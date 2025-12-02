Что случилось с музыкой

25главных музыкальных релизов ноября

The Neighbourhood возвращается, Слава КПСС экспериментирует, Букер звонит в колокольчики, Овсянкин ностальгирует, Nttrl идет на зов природы: автор телеграм-канала «Тихое Место» Федор Сучилин подвел музыкальные итоги ноября.
Soft Blade «Softic 2»
Холодный электронный саунд с русской айдентикой от самобытной артистки из Лондона.
Овсянкин «Патрули ххх»
Электронное завершение серии альбомов, в которых рэпер ностальгирует по раннему рунету и субкультурам нулевых.
«Сироткин» «Олень»
Новый альбом группы, имеющей огромный вес на инди-сцене. В релизе приняли участие Saluki и Молодежный хор Сретенского монастыря.
Rosalia «Lux»
После экспериментального «Motomami» Росалия выпускает академический эпос, который стоит послушать ради его лучших моментов.
Danny Brown «Stardust»
Харизматичный рэпер из Детройта внезапно нашел себя в электронной музыке: гиперпоп, брейккор, дигикор.
Hugo Loud «Ghost Mode/No Colors»
Аутентичный уличный хип-хоп — другого от Хьюго и не ждали.
FKA Twigs «Eusexua Afterglow»
Делюкс, ставший полноценным альбомом, кому‑то нравится даже больше, чем оригинальный «Eusexua». Это ли не лучшая похвала?
Aarne, Toxi$ «Slaang»
Совместный альбом рэпера и продюсера — пример добротной взаимной химии в мейнстримном ру-рэпе.
The Neighbourhood «(((((ultraSound)))))»
Рокеры-мечтатели, захватившие наши десятые, выпустили новую пластинку. Фанатам должно понравиться, за остальных сказать не можем.
Джон Гарик «Престиж»
Перспективный рэпер кропотливо развивает фирменный стиль под биты с подозрительно знакомыми семплами.
Катя Милтей «2170»
Электронный альбом Кати получился то ли ярким и зажигательным, то ли грустным — скорее всего, и то и другое одновременно.
«Аукцыон» «Сокровище»
Возвращение классиков русского рока оправдывает ожидания. К счастью, возвращаются они не так уж и редко.
Nttrl «Ask Nature»
Дебютный альбом инди-певицы, раскрывающий неосязаемую связь с природой через томные электронные мотивы.
МС Улыбочка «Emoji Girl (alternative)»
MC Улыбочка переосмыслила свой последний релиз при помощи ремиксов и альтернативных версий песен. Решаем, какой вариант лучше!
The Hellp «Riviera»
Меланхоличный электропоп от дуэта, возглавляющего ностальгию по Hedi-Boy-стилю.
Oneohtrix Point Never «Tranquilizer»
Еще один чарующий трансгрессивный опыт от легенды умной электроники.
ЛСП «Судный день»
Олег ЛСП продолжает играться с поп-форматом, и в некоторых треках у него это отлично получается (например, «Дворники»).
OG Buda «Скучаю, но еще работаю»
Буде идут любые биты, кроме надоевшего детройт-рэпа — новый меланхоличный альбом это доказывает.
Слава КПСС «Оттенки Барда 2»
Новый микстейп Славы — 31 разноплановый трек с неожиданными гостями («Пошлая Молли», Темный Принц, Зангези).
Heronwater «1000 Bars»
Рэпер-юморист возвращается к бэдбарс-схеме, прихватив с собой качающие трэп-биты.
Aquakey «Духлесс3»
Второй за этот год релиз андеграунд-рэпера звучит дорого-богато и грязно одновременно.
Хаски «Партизан»
Дмитрий Кузнецов музыкально фиксирует реальность, нравится она вам или нет. А еще ударяется в рефлексию, что для него скорее редкость.
Элли на маковом поле «Обнимай»
Инди-артистка завершает год балладой о близости.
Скай Рей «Гонки»
Скай Рей отстаивает честь женского хип-хопа в своем новом мультижанровом альбоме.
Booker «Время колокольчиков»
То ли поэзия, то ли рэп, то ли панк — Букер уже нашел своего слушателя, а теперь ищет свое место в культуре.
