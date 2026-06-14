«В песне «Miracle Man» я хочу сказать, что вам не стоит проводить жизнь в ожидании чуда. Вам нужно выйти на улицу, запачкать руки, опозориться. Если вам этого хочется, следуйте моей простой инструкции из трех частей. Первое: проснитесь, черт возьми. Второе: поднимите задницу с дивана. И третье: идите и делайте это дерьмо. В основу песни легла история из начальной школы . Сестра одного мальчика, Дэнни Стромболи, могла утонуть. Она тонула в озере и не умела плавать. Она была одна, она кричала, а вокруг — ни спасателей, никого. Так что я побежал туда, запрыгнул в воду, доплыл до нее и вынес ее обратно на берег. И я подумал: «А что, если кто‑то просто бы молился о ее возвращении? Я должен был ждать, надеясь, что кто‑то придет и спасет бедную девчушку, или должен был спасти ее сам?»