«В детстве мама хотела, чтобы ее ребенок ходил на какую-нибудь секцию. Так я целый один день проходил на бокс. А вокруг меня всегда были люди, которые дрочили на музыку. Например, у меня были детские отношения с девушкой, я провожал ее до дома, а на звонке у меня заиграла «Smells Like Teen Spirit». Она услышала и сказала, что ей тоже нравится «Нирвана». С этого момента все так легко полетело. В итоге музыка на меня напала, я пошел в музыкалку и до сих пор помню, как играть на трубе. Понял, что с этим надо что-то делать, потому что в глазах матери со своими девятью классами образования выглядел как безнадежный ублюдок . Решил поступать в колледж культуры на эстрадное пение. Меня радовало, что мое основное занятие теперь — это музыка. Но так и не закончил колледж, потому что понеслась музыка».