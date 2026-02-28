Город без дорог. Как новый закон о пропаганде наркотиков меняет рэп в России

Ниже вы можете прочитать наш разбор нового закона, где мы вместе с юристами и представителями музыкальной индустрии попытались разобраться в том, что именно означает нововведения и как они повлияют на окружающую нас музыку.

Немного контекста из конца февраля 2026 года. Последнюю неделю артисты массово зачищают свои дискографии от контента, который с весны начнет нарушать закон. Речь преимущественно идет о рэперах в разбросе от Басты (в «Моей игре» стало чуть больше тишины) до Ганвеста («Вика любит Пэпэ», но с нотками недосказанности), чьи‑то альбомы вообще пропали с площадок на момент публикации — как релиз Pharaoh «Pink Phloyd» (скорее всего, его вернут в обновленной версии). Под новый закон попадают и песни классиков рока. С российских стримингов уже пропала песня «***** для народа» «Агаты Кристи» и альбом «Начальник Камчатки» группы «Кино» (там можно было найти песню «*****»).

Артисты неохотно делятся мнениями о происходящем, прозрачнее всех пока выступили Soda Luv и Слапа КПСС. Первый в телеграм-канале подробно объяснил, почему его песни были изменены не только на российских площадках и зачем сами артисты включаются в этот процесс:

«Хочу прояснить по поводу цензуры. У меня часто спрашивают: зачем цензурят [песни] на зарубежных площадках? Если мы берем песню и цензурим ее на одной площадке, но не трогаем на другой, то код песни меняется — получается, это два разных трека. В таком случае прослушивания обнуляются. Можно было бы так сделать, но тогда у меня на российских площадках пропали бы самые популярные треки из шапки профиля. Соответственно, все бы жестко рушилось в плане прослушиваний и месячных слушателей. Имиджево это не очень прикольно. Поэтому было принято такое решение.

Многие почему‑то думают, что артисты лично занимаются цензурированием своих треков, это частично правда, частично — нет. Я до вчерашнего дня не слушал свои заблюренные треки, включил — меня это повеселило. Как это работает: у многих артистов каталог треков раскидан по разным лейблам. Сейчас они в связи с новым законодательством опасаются, что им может прилететь. И начинают чистить свой каталог. Послушав свои треки, понял, что надо брать дело в свои руки, чтобы более детально и адекватно все проработать и сделать слушабельным. Будь мне ***** [все равно], лейблы бы сделали все за меня».

Слава КПСС негативно оценил саму идею «запрета слов» и уточнил, что его альбом «Россия34» — это «антинаркотическая пропаганда», но он удален с российских стриминговых сервисов, потому что там есть «плохие слова». «С другой стороны, интернет пока все еще на месте. Во времена моей юности надо было идти на рынок за кассетой, вы же по-прежнему можете найти все, что вам надо, потратив на это несколько минут. Андеграунд опять будет доступен только тем, кто готов хоть чуть-чуть запариться», — пишет он в телеграм-канале.

Оригинальный текст (ниже) был опубликован 28 августа 2025 года.

За что будут наказывать

Что попадает под понятие «пропаганды» по версии закона: «Распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения».

В новом законе существует несколько оговорок. Во-первых, он не распространяется на произведения литературы и искусства, опубликованные до 1 августа 1990 года. Во-вторых, в произведениях, где «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла», будет необходима дополнительная маркировка о вреде запрещенных веществ — тогда песни не будут расцениваться как пропаганда . Под «оправдание жанром» не попадает информация о «привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения».

Известен и формат маркировки. В аудио или текстом начало произведения будет сопровождать такое сообщение: «Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность».

Как и кого будут наказывать

За первое нарушение — административный штраф, до 30 тысяч рублей до физических лиц и до 1,5 миллиона для юридических. При повторных нарушениях возможна уголовная ответственность с лишением свободы до 2 лет.

Закон позволяет штрафовать как самих исполнителей песен (как физлица), так и издающие их музыку компании (как юрлица). Уголовная ответственность — одно из ключевых нововведений последних поправок, которые закрепили в новой статье 230.3 УК РФ.

Что такое «неотъемлемая часть художественного замысла»

На этот вопрос пока существует только один однозначный ответ: никто не знает . Формулировка не уточняется ни в поправках к закону, ни в заявлениях политиков — поэтому остается максимально широкой для интерпретации. На практике это означает, что нужно будет дождаться первых прецедентов с наказаниями по новому закону — а случится это не раньше следующей весны.

Александр Гудков Юрист в музыкальной индустрии, партнер юридической фирмы Artiere.ru

«Пока нет никаких методических рекомендаций, и невозможно определить рамки дозволенного. Поэтому сейчас и VK вычищает любое неоднозначное слово, и я сам отвечаю клиентам: „Если в чем‑то сомневаетесь — убирайте“. „Оправданность“ — это очень субъективный критерий, тут можно какую угодно экспертизу нарисовать, было бы решение. Когда закон заработает, появится и определенность, а пока готовимся слушать песню »***** для никого« группы „Агата Кристи“».

Леша Горбаш Музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily», автор телеграм-канала «край ми айривер т30», соведущий подкаста «Мы уже приехали?»

«Самый очевидный пример для дискуссии — альбом Гуфа „Город дорог“. В конце июля российский миллиардер Игорь Рыбаков высказал желание купить права на релиз, чтобы удалить его со стриминговых площадок, как раз потому что альбом, по мнению бизнесмена, „романтизирует разгульный образ жизни“. История не получила развития, потому что и правообладатель дебютного альбома Гуфа Игорь Пронин, и владелец лицензии на дистрибуцию релиза Bahh Tee отказались удалять музыку с площадок.

Но на этом фоне Екатерина Мизулина попросила правоохранительные органы проверить „Город дорог“ — и спустя неделю три песни с альбома пропали с российских стримингов. Важно: не на фоне вступившего в силу закона, а из‑за отдельной проверки».

«Вопрос, на который (пока что) не существует юридического ответа: попадает ли „Город дорог“ под тот самый „художественный замысел“?»

«С одной стороны, запрещенные вещества — одна из ключевых тем альбома, это невозможно отрицать. С другой, релиз Гуфа — один из ключевых русскоязычных альбомов XXI века, повлиявший на целое поколение артистов исключительно в положительном ключе, вдохновив их не употреблять, а заниматься музыкой. Да и можно ли всерьез говорить о том, что Гуф романтизировал запрещенные вещества и „разгульный образ жизни“, когда он годами остается самым заметным примером того, что наркотики — это зло?

Весь абзац выше — это вопрос интерпретации. Кто именно будет отвечать за нее с 1 марта 2026 года — еще одна реплика, на которую на сегодня ни у кого нет ответа, кроме абстрактного „компетентные органы“».

Что это значит для музыкальной индустрии? Есть два мнения

Первое — скорее нейтральное. «А что, раньше можно было [исполнять песни о наркотиках]? То же самое ведь: наркота в треке — это пропаганда и штраф, — рассказал „Афише Daily“ представитель музыкальной индустрии на условиях анонимности. — Мне кажется, эти законы не надо воспринимать всерьез до первого прецедента, там уже можно думать. Маленькие лейблы испугались — и подсадили всех на панику, хотя по факту не случилось ничего нового. Вижу цепочку так: закон приняли, артисты апгрейднули треки, депутатам становится интересно, что там и как. И по упоминаниям в новостях обращают внимание именно на этих артистов, за ними начинают следить. В итоге те, кто больше всего сделал для собственной безопасности, первыми попадут под пристальный взгляд».

Альтернативное мнение, чуть более осторожное: «Мы чистим треки, приятного мало, — считает другой собеседник издания, тоже пожелавший остаться анонимным. — В один момент могут насесть не только на артистов, но и на всех участников процесса — от площадок до лейблов».

За содержанием рэп-песен и правда следили раньше?

Да, но с одним уточнением: внимание было точечным , за него отвечал Роскомнадзор и наказывал не административной или уголовной ответственностью, а только блокировкой песен на территории России. Самый свежий пример — песня «АК-47», Ноггано и Гуфа «Тем, кто с нами», попавшая в реестр запрещенной информации.

Артисты и до этого осторожно относились к упоминанию наркотиков в своих треках. Как минимум — на концертах. Вы можете помнить песню «Девочка с каре» артиста Мукки, которая звучит так: «А у меня во дворе ходит девочка с каре, она любит ********, и я так в нее влюблен». Сейчас на стриминговых площадках можно послушать ее зацензуренную версию, но уже несколько лет назад пользователи соцсетей писали о том, что на концертах артист менял строчку на «Она любит биатлон».

Еще в 2018 году артист Jah Khalib на концертах адаптировал текст песни «Наркотики и секс» в «Компотики и кекс». «Неохота сейчас находиться где‑нибудь в участке и объяснять судье, почему все так получается» , — тогда он так комментировал это решение.

В 2023 году сайт The Flow обратил внимание на цензурные апдейты песен Yanix и Lovv66. Последний в подкасте Эльдара Джарахова так объяснял это решение: «Я понимаю, что не готов всем своим будущим отрезком жизни жертвовать из‑за прошлого, которое у меня останется».

Кто и как уже отреагировал на будущие изменения закона

Один из самых заметных случаев последних недель — группа «АК-47», перезаписавшая часть строчек с альбома «Berezovskiy». Оттуда пропали не только упоминания наркотиков, но и негативная оценка правоохранительных органов.

Там, где раньше звучала фраза «килограмм движухи», теперь читают «килограмм шавухи».

«Что поделать, приходится делать вот такие забавные, цензурированные версии альбомов. Может, будет какое‑то послабление по культуре и творчеству — и мы вернем оригинальные версии альбомов. А пока что на цифровых площадках у нас есть эти версии. Мы знаем, что было в оригинале. Оригиналы в наших сердцах, умах, жестких дисках », — сказал у себя в соцсетях Витя АК.

Тем же методом воспользовался OG Buda, перезаписавший трек «Грусть» — теперь там все цензурно, а панчи, которые могли вызывать вопросы, звучат просто как «словил грусняшку».