Европа
Сhangeover (Сербия)
Кто участвует: пока неизвестно, но обычно — балканские и европейские инди-группы
«Боль», но в балканском сеттинге — так можно объяснить белградский фестиваль Changeover. Созданный командой «Боли» в 2022 году, Changeover осознанно и решительно сделал ставку не на то, чтобы собрать воедино все уехавшие из России инди-группы, а сделать фокус на местной сцене, на которой, оказывается, есть много чего интересного.
Так Changeover стал местом силы для балканской инди-сцене — так же, как когда-то «Боль» на российской. И точно так же Changeover с каждым годом сильнее расширяется и смотрит на запад — например, в прошлом году в лайнапе было много групп из Восточной и Западной Европы. Географическая экспансия лайнапа Changeover наверняка продолжится и в этом году — остается дождаться главного: даты проведения и списка артистов. Важный плюс для россиян — виза не нужна.
Sziget (Венгрия), 11-15 августа
Кто участвует: Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Льюис Капальди, Sombr и другие (список дополнится)
Самый доступный для россиян крупный европейский фестиваль: Венгрия охотнее прочих стран дает визы, а за цену билета (300 с небольшим евро) вы получаете проход на все дни фестиваля и место в кэмпинге — правда, палатку придется взять с собой либо за доплату покупать у организаторов. Важно, что Sziget проходит в самом городе, так что можно и не ютиться в палатке, а с комфортом забронировать квартиру.
Пока известна только первая часть лайнапа, но и там уже отличные имена — инди-звезда 2025 года певец Sombr, автор «Somebody You Loved» Льюис Капальди, Florence + The Machine и Twenty One Pilots в качестве хедлайнеров.
Primavera Sound (Испания), 3-7 июня
Кто участвует: Gorillaz, The Cure, Massive Attack, Эддисон Рей, Мак Демарко, The XX, PinkPantheress и другие
Еще один европейский топ-вариант за свои деньги и уже излюбленный маршрут для россиян. Primavera Sound состоится в самом начале июня в прибрежной зоне на окраине Барселоны. Самый дешевый билет на все дни стоит 350 евро. Есть минус (а, может, для кого-то и плюс!): Primaverа Sound — чисто городской фестиваль без кэмпинга, поэтому жилье лучше бронировать сильно заранее (в идеале — прямо сейчас), иначе вы ничего не найдете. Добраться до площадки очень просто — на метро, автобусе и любом другом доступном общественном транспорте.
Лайнап уже известен, и он отличный: тут и фестивальные ветераны самых больших букв на афише Gorillaz, My Bloody Valentine, The xx, The Cure и Slowdive, и свежие герои — поп-звездочка-2025 Эддисон Рей, британская артистка Литтл Симз и многие другие.
Ближайшее безвизовое зарубежье
Park Live Almaty (Казахстан, Алматы), рок, инди, 22 августа
Кто участвует: Gorillaz, Джек Уайт (список будет пополняться)
Городской рок-фестиваль переехал из Москвы в Алматы, но концепцию не изменил: обычно хедлайнеры — большие рок- и инди-герои нулевых и десятых. В прошлом году в Казахстане выступали Робби Уильямс, Röyksopp и Мэрилин Мэнсон.
Билет на все три дня Park Live стоит вполне подъемных 80 000 тенге (около 16 500 рублей). Уже известны два крупных имени — Джек Уайт и Gorillaz, но имя главного хедлайнера скажут позже. Как и в случае с Primavera, на Park Live Almaty официальный кемпинг не предусмотрен. Посетители обычно останавливаются в отелях Алматы или пользуются инфраструктурой близлежащих зон отдыха на прудах.
Solana (Казахстан). 16 мая (Алматы, Центральный стадион), 17 мая (Астана, оупен-эйр в Гольф-клубе)
Кто участвует: Tyga, Busta Rhymes, Flo Rida, Timbaland, Николь Шерзингер
Новый фестиваль для всех ностальгирующих по западному хип-хопу 2000-х пройдет в Казахстане сразу в двух городах — Алматы и Астане. Лайнап явно пробьет миллениалов на слезу списком хип-хоп-бать (и не бать) — тут и американский Баста, и целый Тимбалэнд, и Tyga с Flo Rida впридачу. А еще Николь Шерзингер наверняка споет лучшие песни Pussycat Dolls.
Фестиваль интересен тем, что пройдет в одном и том же составе дважды — сначала в Алматы, потом в Астане. Стоит такой портал в нулевые 24-25 тысяч тенге (чуть меньше 4 тысяч рублей) за один день. Оба события — городские, так что смело можно бронировать жилье в том городе, где вам больше понравится остановиться.
Tbilisi Open Air (Грузия)
Ежегодно в Тбилиси на государственные деньги проходит оупен-эйр с несколькими сценами: на одной (побольше) выступают западные топы, на другой (поменьше) — нишевые электронные герои. Например, в 2024 году хедлайнерами главной сцены были норвежская инди-поп-певица Aurora, звезда десятых M.I.A. и британцы из группы Archive. К сожалению, в 2025 году фестиваль прошел куда скромнее: вместо западных звезд были местные артисты. Кто знает: может быть, уже в следующем году ситуация изменится — пока информации о датах и хедлайнерах не было. В любом случае, за новостями Tbilisi Open Air явно стоит следить — как минимум потому, что это самый географически близкий к России фестиваль.
Юго-Восточная Азия
Tomorrowland (Таиланд), декабрь
Кто участвует: пока неизвестно
Хорошая новость для любителей послушать стадионную электронику с яркими визуальными шоу: бельгийская фестивальная франшиза Tomorrowland официально и впервые в истории едет в безвизовый Таиланд (и Юго-Восточную Азию вообще).
Хедлайнеры пока неизвестны, продажи на событие тоже еще не стартовали, но эксперты и инсайдеры прогнозируют цену примерно в 150-200 долларов за билет. Известно, что событие пройдет в провинции Чонбури на площадке Wisdom Valley — это недалеко от Паттайи, примерно в двух часах езды от Бангкока. Организаторы ожидают около ста тысяч посетителей, для которых планируют разбить кемпинг на территории фестиваля.
Electric Daisy Carnival (EDC) (Таиланд), 16-18 января 2026
Кто участвует: Zedd, Tiësto, Armin van Buuren, Fisher, deadmau5, GRiZ, Axwell b2b Sebastian Ingrosso, Chase & Status, Nina Kraviz, Paul Oakenfold, Sub Focus
Кому не терпится ждать декабря 2026 и списка хедлайнеров Tomorrowland, но хочется слетать на EDM-фест в Таиланд прямо сейчас, могут пустить в авантюру на Пхукете, где во второй раз состоится фестиваль Electric Daisy Carnival. Площадка — райское место среди тропической природы. В лайнапе — сплошь топы жанра: Chase & Status, Армин Ван Бююрен, Zedd, Tiesto, Sub Focus, Пол Окенфольд и другие.
Фестиваль пройдет в разгар туристического сезона — можно смело брать билеты, самый дешевый из которых (на все три дня) стоит 9 590 тайских батов (около 27 тысяч рублей). Минус один — кемпинг не предусмотрен. Так что лучше заранее бронировать отель в пхукетском районе Лагуна — благо, отелей там много.
Fuji Rock Festival (Япония), 24-26 июля 2026
Кто участвует: пока неизвестно
Один из главных фестивалей пройдет в конце июля на горнолыжном курорте Наэба в префектуре Ниигата. Слово «рок» в названии — скорее дань традиции, чем нынешний порядок вещей. В прошлом году помимо инди- и рок-групп на фестивале выступали электронщики Fred Again, Джеймс Блейк и Four Tet, джазовый квинтет Ezra Collective и многие другие. Всего на более чем 10 сценах фестиваля выступило около 200 артистов различных жанров: от инди-рока и электроники до джаза и фолка.
Лайнап фестиваля-2026 пока неизвестен — обычно он появляется в феврале. Билет на три дня фестиваля стартуют от 59 000 йен (около 24 тысяч рублей). На Fuji Rock Festival предусмотрен кэмпинг — билет туда приобретается отдельно и стоит ¥5 000 (около 2500 рублей).
Summer Sonic Festival (Япония), 14-16 августа
Кто участвует: пока неизвестно
Еще один большой японский фестиваль с как правило большими именами — в прошлом году хедлайнерами были Fall Out Boy, Камила Кабейо, Алиша Киз, Джей Балвин и другие. Лайнап на этот год пока не объявлен, но уже доступны даты. Цены варьируются от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от количества дней.
Фестиваль проходит сразу в двух городах — Чибе (в 40 км от Токио) и Осаке: артисты лайнапа переезжают из одного города в другой. В отличие от Fuji Rock Festival, это событие проходит в городе и не предполагает кэмпинга — потому стоит заранее бронировать отель.
Busan Rock Festival (Южная Корея)
Кто участвует: пока неизвестно
Городской фестиваль в живописном экопарке Самнак в южнокорейском городе Пусан. Даты проведения и выступающие пока не объявлены — но стоит ожидать, что фестиваль состоится в сентябре, а в лайнапе будут имена если не первого эшелона, то точно заслуживающие внимания. В частности, в 2025 году хедлайнерами были The Smashing Pumpkins, Suede и Babymetal. Кроме того, на фестивале часто участвуют местные корейские инди- и рок-артисты, так что съездить сюда — шанс познакомиться с местной сценой за пределами айдол-групп.
Стоит ожидать, что билет на этот фестиваль обойдется куда дешевле, чем на прочие из списка — в прошлом году вход на три дня стоил всего 15 тысяч рублей. Так как фестиваль проходит прямо в городе, кэимпинг не предусмотрен.
Waterbomb Festival (Южная Корея)
Кто участвует: пока неизвестно, но будет много кейпопа
Яркий и красочный фестиваль кейпопа и воды (буквально), который проходит сразу в нескольких крупных городах Южной Кореи и больше напоминает аквапарк — посетителям дают водяные пушки и рюкзаки-емкости для воды. Можно пулять водой друг в друга, а можно и ничего не делать — вас все равно окатит со сцены из мощных водометов.
В таком сеттинге на фестивале выступают десятки артистов кейпопа, местного хип-хопа и EDM. Важный момент: ивент строго 19+ (в Корее совершеннолетие наступает в 19 лет): на территории продается алкоголь, а шоу часто носит довольно откровенный характер.
Лайнап пока неизвестен, но вайб обеспечен уже однозначно. Билеты пока не поступили в продажу, цена на них обычно не превышает 10 тысяч рублей. Так как фестиваль городской, кэмпинга не будет.
Seoul Jazz Festival (Южная Корея) 24-26 мая
Кто участвует: Джейкоб Кольер и другие (полный лайнап пока не опубликован)
От кейпопа переходим к джазу: именно в южнокорейском Сеуле проходит один из самых престижных джазовых фестивалей мира. Программа обширна: помимо профильных артистов жанра, например, в прошлом году там выступали британская поп-звездочка Raye и норвежский акустический дуэт Kings Of Convenience.
Фестиваль городской, кэмпинга (как можно догадаться) нет, но зато можно взять коврик и усесться на траве, чтобы завайбить под джаз. Вся эта радость будет стоить порядка 10 тысяч рублей — по крайней мере, в прошлом году цена на билеты была такой.
Ближний Восток
UNTOLD Dubai (ОАЭ), 5-8 ноября
Кто участвует: пока неизвестно
Едем в безвизовый Дубай — именно там проходит крупнейший на ближнем Востоке фестиваль EDM и поп-музыки, где в прошлые годы выступали Мартин Гаррикс, Армин Ван Бюрен Элли Голдинг, Джей Балвин и другие артисты (всего их около ста).
Лайнап будет объявлен позднее. Главная фишка фестиваля — не только его масштаб (планируется около 100 тысяч посетителей), но и огромный парк аттракционов на его территории. Фестиваль проходит в городе, поэтому лучше поскорее хватать свободные номера в отелях. Билеты, кстати, тоже — early bird стоят всего 300 дирхам (примерно 7000 рублей).
OFFLIMITS (ОАЭ)
Кто участвует: пока неизвестно
Перемещаемся из Дубая в Абу-Даби — на фестиваль OFFLIMITS в местном Этихад-Парке на острове Яс. Даты еще не объявлены и лайнап тоже, но уже можно предварительно зарегистрироваться на сайте. В 2025 стоимость начиналась от 10 тысяч рублей за обычный вход.
От хедлайнеров OFFLIMITS-2026 стоит ждать много — в прошлом году там выступали Эд Ширан, OneRepublic, Kaiser Chiefs и другие артисты. Кэмпинга на фестивале нет, поэтому стоит присмотреться к многочисленным отелям острова Яс.
Бонус: Индия
Rolling Loud India (Мумбаи), TBA
Во второй раз в истории крупнейшей фестивальной хип-хоп франшизы Rolling Loud событие пройдет в Индии, куда россиянам виза нужна, но получить ее в разы проще, чем в ЕС, а еще можно прилететь в страну из Москвы прямым рейсом.
Цена на билет стартует от 5000 рублей — лайнап и даты пока держатся в секрете. В прошлом году было мощно: Central Cee, Wiz Khalifa, Don Toliver, Swae Lee, DaBaby, NAV, Ski Mask the Slump God, Denzel Curry, Sheck Wes. В любом случае, Rolling Loud India — самый реальный и доступный шанс слетать из России на фестиваль зарубежных рэп-звезд. Событие проходит в городе, поэтому стоит следить за датами, чтобы скорее взять билет и найти себе жилье в Мумбаи.