ждать, надеясь, что кто‑то придет и спасет бедную девчушку, или должен был спасти ее сам?»
«Bury Me Alive»
«Bury Me Alive» — история о том, как я [употребил запрещенные наркотические вещества] во время семейного отпуска на фестивале Burning Man. Я думал, что у меня передоз, и был убежден, что я умер. Я наблюдал за собственными похоронами. В итоге я голый бежал по пустыне в течение шести часов и действительно чуть не умер той ночью. В моей жизни был период увлечения наркотиками, тогда я дошел до дна. После того опыта я понял, что это неподходящий жизненный путь».
«Alien Boy»
«Песня „Alien Boy“ посвящается всем инопланетным мальчикам и инопланетным девочкам. Человеческий опыт — невероятно странная штука. Большинство из нас в какой‑то момент жизни чувствуют себя инопланетянами. Мы чувствуем себя изгоями, но в конечном счете кто хочет быть нормальным? Эта песня — о принятии своей настоящей личности, о том, что ты разрешаешь себе сиять».
«Joke’s Оn You!»
«Никогда не судите о книге по обложке. Я видел, как люди обращаются с тобой из‑за того, что ты выглядишь по-другому, немного не вписываешься в рамки. Я замечал токсичную энергию, в которой люди воплощают свою собственную неуверенность и неудовлетворение жизнью. Многие люди не могут посмотреть в зеркало и сказать: „Я люблю себя. Я могу принять себя. Несовершенства делают меня прекрасными, делают меня самим собой“. Вам нужно научиться любить себя, научиться смеяться над собой и, черт возьми, перестать воспринимать себя настолько серьезно».
«Again & Again»
«Мы все подвержены привычкам. Наши жизненные схемы часто повторяются — иногда это хорошо, иногда не очень. Если мы не учимся на ошибках, то будем повторять их снова и снова. Но человеческий мозг настолько силен, что он может выявить негативные паттерны и создать новые, улучшенные варианты. У нас есть возможность поменять прошивку мозга. Даже бывший наркоман может превратиться в абсолютного трезвенника. За одну ночь ничего не происходит, но все начинается с осознания проблемы.
«Waste My Time»
«Little Ricky ZR3 сыграл на скрипке, которая звучит в конце песни. Он сыграл на скрипке и альте, а затем повторил это на виолончели — получилось невероятно. Смысл песни в том, что время — самая драгоценная и желанная вещь на свете. В сутках не так много часов, чтобы мы занимались тем, что нужно. Я хочу сказать одну вещь: делайте то, что хотите. У вас очень мало времени, и вам надо глубоко осознать это».
«Jerk»
«Эту песню я написал, когда побывал в гостях у [диджея] Marshmello. Я записал ее вместе с ним и моим звукорежиссером. В тексте я рассказываю о том, что мы все встречались с парочкой придурков. Каждый из нас пересекался с такими людьми, которых надеется больше никогда не увидеть. Но важно понимать, что мы все были придурками в какой‑то момент жизни тоже. Это палка о двух концах, но это все же песня о людях, которых вы не хотите больше видеть».
«Hurt»
«В детстве я участвовал в соревнованиях по самокатному спорту. Я занимался этим пару лет. Во время полуфинала я ехал по 25-футовой (7 метров) дороге на скорости 35–40 миль (56–64 км) в час. Я мчался сломя голову, и внезапно из ниоткуда вылетел этот чертов камешек. Я ударился и взлетел на высоту 12–13 футов (3,6–3,9 метров). Я вытянул обе руки, чтобы остановить падение, и, конечно же, я сломал левое запястье, правое запястье и тот сустав, который соединяет палец ноги и ладонь. У меня было сотрясение мозга. Были небольшие ссадины. Правой рукой было тяжело пользоваться, но на левой оставались хорошие пальцы, так что я научился продюсировать музыку.
И первой песней, которую я написал, стала «Hurt», рассказывающая об этом опыте».
«Introspective»
«Песня „Introspective“ о том, как люди теряются в собственных мыслях. Иногда у нас есть мысли, которые мы хотим держать при себе и которыми не делимся с другими. Иногда у нас не находится подходящих слов. Иногда этих слов не существует. Иногда у нас есть предположения. Иногда мы прокручиваем в голове миллион сценариев, а это далеко не лучший метод. Не накручивайте себя. Не проводите слишком много времени, думая о том, как плохо все может обернуться. Просто вставайте, приготовьтесь и идите, делайте это».
«I’m Gone»
«Конец. Это первый и последний альбом Оливера Три.
Я собираюсь плавно перейти к следующему этапу и уйти из музыки. В настоящий момент у меня нет никакого интереса записывать альбом за альбомом для этих сопливых фанатов, людей, которые говорят ерунду и делают мою жизнь жалкой. Я посвятил этому искусству всю свою жизнь и творил для них. Я, черт возьми, закончил. Я ухожу».
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