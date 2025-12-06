Biicla: «Некоторых организаторов стоит лет на десять отправить на север»

Так появился бар «Союз», который в городе до сих пор считают культовым, — это не мои слова, а других людей. Мы тогда стали ставить на вечеринках русскоязычный рэп, потому что чувствовали спрос на него. Нашли помещение, где до этого был общепит с черной плиткой, навесным потолком и офисным светом. Покрасили и потолок в черный, накидали ковров, накупили старых диванов, поставили на бок деревянный шкаф и засунули туда два саба. В баре было «квадратов» сто. И люди туда повалили настолько, что в моменте нас вежливо попросили закрыться. Потому что внутри помещалось человек сто, а снаружи творилась вакханалия на тысячу, где люди пили водку из ближайшего круглосуточного магазина. Меня самого это агрило, потому что мы хотели сделать людям подарок, а они его разорвали нахрен. Выпившие люди превращаются немного в нелюдей, и я немного разочаровался. Лучшим решением было закрыться на пике популярности. Проработали восемь месяцев, но для меня это было как два года.