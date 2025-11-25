Букер: «Все должны иметь право на позицию». Большое интервью

— Мы с Максом несколько лет это обсуждали, пробовали интегрировать меня в «VSRAP» как интервьюера и ведущего еще на этапе «Вестей рэпа». У меня была небольшая рубрика на несколько эпизодов, где я рассказывал про видосы из нижнего интернета, которые меня посмешили, брал интервью. Максим предложил превратить это в подкаст, первым гостем должен был стать Смоки Мо, это был вроде бы 2019 год. Тогда не срослось по съемкам, и история легла в долгий ящик. Потом была тема с рэпером G4our: он познакомил меня со своим корешем, который тоже хотел делать подкасты. У нас был пилотный выпуск проекта «Не мороси», гостем которого был Майот. Выпуск был долгим и не очень структурированным, но мы хорошо провели время, а видео так и не вышло в итоге по определенным причинам. Но я подумал, что получилось неплохо, и мы уже с Максимом возродили нашу идею. Первым гостем стал Bahh Tee, а первый выстреливший выпуск — это Schokk, тогда на слуху была оксимироновская* история с «Кто убил Марка?», Макс захотел попасть в хайпулю — и все сработало. Мы поняли, что это интересный людям формат, у нас есть продакшен, который может красиво снимать, а я нормально разговариваю. Дальше все пошло-поехало.